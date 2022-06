Luis Bhöm aseguró que trabajan los 1.600 beneficiarios de planes del Movimiento Evita Mendoza

CFK también pidió que la Nación traspase los planes sociales a las provincias y los municipios, lo que afectaría la tarea comunitaria de las organizaciones sociales y a esto el responsable del Evita lo calificó como "lamentable".

Si Evita nos viera.JPG En respuesta a la frase de Cristina, que al referirse a los planes sociales dijo "Si Evita los viera, ay mamita", desde el Movimiento Evita respondieron con "si Evita nos viera, estaría orgullosa".

Qué dijo Luis Böhm

Luis Böhm se refirió con amplitud a diversos temas relacionados con los planes y en muchos de ellos hizo aclaraciones sobre interpretaciones a veces erradas por parte de los medios de comunicación y de la población en general.

Lo que sigue es un resumen de cada punto abordado por el líder del Movimiento Evita Mendoza.

Los planes sociales no resuelven el problema

"Nosotros sabemos que los planes sociales son una curita, un parche a una situación exasperante. Es que hace ya mucho tiempo que ni el mercado ni el Estado resuelven el problema de cargos y de empleo formal que se necesitan. Hoy, de los 18 millones o 19 millones de la población económicamente activa, más de la mitad se ha tenido que inventar el trabajo, en condiciones absolutamente precarias".

Los "poetas sociales"

"Hay una nueva realidad y, con todo respeto, yo le digo a Cristina que tiene volver a pisar los barrios para que vea cómo ha cambiado la configuración social de los sectores más humildes. Como bien dice el papa Francisco, son los excluidos del mercado laboral y del mercado de consumo. Son los poetas sociales que reitero- se han tenido que inventar el trabajo y se merecen mucho más respeto de los políticos, de los periodistas, de los opinadores".

El traspaso de los planes sociales a las provincias y los municipios

"Lo que Cristina llama la tercerización para mí es una virtud que es lo que se llama la comunidad organizada. El beneficio Potenciar Trabajo no se le otorga a una provincia, ni a un municipio, ni a una organización social. Se le otorga a una persona. Lo que hacen los gobiernos provinciales o municipales y las organizaciones es articular la creación, organización y mantenimiento de las actividades productivas en las que las personas beneficiarias tienen que cumplir 20 horas semanales de contraprestación por los 19 mil pesos que reciben".

Los planes sociales tienen control

"Todos los planes sociales son auditados por el Estado, por supuesto. No podés tener un plan si sos dueño de una casa, si tenés aportes en blanco, si tenés un auto que tenga menos de 10 años de uso. Y a una persona que consigue un contrato en blanco temporario, no se la cae el plan".

No faltaron trabajadores para la cosecha

"Nadie lo dice pero este año no faltó gente para la cosecha. ¿Por qué? Porque se pagó 100 pesos la caja de 20 kilos. Un cosechador promedia 40 cajas por días y hay algunos que llegan a 80. O sea, sacaron entre $4.000 y $8.000 diarios. Sí faltó gente para la construcción. ¿Por qué?. Porque estaban pagando a$1.500 el jornal diario. Entonces entre ganar $4.000 o $1.500 y.... me voy a cosechar".

Movimiento Evita.1jpg.jpg Hombres y mujeres integran el Movimiento Evita y realizan tareas comunitarias.

Los cabecitas negras del Siglo XXI

"La gente cree que los pobres son tontos. No son tontos. Tratan de sobrevivir de la mejor manera que pueden. Los 11 millones de personas que reciben planes sociales son trabajadores, pero son los cabecitas negras del Siglo XXI, lo que eran los cabecitas negras del '45 cuando sólo el 10% estaba en blanco y no podía mirarle la cara al patrón. Entonces el gran proceso de transformación del peronismo le dio dignidad al trabajador con los derechos laborales.

Esos 11 millones trabajan, se inventan el trabajo todos los días: un día cortan el pasto, otro cuidan a un anciano, o va a una obra a pintar, o ayudar a un merendero".

La tecnología al servicio del capitalismo

"El mercado laboral ha cambiado porque la tecnología ha desplazado brutalmente la mano de obra.. Hoy, tenemos 6 millones y medio de personas en el sector privado y en el '74 había 8 millones. El capitalismo actual ha encontrado una forma de maximizar sus ganancias al disminuir la participación del recurso humano y aumentar la robotización. Eso deshumaniza a la sociedad".

No hay punteros para los planes sociales

"Lo de la intermediación es un error conceptual grave. El beneficio del plan social es personal e intransferible. Yo no puedo darle de baja a Pepe para pasarle el plan a Carlos porque Pepe no se porta bien conmigo y no hace lo que yo quiero. No existe el punterismo ese que se declama. Sí lo había antes con programas como el Plan Trabajar que se entregaba a través de intermediarios. Se le daban, por ejemplo, 500 tarjetas a una municipalidad y los intendentes que eran buenos daban las 500 y los que no eran buenos se quedaban con 100".

El plan social hoy se cobra por tarjeta de débito del Banco Nación. Es personal. Lo otro no existe más".

El Movimiento Evita Mendoza

Movimiento Evita.2jpg.jpg Mujeres y hombres del Movimiento Evita, involucrados en trabajos de construcción.

"Nuestra función es armar las unidades productivas. Las personas tienen que cumplir horarios en distintos rubros: en un merendero o en una tarea socio comunitaria. En el Evita tenemos 122 merenderos en los que trabajan 600 compañeras que atienden a 7.000 niños. Ellas cumplen las 20 horas semanales. Otros están en emprendimientos textiles, guarderías, apoyo escolar comunitario, tareas recreativas o postas sanitarias.

Tenemos 1.600 planes Potenciar de los 14 mil que hay en Mendoza. También tienen planes asociaciones evangélicas, movimientos sociales, el Polo Obrero, Cáritas. Todos tienen cupos asignados a una unidad productiva de 20 horas semanales".

El plan social Potenciar

"Los $19.000 del Potenciar Trabajo constituyen la mitad de un salario mínimo, vital y móvil. Para algunos pueden ser un complemento. Hay programas de capacitación, dotación de herramientas, fortalecimiento de unidades productivas... Tenemos un taller de fábrica de alpargatas que comenzó con una máquina de coser y hoy tienen 4. Hacían 70 pares por semana y ahora ya van por las 200. Empezaron 5 compañeras y ya son 9, pero 4 de ellas no tienen plan, sino que cuentan con un puesto de trabajo que se les creó. Van a las ferias, venden y se conectan con otros emprendedores. Esa es la cadena virtuosa, es la dignidad del trabajo inventado frente a la crisis".

