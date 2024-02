Gustavo Marón es el nuevo director de Aviación Civil: "Necesitamos un aeródromo en el Valle de Uco"

"Yo fui toda la vida técnico y nunca participé de política, tuve cargos pero sin afiliaciones. Por eso creo que la convocatoria vino por el lado estrictamente técnico y de hecho cuando me convocaron me hicieron una serie de preguntas para corroborar que era apto para el cargo y cuando me confirmaron sólo me pidieron tener una conducta ejemplar", contó Marón en diálogo con Primeras Voces de radio Nihuil.

Si bien Marón es abogado, durante años ha estado vinculado a la actividad aérea, trabajando tanto en cargos públicos como en empresas de servicios aéreos e incluso en escuelas de instrucción. Además lideró varias investigaciones que fue publicando en varias columnas en este diario.