Tadeo García Zalazar fue confirmado como ministro de Educación y director general de Escuelas

“Siempre estuvo involucrado con todas las escuelas y cuando fue intendente se comprometió con el tema educativo. Tiene un programa de computadoras y capacitación de los docentes que es municipal. Da clases por vocación y es docente de grado. Cursó la carrera de la docencia y todo eso hace que conozca la tarea, además, como político, es un gran administrador para un sistema poco proclive al cambio, tiene un equilibrio emocional para liderar y es una persona empática”, describió el senador nacional y gobernador electo.

García Zalazar será ministro de Educación, Cultura e Infancias y director general de Escuelas. Para cumplir con el mandato constitucional, el pliego para ser formalmente designado a cargo de la DGE deberá pasar por el Senado.

La importancia de la Educación en el esquema de Cornejo

“Los desafíos de esa área son mis desafíos”, dijo Cornejo sobre el nuevo ministerio de Educación, Cultura e Infancias.

“No solo que se invierte casi el 50% de la Provincia en esa área, sino que me parece que mi ideología de base es la del progreso social a partir de la igualdad de oportunidades y con Tadeo García Zalazar nos une ese compromiso”, expresó.

Sobre la igualdad de oportunidades, afirmó que “si no se tiene una adecuada alfabetización, si no se saben operaciones básicas de matemática y se tiene cultura financiera en la secundaria no se es un ciudadano pleno y no hay igualdad de oportunidades ni se puede sociabilizar con el trabajo”.

Para Cornejo, “la mejor organización del sistema educativo puede brindar eso”.