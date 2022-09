El subsecretario de Justicia de Mendoza Marcelo D'Agostino defendió el proyecto de Rodolfo Suarez que busca cambiar el funcionamiento de la Suprema Corte y reafirmó que, para el Gobierno, hay quienes eligen presentar causas en la Sala 2 porque les convienen sus posturas. Sin embargo, aseguró no pensar que sean las visiones partidarias las que están interfiriendo: "No, no creo que la Corte esté contaminada por la política", respondió en su visita al programa Séptimo Día de Canal 7..