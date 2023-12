Con críticas moderadas, la oposición acompañó la Ley de Ministerios de Alfredo Cornejo

Alfredo Cornejo.jpg La conferencia de prensa explicó de qué manera van a funcionar todos los organismos estatales.

“La necesidad de achicar la administración nunca puede contrariar las disposiciones constitucionales y/o legales. Creemos que debe respetarse la normativa sobre autarquía funcional de la DGE en nuestra provincia y no que la misma forme parte de un ministerio. Capítulo aparte: la ausencia de las áreas de desarrollo social y políticas de juventud”, disparó la senadora, que precisamente había hecho de la temática de juventudes, adicciones y salud mental, ejes de su campaña para ser intendenta de Las Heras.

Los reclamos desde el demarchismo: Justicia, relaciones internacionales y déficit

Para el senador Germán Vicchi, presidente y vocero -en este caso- de La Unión Mendocina, los ejes donde hay que apuntarle a la Ley de Ministerios son otros: habló de la fusión entre Justicia y Seguridad; del “error” -según su mirada- de reunir a Ambiente y Energía, y de que la ley debió tener, bajo su óptica, alguna consideración en torno a las empresas estatales de la provincia y a sus situaciones financieras.

tuit adriana cano ley ministerios tadeo.jpg El tuit de la senadora Cano, contra la designación del intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.

“Es un error que Justicia parezca subsumirse únicamente a lo penal. Ordenan que se haga una escucha del que escucha. Además no se tienen en cuenta todas las áreas diversas que debería abarcar este organismo. Insisto, esto es mucho más que derecho penal y no parece contemplado”, apuntó el hombre del PRO que responde al ex diputado nacional. “Nunca ha funcionado bien tenerlos juntos y, además, si uno lee el proyecto, habla todo de seguridad. Sólo dos incisos refieren a la Justicia”, marcó.

Desde la bancada opositora, que tiene ocho miembros sumando al PD, marcaron su mirada negativa en torno a la creación de la nueva Unidad ProMendoza: el dispositivo con el que Cornejo prometió “internacionalizar” la provincia y que trabajaría en aspectos que excedan lo meramente comercial.

exportaciones mendoza brasil.jpg Exportaciones. Por ahora, ProMendoza se dedica casi exclusivamente al comercio internacional de los privados mendocinos, pero se transformaría en un organismo mucho mayor desde 2024.

“Nos parece un error que las relaciones diplomáticas de segundo grado se las den a esta unidad que va a estar dentro de la fundación. Es una entidad que no tiene las facultades para regular ese tipo de vínculos, sencillamente porque no está dispuesto en su estatuto. En el tema de pasos fronterizos, por ejemplo, se necesita un área específica que se aboque a ello y no algo tan amplio, consideró.

Por último, desde el demarchismo hicieron foco en Energía y Medio Ambiente y en las empresas estatales que tiene la provincia. Sobre el primer ministerio aseguraron que una de las áreas debería controlar a la otra y que eso podría traer problemas. “Puede ser el zorro metido adentro del gallinero”, apuntó. Y sobre las entidades empresariales, dijo que todo su sector quedó aguardando un artículo en la ley que apuntara a bajar el gasto: “Seguimos con firmas que lo único que hacen es ser deficitarias para el Estado, como Emesa, que en 2022 perdió 766 millones de pesos”, finalizó el senador.

Por su parte y ante la consulta de este diario, desde el monobloque del Partido Verde, el senador Dugar Chappel manifestó: "Tengo poco que opinar. No tiene gran trascendencia, salvo cambio de casilleros y dependencias que pasan de un lado a otro".

