Cornejo volvió a mostrarse junto a Bullrich y se expresó en contra de la eliminación de las PASO

"Nuestro gobierno tiene que ser muy federal y necesitamos de todas las realidades de las provincias que son productivas, que del desierto sacan producción y una cultura del trabajo. El modelo Mendoza tiene que estar como un modelo insignia en un gobierno nacional", dijo Bullrich en tierras mendocinas.

Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, otra vez juntos, en esta oportunidad en San Juan.

Cornejo habló de las PASO en San Juan

“La eliminación de las PASO en San Juan es la estrategia del oficialismo para dividir a la oposición e impedir a los ciudadanos elegir sus candidatos”, aseguró Cornejo.

“Nuestro papel hoy, con las reglas de juego que quieren cambiar no solo en San Juan, sino en el país, es tratar de darle certidumbre a la Argentina y mostrar un camino. Y que todas las piedras que pongan, los cambios de reglas, las manipulaciones del poder político en la Argentina o del poder político en San Juan, con Patricia tenemos vocación de sortearlas”, continuó el legislador mendocino.

La presidenta del PRO, por su parte, reiteró en la provincia cuyana su intención de competir en las presidenciales de 2023 y defendió la realización de elecciones primarias en todo el país: "Manzur dijo que de ninguna manera piensan sacar las PASO. La verdad esperamos que respeten la palabra y no sigan cercenando la capacidad de los ciudadanos de elegir".

Cornejo aseguró que tanto ella como todos los que son parte de Juntos por el Cambio no van a bajar los brazos. “Cambien o no las reglas, tenemos la obligación de denunciar que esos cambios no nos perjudican a nosotros, perjudican al ciudadano común”, destacó.

El exgobernador de Mendoza también se refirió a qué alternativas tendrían desde Juntos por el Cambio ante un posible escenario adverso en San Juan por la eliminación de las PASO y la instauración de una Ley de Lemas. “Si no hay estructura para competir, pues se constituirá esa estructura a partir de otros mecanismos como las redes sociales, entre otros. Tenemos que tratar de que los argentinos voten en libertad y que haya igualdad de oportunidades”, dijo el senador mendocino.

Por último, Cornejo reiteró que la principal fuerza política de la oposición tiene “la obligación de que la Argentina tenga un rumbo económico, que no siga decayendo y empobreciéndose, y para eso lo importante es desafiar el poder político constituido como es el caso en San Juan, pero también en la Argentina”.

