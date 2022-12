Marcelino Iglesias: "Más allá del fallo sobre la reina, nosotros ya ganamos porque instalamos el debate"

Es que en sus argumentos para sostener su postura de no elegir reina vendimial, Iglesias sigue insistiendo en que ese concurso de belleza es "obsoleto, discriminatorio y violento para con las mujeres", remarcó.

Sin embargo, si el fallo de la Suprema Corte, que podría conocerse este lunes, le es adverso, el intendente guaymallino confirmó que no lo apelará y lo acatará: "Nosotros no vamos a ir a la Corte nacional porque el tema ya está ganado. Desde que nosotros lo planteamos hay varias provincias y municipios que dejaron de elegir reinas y las han eliminado. El debate ya se instaló" dijo.

Marcelino Iglesias en Hola Mendoza.PNG El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, marcó que el tema de la elección de la reina de la Vendimia, "está ganado, porque se instaló el debate".

Y retrucó: "Vamos a acatar, pero no vamos a cambiar ni la postura ni la forma de pensar y vamos a seguir eligiendo a los cultores del trabajo, porque es un reconocimiento que hacemos del trabajo en distintas áreas y más representativo. Si me arrepiento de algo es de no haber planteado este tema antes, porque más allá de las capacitaciones y modificaciones que hicimos, vimos que seguían siendo concurso de belleza cada vez con menos participantes. Por tanto si la Corte dice que la ley está por encima de la ordenanza será el momento en que el sayo le caiga a los legisladores para que den el debate en la Legislatura" advirtió.

Es inminente el fallo de la Corte por la elección de la reina de la Vendima

La decisión de Dalmiro Garay, Pedro Llorente, Teresa Day, José Valerio, Julio Gómez, Omar Palermo y Mario Daniel Adaro se conocería en las próximas horas según el rumor que corrió en los pasillos de tribunales.

El pleno convocado por el presidente de la Suprema Corte comenzó a trabajar después de la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre, antes de que el Procurador General dictaminara que la ordenanza que elimina la elección de la Reina de Guaymallén es inconstitucional.

El objetivo de los supremos es dar por cerrado el conflicto entre las ex Reinas de la Vendimia y la Municipalidad de Guaymallén durante los últimos días hábiles que le quedan al 2022.

Sobre todo porque la actividad en los tribunales provinciales se reanudará en febrero y para entonces serán varios los departamentos de Mendoza que habrán elegido candidatas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023.

El mecanismo de fallo plenario se activó cuando cada uno de los supremos analizó individualmente el contenido del expediente que comenzó a tramitarse en los tribunales en 2021.

Qué dijo el dictamen del procurador

El 21 de diciembre pasado al debate sobre si reina sí o no, se sumó el dictamen -no vinculante- del procurador General, Alejandro Gullé, que consideró que la ordenanza de Guaymallén fechada en 2021 excede la autonomía municipal e invade la competencia de la ley provincial que establece las condiciones y mecanismos para la concreción de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

"En resguardo de la identidad cultural como bien colectivo debe declararse la inconstitucionalidad de la ordenanza 9.196 de la Municipalidad de Guaymallén", argumentó el procurador.

"La ordenanza resulta inconstitucional al disponer la prohibición prevista en el artículo 1 relativa a la elección de reinas, y la derogación prevista en el artículo 7 de la normativa que refiere a ella en cada Fiesta de la Vendimia a partir del año 2.020, en cuanto elimina una de las manifestaciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia, patrimonio cultural inmaterial de la Provincia de Mendoza, declarada por Ley, por cuanto exorbita el margen de la autonomía municipal o invade esferas de competencias propias de la Provincia" "La ordenanza resulta inconstitucional al disponer la prohibición prevista en el artículo 1 relativa a la elección de reinas, y la derogación prevista en el artículo 7 de la normativa que refiere a ella en cada Fiesta de la Vendimia a partir del año 2.020, en cuanto elimina una de las manifestaciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia, patrimonio cultural inmaterial de la Provincia de Mendoza, declarada por Ley, por cuanto exorbita el margen de la autonomía municipal o invade esferas de competencias propias de la Provincia"

La preservación del patrimonio cultural, al que Gullé consideró indivisible por ser de todos, es uno de los ejes del pronunciamiento que ya forma parte del expediente.