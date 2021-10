En una nota con Radio Nihuil, Böhm aclaró que "nunca el control estuvo a cargo de los movimientos sociales. Siempre ha estado a cargo de la Secretaría de Comercio de la Nación. Lo que hicimos en su momento fue un acuerdo con ese organismo para colaborar en el control, pero la responsabilidad es de ellos".

Enseguida contó que representantes del Evita están manteniendo reuniones con el equipo del titular de Comercio, Roberto Feletti, "para ver de qué manera podemos ayudar a garantizar el control".

"Uno de los temas más importantes -sumó- es el del software. Para la experiencia anterior había una aplicación en el celular a la que podía acceder cualquier ciudadano y verificar los valores de Precios Ciudados. A su vez, nosotros, los que controlamos, los militantes, íbamos al supermercado y verificábamos que los precios coincidieran y si no había coincidencia, en la misma aplicación se hacía la denuncia. Nos consta que sancionaron a supermercados y se hicieron actas y multas en una proporción importante. El control y la participación de las organizaciones sociales ayuda".

Luis-Bohm.jpg Luis Böhm, referente del Movimiento Evita en Mendoza.

Esto no se resuelve si la sociedad en su conjunto no toma conciencia de que el éxito de una política de control de precios implica la suma de conducta de cada uno de los ciudadanos. Si yo actúo de manera responsable como ciudadano, consumidor y colaborador en la tarea de control ayudaré a que este tipo de política funcione

Böhm dijo también que "en las tarifas de servicios públicos los prestadores son pocos. Entonces se dispone el congelamiento de las tarifas y listo, no hay tutía".

Respecto de cómo será el control, el ex legislador señaló que "estamos pidiendo a la Secretaría de Comercio que para este programa se desarrolle una aplicación en la que no sólo esté la información del valor de los productos, sino que con facilidad, en la misma página, el ciudadano pueda hacer una denuncia con captura de fotos. Los militantes lo vamos a hacer pero lo ideal es que lo haga toda la población".

La empresa que no cumpla o se quiera salir del programa va a tener problemas para comercializar sus productos, no sólo el fabricante; también el mayorista y el minorista. Deben prestar atención al precio publicado y al precio al que le venden, que debe ser acorde a una rentabilidad razonable. Ellos también pueden hacer las denuncias

"Hay bastante competencia -siguó Böhm- en proveedores mayoristas y distribuidores. El gran problema de la Argentina es que 5 cadenas de hipermercados controlan el 78% de lo que consumimos. Han pasado 30, 40 o 50 años en que todos los partidos políticos han hecho omisión -aún los que se dicen promercado o son liberales- a la ley de antimonopolios y esto ha generado una distorsión en el mercado".

En la misma línea acotó: "No puede ser que el 80% del aceite lo maneje General Deheza, que el 65% de la harina sea de Molinos Río de La Plata o que el 75% de los lácteos lo controle La Serenísima. No hay un partido político que pueda sacarse la culpa de encima. La vinculación entre dirigentes, partidos y grupos económicos concentrados es muy fuerte. ¡Cómo puede ser que un miembro de Molinos sea Malcorra (en referencia a Susana Malcorra, quien fue canciller durante el gobierno de Mauricio Macri).

La política está por encima de la economía. Se necesita mucho poder. No autoritarismo sino consenso para que por lo menos el 60% de los legisladores entiendan que hay que poner límites a los abusos de precios. Eso da poder político y se pueden instrumentar herramientas económicas razonables