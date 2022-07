La exintendenta Norma Trigo afirmó que habla por las redes porque "la chicanean" en el municipio

Más tarde, Trigo perdió en las urnas frente a la actual intendenta santarrosina, Flor Destéfanis (PJ). Y en el medio, un funcionario de su gestión -Marcos Nuarte- llamó "balín" a un militante del Frente de Todos. Postales mendocinas.

Norma Trigo mirando hacia la izquierda.

Como se ve, la de los dimes y diretes de Santa Rosa es una historia entretenida. A lo mejor no da para Netflix, pero sí para un par de posteos. Por eso Trigo denunció en sus redes: "Al ser difícil realizar mi tarea en el Concejo, por motivos que ya todos conocen, debo hacerlo desde otros medios, para que el vecino esté informado de lo que pasa en el Concejo Deliberante y de lo que pasa en el Municipio, más allá de que algunos Concejales del Frente de Todos me traten de ridícula y digan que no debería ni yo ni nadie hacerlo".

Norma Trigo y el clima del debate en Santa Rosa

Las palabras de la exintendenta probablemente se relacionan con la sesión del pasado martes 12 de julio, en la que el concejal Hernán Dubé (FdT) afirmó que "en las redes sociales se puede postear lo que uno quiere" pero pidió "por favor" que esos mensajes tengan fundamento: aludía a acusaciones falsas que a su criterio se difunden y que luego terminan en la nada.

En la misma dirección fueron otros miembros del Concejo, como Rosa Abraham (PD), quien también pidió "responsabilidad" a la hora de expresarse.

Trigo no se quedó callada: "En cada sesión -respondió- tengo que escuchar de algunos de los concejales del Frente de Todos críticas y acusaciones hacia mi persona y hacia mi gestión, a las que en su mayoría no contesto. No porque no tenga cómo hacerlo sino que considero que el Concejo Deliberante debe ocuparse hoy de los problemas del santarrosino, por que para eso nos eligieron y no para manifestar en cada sesión que no debemos hacer publicaciones, que es ridículo lo que hacemos, que todo está perfecto en Santa Rosa y no hay motivos para reclamos".

La polémica está servida: o la disputa sigue por Facebook, Twitter o Twitch o continúa por las vías tradicionales de la discusión municipal. También es posible que avance por todos esos canales a la vez. O por Whatsapp, a lo mejor ¿Telegram quizá? Tinder ya sería un exceso.

Mientras, Trigo adelanta que no se va a callar. "Digan lo que digan, voy a seguir publicando y utilizando las redes sociales cada vez que lo desee y cada vez que considere que la gente debe saber lo que está sucediendo. Es mi derecho, para eso me eligieron y lo voy a ejercer", cerró.

