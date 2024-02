Lourdes Arrieta lanzó su propio partido y los libertarios explotaron: "Nos usó y nos debe dólares"

“Es correcto. Lourdes ya me había hecho el pedido de que le diera una mano en diciembre y ahora avanzó esa tarea. A pedido de ella hice la presentación para armar un partido desde cero”, comentó a Diario UNO su abogado patrocinante, el referente del PD Aldo Vinci, de bastante recorrido en la política provincial y quien fuera uno de los apoderados de la coalición Vamos Mendocinos (una especie de prototipo de LLA que compitió en las legislativas del 2021).

Lourdes Arrieta La Libertad Avanza 2.jpg Su nombre fue parte del debate público por estos días por una entrevista que concedió a un medio porteño y donde, según opiniones, le fue muy mal.

Según lo expresó su propio letrado entonces, la diputada nacional ya emprendió el lanzamiento de La Libertad Avanza, pero en Mendoza. Esto se entiende porque el nombre del espacio, ultrarreconocido gracias a la figura de Javier Milei es el que denomina a todo el frente de gobierno y no necesariamente a un partido específico. Arrieta lo tendría como fuerza eminentemente local y con esa misma denominación, si es que le dan el sí.

El procedimiento que hizo es elemental: se solicita a la Justicia reconocimiento como partido; luego ese juzgado en cuestión analiza los elementos presentados y avisa si es que da luz verde o no. Lo claro es que Lourdes tiene quién la siga en esto, ya que para poder realizar esa labor ante autoridades electorales es necesario tener avales y carta orgánica, entre otros requerimientos.

El malestar entre los libertarios: "Lourdes Arrieta nos usó”

Hay dos elementos por los cuales sus antiguos aliados políticos (hace no mucho, un par de semanas apenas) le están reclamando supuesto dinero adeudado (o al menos, no pagado como en teoría corresponde).

El primero es que, como se hace en varias agrupaciones dirigenciales, el que sale electo para un cargo tiene que poner un porcentaje de su sueldo para el espacio. Así ocurre también en el Partido Libertario, de acuerdo a diversas fuentes internas. O al menos así debería haber ocurrido, porque ellos mismos acusan a Arrieta de haberse “olvidado” del acuerdo y de no pagarles ni un centavo. "A mí en lo personal no me debe nada, quiero aclarar. Sí sostengo que incumplió con el aporte al espacio", remarcó Caviglia.

lourdes arrieta y jose caviglia libertarios milei séptimo dia.jpg Otros tiempos. El presidente del PL, José Caviglia, hoy le reclama el desaire político.

"Ella tenía que efectuar un aporte partidario del 15%, según lo establece nuestra Carta Orgánica. Nunca lo efectuó. Utilizó la estructura del espacio para ser candidata. Una vez cumplido el objetivo, con diversas excusas fue dilatando la situación”, se quejó Caviglia. "Yo la notifiqué una vez en un grupo de Whatsapp y directamente lo que hizo fue salirse del grupo”, acusó.

Pero no es lo único que le están pidiendo. El militante libertario Damián Córdoba afirmó que Lourdes Arrieta le prometió que iba a trabajar con ella en el Congreso de la Nación. Entusiasmado por eso y porque –según aseguró- igualmente tenía pensado hacer una contribución al partido, (siempre de acuerdo a su versión) dijo que sí cuando la ahora diputada le pidió un préstamo de dinero, que terminó transformándose en dos, luego en tres y más tarde en cuatro desembolsos distintos.

"Ella después de ser electa tuvo que viajar tres veces a Buenos Aires. Viajó con un acompañante, otra persona del partido que iba a trabajar con ella. Yo también iba a trabajar con ella, supuestamente, o así me lo ratificó en tres oportunidades. Ella me pidió la plata porque no estaba bien económicamente y tenía necesidades: pasajes, viáticos y hasta una sesión de fotos, que le terminamos pagando para la campaña”, detalló Córdoba a UNO.

Lourdes Arrieta motosierra.jpg "No está afiliada a los Libertarios y ya, con esto, no lo estará", dijo Caviglia sobre la diputada.

El referente político detalló que en total fueron: $165 mil de un pasaje de avión el 23 de octubre (el día después de ganar la elección); otro ticket aéreo, pero esta vez de $182.850 y usado el 31 del mismo mes, y $100 mil más de viáticos. A eso, el joven asegura que también hay que adicionarle 116 dólares que le prestó. O sea que la cifra, a valor blue, podría rondar el medio millón de pesos.

"Quiero que me lo devuelva actualizado con la inflación a febrero. Me parece lo correcto. Ella me dice que me estoy avivando porque le quiero cobrar intereses, pero ese dinero lo presté en octubre. La verdad es que no es esencial esa plata para mi vida y sé que a nivel político esto es intrascendente. Pero no es eso: me da mucha lástima su comportamiento”, cerró el hombre, quien además contó que sufrió maltrato por parte del hermano de Arrieta a través de una conversación telefónica. Este diario ya publicó tiempo atrás que ella quería poner a ese hermano como uno de sus asesores en el Congreso.

"Te salió mal la jugada”

Córdoba amplió la historia y dijo que, además del supuesto perjuicio por el dinero no devuelto, recibió mensajes de una tal “María”, que se identificó como asesora de Arrieta. Según él, esta mujer le reconoció la deuda, pero le dijo lo siguiente: “Lo que usted hizo fue una inversión y no le salió bien. Usted subestimó a Lourdes y no vio lo que tenía que ver. Le faltó olfato”, entre medio de otras frases. Así lo relató; como si se tratase de una jugada con tintes de azar.

Martín Menem.jpg El otro partido La Libertad Avanza es de La Rioja. Mendoza tendría el suyo propio, si le sale bien el pedido a Arrieta.

Asimismo, el propio libertario agregó que esta –en teoría- asesora de Arrieta efectivamente le habló de plata, pero no para darle lo que reclama. Lejos de eso: para que posiblemente sea él quien tenga que pagarle al equipo de la diputada: "Voy a ocuparme personalmente de lo suyo. A qué me refiero: usted habla de dinero; bueno yo me ocuparé de ver y monetizar el daño a la imagen de Lourdes si es que ha habido por parte suya”, dice que le reclamó.

Arrieta no respondió las consultas telefónicas de este medio para poder brindar su versión de los hechos. Sí fue confirmado por parte de quien figura como su asesor letrado, el mencionado Vinci, que se iniciaron los trámites para la construcción de un nuevo partido.

