El factor Cornejo-Bullrich y su golpe de efecto en la interna radical

Pero en Mendoza, que ese tándem crezca genera un correlato instantáneo. La idea del Cornejo gobernador había logrado ordenar -por exiguos cien días- a una interna que asomaba feroz en la UCR. Y si el senador vuelve a salir del tablero, como muchos indicios marcan, los agazapados empezarán a soltarse. Algo que ya está pasando.

"Me sentiría cómodo con Patricia"

Esta semana, sus dichos en Canal Siete apuntaron otra vez a una posible fórmula con la líder del Pro. “Me sentiría cómodo con Patricia; creo que Patricia, sí”, dijo –aunque después de vacilar unos segundos y de intercalar otros nombres -. Esas palabras no sólo llegaron a oídos de la candidata, sino que ella misma pidió ver el video entero de las declaraciones, según fuentes cercanas. Dos de sus referentes locales lo gestionaron.

No fue el único efecto. De inmediato se agitaron los equipos de los intendentes que están en boga dentro del radicalismo: Tadeo García Zalazar, Ulpiano Suarez y Daniel Orozco. Uno de ellos reconoció a este diario haber estado atento, y que la indefinición del ex gobernador lo impacienta bastante: “Sería más fácil con un mensaje claro; que nos dijera si va a jugar acá o allá y listo. Él sabe que está todo el espacio expectante de eso”, lanzó. Para ser justos, parte de la oposición también espera esa señal.

ulpiano orozco tadeo.jpg Ulpiano Suarez, Daniel Orozco, Tadeo García Zalazar. Tres de los intendentes con potencial para llegar al cuarto piso.

“De cualquier forma, es gracioso, porque se dice que cuando empezó a sonar para gobernador, eso vino a ordenar la interna hacia adentro. ¡Y lo cierto es que la interna él la va a ordenar igual!”, comentó entre risas otro de los mencionados. “Compita donde compita, o aún si decidiera no participar, él y Suarez son las dos voces más importantes para tomar esa decisión. O sea que sí o sí dependemos de su visto bueno”.

► TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez quedó séptimo en un ranking nacional entre los gobernadores con mejor imagen

Elección a la uruguaya o candidaturas cruzadas

Aun siendo el líder de la bancada en Senadores, la cercanía con Bullrich aumenta la proyección de Cornejo en el país y le da una vidriera que su propio partido no puede darle. Aunque supo posicionarse desde que era gobernador y mantiene ese perfil alto en el Congreso, choca contra los dos muros que le son infranqueables a todo el radicalismo por igual: uno propio y otro ajeno.

El primero es la ausencia de un candidato que, a esta altura, goce de potencial presidenciable. Las últimas encuestas de las que se hicieron eco los medios porteños (la de CB, del cordobés Cristian Buttié, y la de la Opinaia) lo ubican a Facundo Manes con una intención de voto que va del 4% al 6,1%. A kilómetros de sus eventuales competidores.

El segundo de esos escollos es la mismísima interna en Juntos por el Cambio. El tridente del Pro que conforman la propia Bullrich, Larreta y Macri (con renovadas ganas de jugar, según leen muchos) es inapelable contra cualquier candidato de la UCR. Por eso, y porque la ex ministra de Seguridad está cabeza a cabeza con Larreta (a veces gana ella y a veces gana él), a la imagen del mendocino le suma que, cuando los piensen, los piensen de a dos.

rodriguez-larreta-bullrich-trotta.jpg Bullrich y Larreta. EL Pro buscará entre ambos una lista de unidad, o bien definir el candidato a través de las PASO.

De hecho es claro que, para el partido centenario, la idea de una fórmula propia y pura para la Presidencia es la tercera de sus opciones. Casi descartable. El mismo Cornejo propuso una alternativa a eso, cuando presentó su proyecto de reforma “a la uruguaya” del sistema electoral junto a la cordobesa María Soledad Carrizo.

La idea era que se imite el mecanismo que tienen los vecinos orientales -entre otros países-, que primero eligen al candidato a presidente a través de primarias, y luego es ese vencedor quien designa a su vice, seleccionando entre quienes hayan competido por cargos nacionales. Lacalle Pou, por ejemplo, anunció en junio de 2019, cuando ya había triunfado en las internas, que lo acompañaría Beatríz Argimón, la actual segunda al mando.

La propuesta no traccionó.

El plan “B” se mantiene: es el de candidaturas cruzadas. Arriba un representante del Pro y, acompañando, un alfil del radicalismo (como sería el caso de la dupla en cuestión). Es cierto que no arrojó buenos resultados en las últimas presidenciales, cuando Macri eligió al peronista Pichetto, pero tiene varios adeptos, y sería una herramienta para tranquilizar a los revulsivos que amenazan con irse. La foto entre Larreta y Gerardo Morales de los últimos días perseguía el mismo fin contenedor. La opción de una dupla íntegramente formada por correligionarios está por ahora, en un tercer lugar.

► TE PUEDE INTERESAR: La encuestadora Martha Reale midió el humor social: más del 80% tiene una visión pesimista del futuro

Cuánto mide Bullrich y dónde lo ven a Cornejo en 2023

Es que Bullrich tiene su peso. “No baja de 30 puntos en algunas provincias. Y a Larreta a veces le ha llegado a sacar 20”, cuentan desde otra compañía especializada con sede en Buenos Aires. En Mendoza, se dio precisamente ese ejemplo el mes pasado. DC, del platense Aníbal Urios, midió a Bullrich justo en los días en que visitó estas tierras y el resultado fue contundente: 35,8% de imagen positiva contra 20% del jefe de Gobierno. Es parte de cierta ambivalencia: los números de Martha Reale, por ejemplo, lo dieron mejor a Larreta en imagen positiva.

image.png En paralelo, el eje Larreta - Morales también se consolida.

Pero nada de eso hace que Cornejo se defina. Como casi todo el arco político, sostiene que no es tiempo de pensar en el futuro, sino en el acuciante presente. “No se habla de candidaturas”. Según contaron a UNO, la noche en que cenaron juntos en calle Chile, Bullrich le preguntó sin rodeos si iba a acompañar su aventura a la Presidencia y él le dijo lo de siempre: que se sentía cómodo con ella, pero que no era el momento de hacer tales definiciones.

De todos modos, si no va al frente en la boleta, ante una victoria de la camaleónica Patricia, los bullrichistas mendocinos ya se imaginan a Cornejo en lugares fuertes de la gestión: “Yo sé que lo piensan como un potencial jefe de Gabinete o ministro del Interior. Es algo que se ha hablado varias veces, por su perfil y por su experiencia en el Ejecutivo ¿Te lo imaginás yendo a pelear contra un Insfrán, por ejemplo?”, cuentan sin disimular el entusiasmo.

Otros, casi igual de cercanos a la dirigente, le bajan los humos a esa posibilidad. Dicen que si el radical no es candidato a vicepresidente, lo será a Gobernador de Mendoza, pero que no lo ven en esos roles donde otros lo ponen de antemano. Y tampoco lo imaginan cinco años más en el Senado.

► TE PUEDE INTERESAR: Recomendaron cuidar el uso del agua porque arrancan tareas de limpieza en el dique Potrerillos

Cornejo habla en estéreo

“Es claro que está a punto de tomar una decisión”, contestó uno de los intendentes que están afilados y en carrera. “Vos lo escuchás y está en estéreo: habla tanto de Mendoza como de temas nacionales. En otra época era una cosa o la otra, y ahora quiere abarcar ambas. Eso ya nos dice algo”, acercó.

CORNEJO PENITENTES 7D.jpg Cornejo habla de temas locales y nacionales. Para algunos, lo hace tanto como lo hizo siempre. Para otros, es una señal de que está por tomar una decisión en uno u otro sentido.

Pero a pesar de esas señales, el perfil de los tres posibles gobernadores no ha cambiado. Ulpiano Suarez sigue sin subirse explícitamente al escenario, aunque todos lo cuentan adentro. Además viene de liderar las últimas encuestas de Reale Dalla Torre –que se dieron a conocer al público, cuando no es lo más usual-. García Zalazar se apoya en la gestión, pero construye silbando bajito y sus equipos ya se empiezan a ver en departamentos alejados de Godoy Cruz. Daniel Orozco, por su parte, sostiene su estilo hiperactivo y sacó algo de chapa con la emergencia en alta montaña de hace días.

“Sobreactúa”, lo repudió uno de sus competidores tácitos. “Es intendente de Las Heras desde hace seis años, ya lo ha hecho”. Al galeno mucha mella no le hacen esos dardos. Lo perciben como uno de los más dinámicos y dice sin tapujos que quiere gobernar Mendoza. Aunque no lo dijera, sus acciones hablan por él.

Es que el jefe lasherino apuesta a posicionarse por fuera de su departamento cuanto antes y lo hace por distintas vías: con golpes de efecto; con reuniones junto a otros sectores, como el de Julio Totero y con asesores de afuera (hace poco trajo a Paola Zubán, Gustavo Córdoba y a Mario Riorda, por ejemplo). Sabe que no es el favorito de quienes tienen la última palabra, por eso apura una proyección que lo torne indiscutible. O casi.

► TE PUEDE INTERESAR: La exintendenta Norma Trigo afirmó que habla por las redes porque "la chicanean" en el municipio

¿Cómo se gana la interna radical?

Por ahora, la decisión se tomará con el pragmatismo y la frialdad con la que se tomó en las últimas cuatro elecciones. Tanto a nivel gobernación como en los municipios, muchos recuerdan que grandes bendecidos por Cornejo y Suarez se quedaron a las puertas de ser candidatos por no medir lo suficiente. Sin embargo, también ronda la opinión de que las encuestas, si bien serán determinantes, no lo van a definir todo.

Alfredo Cornejo Patricia Bullrich 2.jpg "Me sentiría cómodo con Patricia", dijo Cornejo al ser consultado sobre su cercanía a la líder del Pro.

“Hay varias cosas que se van a poner en la mesa, no solamente cuánto mide cada uno”, volvió a la carga uno de los decididos a jugar. Es cierto. En lo alto de Cambia Mendoza hay otros valores que suelen ponderarse. Y podrían enumerarse al menos cuatro que aparecen de cara al 2023: el pulgar arriba de Suarez y Cornejo, fundamental; reunir los consensos internos necesarios (en eso es decisiva la palabra de ciertos intendentes); tener peso en los municipios más poblados y, por último -ahí sí- las encuestas.

“Nosotros sabemos que hay cinco departamentos que te definen una elección. Uno de ellos es San Rafael, y en 2019, la mitad del Sur no sabía quién era el Rody. Sin embargo eso no gravitó en su contra porque reunió otras cualidades. Esa es una muestra de que los números aportan, pero no lo son el total de la cuestión”, dijo uno de los que, casi a contramano de sus dichos, no les saca el ojo a los números.

Los tres intendentes creen ostentar al menos algunas de esas condiciones mencionadas. También Luis Petri, que sigue recorriendo la provincia, y admás Omar De Marchi, que ahora extiende esfuerzos para cumplir con su doble función de armador larretista a nivel país y, a la vez, candidato a gobernador.

► TE PUEDE INTERESAR: Al sospechoso de matar a Agostina Trigo se llegó a través del Registro de Huellas Genéticas de Mendoza

Candidaturas después de Qatar

Por estos días hay asesores extranjeros en la provincia. Su mirada, que es la que les dan a quienes los han convocado, es que en la Argentina hay más resignación que bronca. Que, a diferencia del 2001, el dolor por la crisis económica se condensa en una amargura silenciosa y no en acciones colectivas en las calles, al menos por ahora. El consejo que dejaron es claro: esperar a que pase el Mundial de fútbol, y accionar recién cuando el humor social (bueno o malo –o mejor dicho, peor-) se haya disipado.

Daniel-Orozco-en-Uspallata.jpg El intendente de Las Heras se reunió esta semana con Gendarmería para programar el rescate de los varados en alta montaña.

“Todos esperamos un poco eso. Igual, para mí hay un orden que no se va a alterar y que tiene mucho que ver con esto de si Alfredo juega acá o no”, lanzó un precandidato. “Primero se van a conocer las fórmulas nacionales, porque son las que tienen que caminar el país y las que más tiempo necesitan. Después vas a tener las candidaturas en los municipios que desdoblen, que en el caso de los peronistas serán casi todos. Y recién por último, los que se lancen a la gobernación”, dijo convencido.

En esas boletas no hay lugar para todos. Se sabe. En Cambia Mendoza entienden que se vencen tres mandatos muy fuertes y que probablemente reclamen espacios para su andar político: García Zalazar; Orozco, y Marcelino Iglesias no pueden presentarse en sus municipios y, según fuentes de las intendencias, está cantado que quienes no logren su cometido de llegar a la gobernación, al menos pedirán el premio consuelo de ir a la Cámara de Diputados del Congreso.

asuncion ucr rivadavia tadeo garcia zalazar 1.jpg Tadeo García Zalazar cuenta con apoyo de gran parte del cornejismo y tiene la ventaja de presidir la UCR local.

Distinto sería el caso del Ulpiano Suarez, a quien sí le queda la posibilidad de pelear en una comuna donde, además, tiene la victoria casi asegurada. “¿Por qué no lo seduce volver a jugar un partido que ya conoce y donde ha llegado a meter 60 puntos?”, se preguntan otros radicales. Quizás por eso mismo. Lo cierto es que, después de estar virtualmente bajado, los encuestadores volvieron a medirlo y no sólo no falló, sino que quedó primero. En los próximos días los probarán de nuevo a todos.

ulpiano suarez intendente ciudad de mendoza.jpg Suarez quedó tercero entre los políticos más valorados de Mendoza, según la última encuesta de RDT. Sólo superado por el gobernador y Alfredo Cornejo.

¿Y qué hacen mientras tanto? Mirar a Cornejo. Primero porque esperan su señal, su definición. Jugar entre ellos no será tan complicado, piensan, como jugar contra él. Segundo, porque es el gran accionista de la coalición junto a Suarez. Si no compite, al menos tendrá un enorme poder para decidir quién va y quién no.

Eso quiere decir que el factor Bullrich pasó a ser decisivo para Mendoza. Porque si terminan de convocarlo y terminan de seducirlo, el juego en la provincia cambiará enormemente.

Quiere decir, también, que a la tensa calma local, ahora hay que sumarle las intrigas nacionales.

Y quiere decir, por último, que a la silente interna radical, ahora se le metió de lleno la desordenada guerra del Pro.

► TE PUEDE INTERESAR: Encontraron muerta a una arquitecta en la Sexta Sección de Ciudad