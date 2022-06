"Me importa un pito" o de cómo Cristina Kirchner se pierde en su fanfarria verbal

"No habrá ninguna igual, no habrá ninguna", decía aquel tango inolvidable de Homero Manzi. Que me perdone el poeta por utilizar su hermosa frase, dedicada a un amor inolvidable, para hablar en cambio de Cristina Kirchner. Ocurre que a esta vicepresidenta no se la puede comparar con nadie. Lo suyo tiene un potente copyright incorporado.