Avatares de Karina, la gerenta del Gran Circo de los Hermanos Milei

Si nos permite, lector/a, diremos de entrada que desconfiamos de los candidatos o funcionarios que traen adosados a parientes influyentes. Uno "compra" un producto político unipersonal y resulta que lo que ha adquirido es un combo que suele incluir a hijos, cónyuges, hermanos, primos, suegras, e incluso a ex mujeres o ex maridos. Mire, si no, los escándalos que -sin ser gobierno- ya se están generando en torno a la hermana de Javier Milei (51).