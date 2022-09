Patricia Bullrich admitió que la seduce armar una fórmula con la UCR y le tiró flores a Cornejo

La presidenta del PRO puso en dudas que en las futuras PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) su partido fuese a competir con la UCR, que ya dio sobradas muestras de que pretende liderar la fórmula presidencial. De hecho ya el gobernador de Jujuy y presidente de ese partido, Gerardo Morales ha adelantado que competirá por ese lugar en las listas, y a su nombre se suma también el de Facundo Manes.

patricia bullrich.jpg Patricia Bullrich arriba este jueves a Mendoza.

"¿Por qué deberíamos ir contra el radicalismo?. Las fórmulas cruzadas en las elecciones del 2021 han dado un resultado excepcional. Por qué creen que están anulando las PASO en todos lados, porque no quieren que nosotros podamos competir. Porque las 17 Paso que tuvimos el año pasado nos dieron la posibilidad de ordenar nuestras fuerzas y ganarle las elecciones nacionales. Ahora nos quieren sacar esa posibilidad para imponer el verticalismo de los que manejan el aparato del Estado en las provincias feudalizadas", disparó la ex ministra de Seguridad.

Pese a esta intención oficial de instalar la discusión sobre la conveniencia o no de mantener las PASO, Bullrich dejó claro que desde la oposición harán lo imposible para sostenerlas y para mantener la unión de Juntos por el Cambio y volvió a insistir en esa posibilidad de armar una fórmula cruzada: "Nosotros queremos PASO porque además las reglas electorales no se pueden cambiar por que lo pida un partido. Además yo creo muchísimo en el cruzamiento de los partidos".

La visita de Bullrich a Mendoza y la prensa

Guillermo-Mosso-y-Patricia-Bullrich.v1.cropped.jpg Uno de los referentes en Mendoza del PRO, es el diputado Guillermo Mosso, uno de los que coordinó esta nueva visita de la candidata a la provincia.

Un día antes de pisar Mendoza, la visita de Patricia Bullrich levantó polvareda cuando se conocieron detalles de su agenda en estas tierras.

En principio se dijo que este jueves recorrería el Mercado Cooperativo de Guaymallén, en donde además de charlar con los comerciantes y productores que se concentran en esa feria, y que atendería allí a la prensa.

Pero más tarde, esa actividad se pasó al Polo Judicial, en donde presuntamente se iba a reunir con el senador nacional Alfredo Cornejo. Sin embargo, apenas se anunció el cambio, esa posibilidad se cayó, en principio por algunos cuestionamientos a que esa actividad de campaña se hiciese en un edificio público de la Justicia.

Finalmente la exministra de Seguridad irá a la feria de Guaymallén y además de una reunión con los legisladores de Cambia Mendoza y una cena con empresarios tiene previsto ir con Cornejo a San Juan. Allí, seguramente se enfocarán en criticar la ley de lemas que se acaban de aprobar en la vecina provincia que comanda el peronista Sergio Uñac.

"El gobierno quería casi dictarme a mí lo que tenía que decir"

La precandidata presidencial reafirmó su postura de haber hecho silencio luego del atentado contra Cristina Kirchner, y aseguró que el Gobierno quiso hacer un "aprovechamiento faccioso" del intento de asesinato a la vicepresidenta.

"El gobierno lo que hace es querer gobernar sin los elementos básicos de una república, que son la Justicia, la oposición y la prensa. Quieren salirse de la arena democrática para anularlos y decirles lo que tienen que decir. Ellos me querían decir a mí lo que tenía que decir, con qué palabras, casi como dictarme y yo les dije que no. El primero que tiene que cambiar el discurso es el presidente de la Nación", remarcó.

Bullrich calificó de un "problema serio" aquel ataque a Cristina Kirchner y señaló que ella repudia la violencia.

"Me tomo con simpatía lo que dice Cristina de mi"

Bullrich deslizó una sonrisa cuando se le preguntó cómo le afectaba en medio de la discusión de la violencia verbal, que la vicepresidenta Cristina Kirchner deslizara en una conferencia de prensa que ella había escrito un twit luego de haber ingerido alcohol,

"Yo me tomo con alegría y con simpatía que diga eso. En un país donde se han robado todo, donde se han llevado hasta el agua de las piletas, que me vengan a decir a mi que me tomo una copa de vino. Diganle que mañana (por este jueves) cuando vaya a Mendoza me voy a tomar una copa de vino".

