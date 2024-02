Javier Milei justificó el ajuste y la inflación y le respondió a Cristina tras su gira presidencial

"Enero es un mes que estacionalmente es complicado. Ha dado 20. Bajó 5 puntos respecto del mes anterior. Está yendo a niveles del 15 y sigue en bajada", explicó Milei.

Milei insistió con la iniciativa de los fondos fiduciarios, un punto del proyecto de Ley "Bases" que generó conflicto en el Congreso, y sostuvo que no tendría problema con llevar a cabo la propuesta a través de un DNU: "No tengas dudas", le respondió ante la consulta de los periodistas.

En relación a la retirada de la Ley Ómnibus del Congreso y el festejo por parte de la oposición, el libertario sostuvo que "los políticos no quieren ceder de sus privilegios. Es bueno que la gente sepa quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Que la gente sepa quiénes son los delincuentes".

La respuesta de Milei a Cristina Kirchner

Este miércoles la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, publicó un texto de 33 páginas en el que critico al Gobierno de Milei y su manejo de la economía. El presidente aprovechó la entrevista y le respondió.

"Para Cristina Fernández de Kirchner y los K lo que genera la inflación es la falta de dólares y es una precariedad absoluta", manifestó en primer lugar Milei.

Sobre la calificación de la exvice de que Milei es un "economista showman", el libertario contestó: "Es la opinión de ella. Tal vez los nuevos tiempos requieran de show".

Sobre la extensa reunión con el papa Francisco, reveló que "lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis dichos del pasado". Le explicó que "había cosas que no entendía. ¿Quién no cometió error en su juventud?, me dijo".

¿Cuándo va a bajar los impuestos?, le consultaron los periodistas. "Cuando se estabilice la economía, voy a bajar impuestos", sostuvo Milei y remarcó que es lo que prometió en la campaña.

"La motosierra y la licuadora, que son los pilares, no se negocian, el proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia y una vez que tengamos eso, ahí vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario", afirmó.

Milei habló sobre el conflicto docente

El presidente Javier Milei desligó hoy al Gobierno nacional del conflicto salarial docente, al advertir que si los maestros "no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata".

"¿Por qué Nación tiene que estar financiado permanentemente?", se preguntó Milei en declaraciones a a Nación+, y le propuso a los mandatarios provinciales que "bajen los recitales", en referencia a la reciente realización del Consquín Rock en Córdoba, entre otros gastos entre los que también incluyó la "pauta" oficial de esos distritos.