La confesión de Ulpiano y el modo campaña que se activó en Cambia Mendoza

No queda claro si el intendente accionó ese consejo, pero hace más de un mes le encargó a su entorno que lo ayudase a responder la pregunta: que elaboraran una respuesta concreta, sabedor de que se la harían constantemente en los próximos meses. Luego del anuncio, ese mismo entorno quedó consignado a ver qué respondía el gobernador Suarez sobre el tema - y cómo le había sentado-; sobre todo anticipando el cara a cara que tendría el mandatario con la prensa al otro día, en el encuentro de pymes hecho en Maipú.

"No contesto sobre eso, porque no está en la agenda de la gente", se limitó a decir Suarez. Y en Capital hubo dientes apretados, porque algunos periodistas lo interpretaron como un enojo del mandatario, o hasta algún signo de enemistad por haberse lanzado -en teoría- sin consultar. "Lo vendieron como que Rodolfo le hizo un tirón de orejas hablando sobre la agenda de la ciudadanía y cómo la política está alejada de eso, y la verdad es que lo que dijo Ulpiano fue exactamente lo mismo, que había que mantener la cabeza en la gestión", se quejaron.

suarez italia plaza.jpg Rodolfo Suarez en la inauguración de la nueva fuente en Plaza Italia.

Pero lo cierto es que tío y sobrino se vieron horas después -en el cumpleaños de una persona en común- y no hubo tirón de orejas, ni tampoco mención alguna a los dichos del intendente. El jueves estuvieron coordinando aspectos sobre el acto que compartieron en Plaza Italia -que renovó su fuente y ahora luce obras del escultor Orlando Leytes en homenaje a la Divina Comedia- y, según contaron distintas personas, aunque dialogaron, tampoco se hizo alusión a los dichos.

► TE PUEDE INTERESAR: Cornejo volvió a mostrarse con Bullrich y la versión de una fórmula presidencial cobró fuerza

Así juega el factor De Marchi

Su competitividad, el alto nivel en el que se mantiene de cara a la interna oficialista, y la forma en que él mismo viene fogoneándola desde que perdió en 2019, hicieron que De Marchi disparase una dinámica singular hacia el interior de Cambia Mendoza: eleva la vara para los candidatos radicales y los obliga a medir por encima de un piso determinado; lo cual, al menos parcialmente, relega de la lucha a quienes no logren superar esa línea.

De acuerdo a mediciones que la UCR viene mirando -sobre todo en el último trimestre- su presencia en la PASO lo vuelve más peligroso que cualquier candidato del peronismo -al menos a priori-. Ante el 25% del que no parece moverse el PJ, la respuesta de los correligionarios podría ser que "el que vaya, sea quien sea, tiene muy allanada la victoria". Es decir que, prácticamente, podría jugar cualquiera de los ya lanzados. Sin embargo, en el cara a cara con el PRO, la interna no ofrece las mismas garantías, y eso hace que los cuerpos de distancia que le saquen al líder amarillo se tornen vitales para seguir en carrera.

Cornejo los logra con holgura, pero solo Ulpiano Suarez supera al diputado nacional en imagen positiva, según las cifras que Martha Reale publicó en septiembre. Tadeo García Zalazar queda algunas centésimas por debajo y Daniel Orozco también lo hace, por casi cinco puntos de diferencia. En Capital lo leen como un empujón más para que el intendente pueda presentarse en 2023; sobre todo teniendo en cuenta que la famosa "mesa de decisión" - el espacio donde se alzarán o bajarán pulgares para los candidatos- constará de tres patas: Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez y los números que indiquen las encuestas.

Omar De Marchi en Séptimo Día.jpg Omar De Marchi, decidido a competir por el PRO en 2023.

No es absolutamente común que Realle Dalla Torre haga públicas sus mediciones. En el partido sostienen que fue una decisión avalada por el gobernador actual y por su antecesor, y que eso generó rispideces y enojos en Godoy Cruz, ya que las cifras no eran demasiado halagüeñas con García Zalazar: aunque en imagen negativa fue el que menos porcentaje sacó entre los primeros cinco, su intención de voto estuvo por debajo de la de Ulpiano (-9,9%) y de la de De Marchi (- 2,4%).

El líder del PRO sigue con su juego. Está obligado a pelear, no sólo por lo preanunciado de su candidatura, sino porque lo obliga su filiación política con Horacio Rodríguez Larreta: por más que las elecciones serán desdobladas -como ya se sabe-, el jefe de Gobierno y candidato a presidente necesita a su propio aspirante moviéndose en un reducto como Mendoza. Ese hecho de la realidad ya lleva a muchos a preguntarse si Patricia Bullrich, por carácter transitivo, depositará su apoyo en algún perfil del radicalismo local. Ya ha convocado a reuniones en CABA a algunos de ellos, y aunque no se han confirmado -en parte para no armar ruido- , esa tracción en conjunto es un tema latente para los próximos meses.

Por último, De Marchi ratificó que, efectivamente, está en ese lugar en donde sus socios y rivales lo ponen. El viernes por la tarde arremetió por Twitter contra una ley impopular como la obligatoriedad de hacer revisiones periódicas a los vehículos -la famosa RTO- y solicitó que, directamente, el procedimiento se elimine de la faz provincial. Fue una muestra más de cómo ha sabido usar la franja de bancas amarillas que supo ganarse en la Legislatura y de cómo puede hacerlo también el año que se viene. Esos mismos lugares que muchos radicales ya se arrepienten o se quejan de haber concedido, y que generaron su pico de tensión durante el debate por la reforma a la Corte. Dicen que el encono de Suarez con De Marchi dura desde entonces.

►TE PUEDE INTERESAR: La última encuesta de Martha Reale midió a 12 candidatos que pelearían por la gobernación

¿Qué hará Alfredo?

Cornejo tiene el máximo margen para decidir. De todos los posibles candidatos en Cambia Mendoza es el de mayor nivel de conocimiento en la opinión pública y el que lidera prácticamente cualquier medición que se tome. Por eso y, según allegados, porque ni él lo tiene definido aún, es que dilata la agonía de quienes todavía aguardan su decisión. El propio Daniel Orozco es el mejor testigo de eso: lanzado y con agenda propia de campaña desde hace tiempo, pero teniendo que explicar que se mudaría al margen de la página si el sancarlino finalmente se decidiese a jugar.

Alfredo Cornejo-huellas geneticas.jpg Cornejo propuso esta semana llevar el registro de huellas genéticas de Mendoza al resto del país.

La lectura que hacen en el partido es que, aunque para él no apremia -y, como se dijo, no necesita imperiosamente apurarse-; sí está poniendo en riesgo el recurso tiempo para algún tercero. Es decir, en el caso de que el candidato termine siendo otro. Si no es finalmente él, y los demás lo están esperando para dar un paso al frente, puede ser que para ese momento ya hayan perdido un tramo valioso, que podrían haber utilizado en campaña o en hacerse más conocidos donde no lo son: los departamentos más alejados, por ejemplo.

Hoy el ex gobernador divide a la fauna política (opositores incluidos) en tres: los que creen estar seguros de su vuelta; los que dicen estar convencidos de que seguirá peleando o sosteniendo cargos nacionales; y los que entienden que es demasiado pronto para tenerlo claro. Quizás estos últimos sean los que más cerca están de la verdad; sobre todo atendiendo a lo que dicen en privado los dirigentes más cercanos que Cornejo tiene en la provincia.

El punto de pivot, el elemento que permite sondear si la tendencia viene hacia a Mendoza o perfila hacia Buenos Aires, es el análisis de sus discursos y de sus acciones. A fines de marzo y principios de abril fue cuando comenzó a especularse con su candidatura, y la "agenda mendocina" que venía mostrando parecía ser argumento suficiente en pos de sostener eso. Últimamente, para intendentes y ministros de Cambia Mendoza, el contexto parece ser el contrario: lo ven más bien apuntado a temáticas nacionales (salvo por dos presentaciones de esta semana) y creen que eso implicaría -siguiendo esa lógica lineal- que también sus intenciones van en ese sentido: más cercanas a la Capital Federal que al Barrio Cívico.

TE PUEDE INTERESAR: Cornejo presentó un proyecto para nacionalizar el Registro de Huellas Genéticas de Mendoza

Cómo sigue la agenda de Suarez

Salvo, tal vez, por las apariciones en televisión nacional de Daniel Orozco, la agenda de la coalición gobernante no tuvo por estos días algo más contundente que la confesión de Ulpiano Suarez. La pregunta que lanza a partir de ello es si esto cambiará decididamente su perfil en los próximos meses -es decir, si "empieza a jugar", como algunos le piden-; o si puede volver al perfil moderado de los últimos tres años.

Ulpiano Suarez 333.jpg El anuncio de Ulpiano Suarez fue tras el acto en que presentó su plan de obras para 2023.

Por lo pronto, lo que tiene por delante es un viaje a Barcelona para esta semana, ya que disertará en el Smart City Expo; un congreso mundial al que lo invitaron como miembro de uno de los paneles, y donde tendría asegurado reunirse con la alcaldesa de la ciudad catalana, Ada Colau Ballano. Según sus allegados, podría tener también agenda en Madrid, aunque eso todavía no está definido del todo.

Su regreso será al filo del Mundial de fútbol, con la política prácticamente vedada de la vida pública, y por lo tanto con la incapacidad de moverse demasiado, aunque sí esperando por las últimas encuestas del 2022. Sobre todo, para ver si su mensaje surtió los efectos esperados y le hizo dar un respingo en los números. La intención, según contaron allegados, es reducir su nivel de desconocimiento prácticamente al mínimo antes de que comience la recta final: o sea, entre enero, febrero y marzo.

Así está el oficialismo local: en medio de lo que decididamente parece un cambio de época. La famosa premisa que bajaba desde Casa de Gobierno, y que prohibía hablar de candidaturas, parece haberse flexibilizado, y ya lo entienden así hasta los más cercanos a Suarez. El propio Ulpiano, que a fines de marzo parecía bajarse de todo, dando un mensaje prácticamente pedido por el gobernador, ahora ayudó a marcar el punto de quiebre y -casi- la habilitación a que todos jueguen libremente de acuerdo a sus intenciones.

► TE PUEDE INTERESAR: Por qué el peronismo no ha vuelto a generar operadores como "El Chueco" Mazzón