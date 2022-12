La Suprema Corte de Justicia habilitó la feria judicial para resolver el caso de la Reina de Guaymallén

Si los siete supremos resuelven que la polémica ordenanza que prohíbe la elección de Reina en Guaymallén es inconstitucional, el área Cultura de ese departamento deberá activar el histórico mecanismo de selección de candidatas distritales.

Así, finalmente, podrá elegir representante vendimial para los actos centrales de Vía Blanca, Carrusel y el espectáculo Juglares de Vendimia, del 3 al 6 de marzo de 2023.

La decisión suprema por la Reina de Guaymallén

El fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia implica el pronunciamiento de los 7 jueces y se activó hace 10 días, luego de que el Procurador Alejandro Gullé dictaminara que la ordenanza que prohíbe la elección de la Reina de Guaymallén es inconstitucional porque se excede y trastoca una ley provincial vigente en esta materia.

El voto preopinante es el del presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay, al cual podrán adherir o no los demás magistrados: Teresa Day, Pedro Llorente, José Valerio, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez.

Dalmiro Garay.jpg Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Los supremos tomaron contacto directo con las partes en conflicto, la Municipalidad de Guaymallén y la agrupación de ex Reinas de la Vendimia, durante la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre.

A la hora de los alegatos finales, las ex Reinas y la Fiscalía de Estado coincidieron en que Guaymallén debe seguir teniendo Reina de la Vendimia, no así la comuna que se manifestó por destacar a personalidades y hacedores culturales y no a jóvenes partícipes de un concurso de belleza.

El pleito judicial por la Reina de Guaymallén

En 2021, la Municipalidad de Guaymallén oficializó la ordenanza del Concejo Deliberante que prohíbe la elección de candidata para la Fiesta Nacional de la Vendimia bajo el argumento de que se trata de un concurso de belleza que cosifica a las mujeres.

Ex Reinas nucleadas en la Corenave llevaron el caso a la Justicia.

En febrero de 2022, poco antes de la Vendimia, la Corte suspendió la aplicación de ese decreto municipal y determinó la realización de una audiencia pública y posterior resolución del conflicto mediante fallo plenario.

En marzo, Guaymallén fue representada por la Reina de 2020 y también de 2021, Sofía Granjetto, tras la opinión pública del gobernador Rodolfo Suarez. Al margen, al menos de los actos oficiales, quedó Julieta Lonigro, coronada por las ex Reinas durante una celebración en Maipú y desde entonces llamada La Reina Blue.

Marcelino Iglesias mantuvo su postura y siempre ha manifestado su decisión de acatar el fallo de los supremos; aun así, celebra haber activado el necesario debate acerca del rol de la mujer en Vendimia.

