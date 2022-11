►TE PUEDE INTERESAR: Algunos de los casos más resonantes que se esclarecieron en Mendoza gracias a las huellas genéticas

Durante la conferencia, Cornejo comentó que la iniciativa se está presentando en las dos cámaras del Congreso y, paralelamente, el diputado provincial Maximiliano Pullaro también elevó a la Legislatura santafesina un proyecto que tiene la misma dirección.

Registro huellas geneticas 1 Para la elaboración del proyecto de Alfredo Cornejo y Juan Martín se tomó como modelo el Registro de Datos Genéticos de Mendoza, el cual hoy cuenta con 61.274 muestras extraídas.

Cornejo destacó que el registro de Mendoza es el más grande de Latinoamérica

El mendocino explicó que en 2013 se sancionó la ley 26.879 que creó por unanimidad el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, esta ley se reglamentó en el 2017, a través del decreto 522/17: “Lamentablemente ese banco tiene una escasa gestión por parte del Estado y sólo ha reunido 400 muestras, que es una base de datos muy chica”.

Cornejo y Martín expresaron que el objetivo es generar una base de datos tan grande que permita los esclarecimientos de los delitos, lo que ofrece condenas indubitables. "Si hay un testimonio, más la localización de rastros de ADN en la escena del hecho, esa persona tiene que dar explicaciones”, sostuvo el senador nacional.

Además aseguró que "cuando asumí la gobernación de Mendoza teníamos 3.900 personas privadas de la libertad. Empezamos modificando el Código Procesal Penal, pusimos en marcha en Registro de Huellas Genéticas e hicimos un trabajo de resocialización en las cárceles que hoy nos permite mostrar que el 50% estudia y la otra mitad trabaja”. Además, puntualizó que las medidas tomadas ayudaron a los homicidios cayeran de 9 cada 100.000 habitantes a 4 cada 100.000 habitantes.

Según explicaron los legisladores, lo que se busca es tener una base mucho más amplia y abarcativa a todos los delitos y que crezca y se alimente de todas las provincias. "La mayoría de los delitos son de orden provincial”, remarcó Cornejo.

Para la elaboración del proyecto se tomó como modelo del Registro de Datos Genéticos de Mendoza, el cual hoy cuenta con 61.274 muestras extraídas. De ese total, 43.754 corresponden a imputados, 1.246 a condenados por abuso sexual, 4.870 a condenados por otros delitos, 56 a personas absueltas, 10.784 a personal de fuerzas de seguridad, 197 a personal de seguridad privada, 219 a personal del poder judicial y 148 a voluntarios.

El presidente del Interbloque reafirmó que el registro de Mendoza “es la base de datos más amplia de Latinoamérica” y se han realizado ya 423 impactos identificatorios positivos (matchs). "De estos impactos identificatorios positivos, 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos", precisó el mendocino.

Además, sostuvo que la experiencia mendocina ha sido positiva para la investigación de diferentes delitos y marca lo importancia de la construcción de bases de datos amplios que sirvan para resolver investigaciones penales. "La posibilidad de estos impactos identificatorios positivos contribuye a garantizar el servicio de justicia y coadyuva a la seguridad ciudadana", confirmó.

Martín comentó que "cuando el Estado llega tarde o no funciona el dolor para las víctimas es irreparable pero al menos traer justicia trae paz” y remarcó la experiencia de Mendoza al considerarla como “incontrastable”. Además, explicó que “este banco y registro evita nuevos delitos, porque esos delincuentes que pudieron ser identificados por los fiscales y tuvieron su condena no están dando vuelta para cometer otros delitos. Es una visión que compartimos con Alfredo y es que toda la política de seguridad tiene que ser ponernos en el lugar de las víctimas”.

Según contempla la iniciativa, el registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre la base de la huella genética digitalizada, obtenida de un análisis de ADN en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas por este proyecto de ley. Asimismo, se establece que funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional y cada provincia podrá, luego de adherir a la presente ley, contar con un registro provincial respecto del fuero ordinario.

Sobre el intento de magnicidio a CFK

Sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, Cornejo sostuvo que la ex presidenta "aún no puede creer cómo dos pibes marginales hayan intentado matarla. Por ello está buscando que haya una gran conspiración internacional, y si fuera macrista mucho mejor, con tal de validar lo que ella piensa. Creo que los dirigentes políticos tenemos que concentrarnos en los hechos y no en el relato, así como la opinión pública debe privilegiar los hechos y no las opiniones”.

De esta manera, el legislador indicó que el problema está en que cuando “no le gusta un juez lo recusa, tanto en los casos en los que está acusada como en los que es víctima. Buena parte de la dirigencia se solidarizó, y lo volveríamos a hacer en un hecho de esta envergadura, pero eso no le da derecho a tener la verdad sobre ello y a realizar conjeturas involucrando a otros con pistas que son ridículas”.

Elecciones 2023

Sobre las elecciones del año que viene, Cornejo señaló que "serán muy importantes para el país”. En ese sentido, recordó lo que se discute "es quien va a ejercer el poder político, con qué programa y con qué orientación va a hacerlo. Desde la oposición creemos en la necesidad de darle equilibrio al poder político, así como se lo dimos en el 2021. La forma de hacerlo es manteniéndonos unidos en Juntos por el Cambio”.

Asimismo, el legislador nacional apuntó la importancia de “acelerar la presentación del programa de gobierno y con la mayor precisión posible”. En cuanto a las candidaturas, señaló que “sea quien sea el candidato debemos contar con ese programa. Eso es lo que le va a dar certidumbre a los argentinos, algo que ya no esperamos del actual Gobierno nacional. La única estrategia que tiene es terminar su mandato y patear los problemas hacia adelante”.

La eliminación de las PASO

Otro de los temas que le consultaron a Cornejo fue el de las PASO. En ese sentido, el senador detalló que "la elite política tiene mucha incidencia sobre la oferta electoral. Con las PASO se reduce esa influencia. Por ello entiendo que son positivas y es lo que más le conviene a la ciudadanía para las elecciones de sus candidatos”.

En ese sentido, el senador consideró que “existen ciertos sectores del Gobierno que impulsan la derogación. Creo que están convencidos de que perjudica la performance de Juntos por el Cambio y que la coalición se puede llegar a dividir sino tiene PASO para resolver su candidatura presidencial. Pero entiendo que no avanzan porque no tienen en claro a quién de ellos beneficia aún”.