Cornejo volvió a mostrarse con Bullrich y la versión de una fórmula presidencial cobró fuerza

En este encuentro también tomaron parte el diputado nacional radical Lisandro Nieri y el ex director de Escuellas y actual asesor del gobierno de Mendoza, Jaime Correas.

Qué dijo Patricia Bullrich

Alfreco Cornejo Patricia Bullrich.jpg En sintonía: Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich.

"Vamos a encarar, con coraje, los cambios profundos que necesita la Argentina. El sindicalista Pablo Moyano ya salió a decir: ‘Si vuelven (por Juntos por el Cambio), nos tienen en la calle desde el primer día’. A esto, nosotros le decimos: si volvemos, defenderemos el gobierno con todas nuestras fuerzas desde el primer día”, dijo la dirigente del PRO, quien inetgra una corta lista de posibles presidenciales de su espacio, junto a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Y añadió: "No nos van a correr. No vamos a permitir de ninguna manera que nos quieran convencer con que no tenemos salida, ni que ellos nos llevan al progreso porque no existe hoy una familia ni empresa que pueda decir que siente que este es el país es vivible”.

Además, en tono de autocrítica, sostuvo que en reiteradas oportunidades escuchó y lamentó no tomar determinadas medidas por las consecuencias que podían traer. “Así fue que no toquemos los planes sociales por la consecuencia que podían tener y no los tocamos. ¿Cuál fue la consecuencia? más pobreza, menos progreso y menos futuro”.

Y enseguida lanzó: “Ya sabemos que si los tocamos habrá piquetes y que Moyano nos va a cruzar los camiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es salir e impedir cada bloqueo y que se elaboren leyes como la de Mendoza que impide que las movilizaciones y toma de calles sea un elemento permanente”, afirmó y mencionó a Mendoza como un ejemplo a seguir en cuanto a varios temas, entre los que destacó también el ítem aula y la mirada que existe de la economía.

Qué dijo Alfredo Cornejo

alfreco cornejo.jpg Alfredo Cornejo recordó que fue Patricia Bullrich la primera que se opuso a la larga cuarentena duranta la pandemia.

Al momento de dar su discurso, Cornejo, quien sigue recorriendo el país con la ex ministra de Seguridad por comités radicales y actividades del PRO, destacó la representación territorial al señalar que “esta convocatoria federal es una primera y excelente señal, ya que este país se tiene que sentir integrado en representar los sectores productivos del interior. Ellos son los que producen buena parte de la riqueza de la Argentina. Hay gente con talento que organiza empresas, que se ordena profesionalmente y crea emprendimientos que muchas veces los gobiernos no han parado de perjudicar”.

El senador nacional agregó que este sector “sigue creciendo” pese a todas las trabas económicas. En ese sentido, apuntó que “es importante que la política con sus representes dejen de lado la mirada porteña, porque esto provoca una pérdida de la perspectiva sobre la realidad económica de nuestro país”. A esto, le sumó que los argentinos necesitan una dirigencia que explique clara y racionalmente las cosas que se han hecho bien.

Luego fue más contundente al sostener que “lo que se necesita es el coraje político para hacer las transformaciones que la Argentina requiere y también de un discurso que logre interpelar a los ciudadanos, si lo que buscamos realmente es cambiar el modelo productivo y dar un salto de calidad”.

Las candidaturas

El ex gobernador de Mendoza indicó que más allá de las especulaciones sobre candidaturas que se puedan hacer, por su presencia en este encuentro organizado por Bullrich, “lo cierto es que con Patricia venimos trabajando juntos desde hace tiempo·”. Recordó que incluso durante los primeros meses de pandemia fueron los primeros en oponerse cuando “convirtieron a la Argentina en un gobierno de locos”.

Y explicó que si bien en un primer momento la temática era totalmente desconocida “era muy claro al cabo de los dos primeros meses que no podía encararse con esa estrategia. Teníamos una cuarentena de un país desarrollado y no teníamos ni moneda, ni financiamiento, ni ahorro público ni privado como para una cuarentena de ese tipo”.

“Era tan obvio, sin embargo, cómo las encuestas le daban bien al gobierno y le habían metido miedo a la gente. El Presidente medía 70 puntos y no había prácticamente dirigente de la oposición que se animara a cuestionar esa estupidez tan poco inteligente como la cuarentena”, agregó el senador al dejar en claro que fue Patricia Bullrich la que “se animó. Ella salía en cuanto medio había cuestionado esta estrategia, aun cuando era políticamente incorrecto hacerlo porque buena parte de la dirigencia política no toma riesgos y no se atrevía a desafiar ese status quo y ella lo hizo”.

El encuentro

La actividad se desarrolló en el salón Altos de Ludueña y la apertura estuvo a cargo del vicepresidente del PRO Federico Angelini, el Secretario Político Damián Arabia y el coordinador de los equipos técnicos de la ex ministra de Seguridad, Alberto Föhrig.

Durante la jornada se trabajaron seis paneles generales. Macroeconomía, con la participación de Luciano Laspina, Enrique Szewach, Lisandro Nieri y Martín Tetaz. En Seguridad, estuvo Gerardo Milman, Diego Fleitas y Alejandra Monteoliva. En Producción, Trabajo y Desregulación, participaron Dante Sica, Marcos Porteau, Federico Sturzenegger y Gabriel De Raedemaeker.

En tanto, el panel de Educación estuvo formado por Claudia Romero, Roberto Souviron, Jaime Correas, e Inés Aguerrondo. Política Social, integrado por Eduardo Amadeo, Matías Lobos, Carlos Kambourian y Enrique Chiantore. Y finalmente se abordó Política Exterior, disertación a cargo de Federico Pinedo, Carlos Sersale, y Rogelio Pfirter.

