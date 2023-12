Alfredo Cornejo afirmó que la obra pública de Mendoza no será frenada en su gestión

►TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Cornejo presentó el proyecto para reformular el gabinete con una súper área de Educación

Alfredo Cornejo.jpg Cornejo explicó en la Legislatura la nueva Ley de Ministerios.

"Mendoza no va a frenar la obra pública"

Alfredo Cornejo fue preguntado si la iniciativa anunciada por Javier Milei respecto a la paralización de la obra pública afectará a Mendoza.

"La consigna fácil de obra pública sí, obra pública no -respondió- la dejo para la campaña. Es una visión muy simplificadora. Mendoza no va a frenar obra pública de competencia provincial".

Y ejemplificó: "Depende del origen del financiamiento. La ruta 82 está en plena ejecución y la tercera etapa en proceso de adjudicación. El origen del crédito es del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) con tasa de interés muy baja. Es más cargoso y perjudicial suspender la obra que no suspenderla".

No hay chances de que frenemos las obras que tienen financiamiento multilateral, entre las que están las de agua e Irrigación. Las que se están ejecutando por Vialidad Provincial, de Aysam y otras con financiamiento de la provincia tampoco se van a eliminar. En el plano provincial no habrá ninguna alteración

puentes ruta 40.jpg La obra de los puentes en la ruta 40, a cargo de Vialidad Nacional, va muy lenta.

Como lo ha hecho otras veces, Cornejo lanzó duras críticas al gobieerno de Alberto Fernández, por las demoras en las obras que se realizan con fondos nacionales: "La Variante Palmira va lenta y con los famosos dos puentes en la ruta al Valle de Uco ¡llevan cuatro años!". Es el colmo que eso no esté terminado. Me pondré de lleno con el nuevo gobierno nacional para que las terminen con urgencia".

"Hay que ver obra por obra -continuó-. Esto es una remake de 2015 cuando asumí la gobernación por primera vez. Los municipios del signo político del gobierno nacional que se iba, con mucha habilidad para conseguir financiamiento se quedaron a mitad de camino con obras que adjudicaron pero nunca les mandaron el dinero de la Nación".

Cornejo agregó que "les pasó a Las Heras y a Guaymallén. Igual no quiero polemizar porque los quiero ayudar (a los departamentos que no gobierna Cambia Mendoza) pero lo deberían haber pensado antes. Las comunas de Cambia Mendoza no han tenido ese problema porque no han sido ayudadas por la Nación, que ha discriminado a Mendoza durante este gobierno de Fernández".

El sucesor de Rodolfo Suarez cerró el tema expresando que "siempre con los ajustes lo primero que se resiente es la obra pública porque es el ajuste más fácil de hacer. No creo que sea bueno pero es cierto que primero hay que estabilizar la economía. Y vuelvo sobre los dos puentes del Valle de Uco: no es obra pública, es un chiste. es una vergüenza lo de Vialidad Nacional".

