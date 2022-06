Juan Manuel Ojeda: "Creo que los mendocinos hoy nos acompañan para hacer minería en Malargüe"

Sin dar demasiados detalles del apoyo político que podría tener esta iniciativa, que de fondo supondría modificar la respaldada ley 7.722, la misma que pretendió cambiar infructuosamente el gobernador Rodolfo Suarez en el inicio de su gestión, en diciembre del 2019, Ojeda se amparó en el respaldo que tiene ese proyecto entre sus vecinos, y señaló que ese mismo pueblo debería ser quien lo defienda en la Legislatura, cuando se presente en julio.

juan manuel ojeda video cupo trans.jpg El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, insistió en que cree que cada vez es más el aval para hacer Minería en Malargüe.

"Yo creo que es el pueblo de Malargüe el que lo tienen que acompañar, pedir y convalidar, y luego ponernos a discutir. No descarto la posibilidad de ir a hablar con los vecinos del Valle de Uco y con los vecinos de Alvear, yo me comprometí con los vecinos a hacer aliados en los departamentos que no quieren hacer minería. Acá no queremos imponer nada, queremos que se respeten las voluntades de los gobierno locales. El pueblo de Malargüe es el que tiene que llevar el proyecto a la Legislatura", insistió Ojeda.

El jefe comunal malargüino no apeló a estadísticas, pero sí a su percepción, para medir cómo pudo cambiar aquel rechazo a la minería que se vio a fines de diciembre del 2019, por una aceptación para hacerla ahora en sus tierras. "Estoy convencido, porque muchos me lo han hecho saber, muchos amigos de Mendoza que en algún momento le dijeron no a la minería, hoy le están diciendo sí a la minería en Malargüe y hay que hacer el mejor trabajo para no defraudarlos", remarcó levantando la bandera minera.

El caravanazo a Casa Rosada reclamando por Portezuelo está suspendido

En mayo pasado, luego de que el presidente Alberto Fernández reconociera en La Pampa que avalaría el pedido de nuevos estudios ambientales para Portezuelo del Viento, lo que en Mendoza se leyó como un revés, el mismo intendente y los empresarios de Malargüe retrucaron anunciando un caravanazo a Casa Rosada, en reclamo por la mega presa.

Alberto Fernández y Sergio Ziliotto en La Pampa.jpg El presidente Alberto Fernández, anunció a principios de mayo en La Pampa, que avalaría el pedido de esa provincia de hacer nuevos estudios de impacto ambiental de la presa de Portezuelo del Viento, lo que en Mendoza se leyó con una nueva dilación de la presa.

En aquel momento, a mediados de mayo, desde la Cámara de Comercio de aquella comuna sureña, aseguraban que el mismo intendente Juan Manuel Ojeda encabezaría la caravana que partiría en 15 días a Capital Federal.

Sin embargo, ese reclamo nunca se concretó y Ojeda asumió que está "en stand by", porque los sureños están esperando "a ver si hay alguna novedad del presidente, que pueda decir algo distinto a lo que dijo en La Pampa, nosotros seguimos apostando por Portezuelo del viento. Da lástima que el proyecto no pueda avanzar cuando está a punto de ser adjudicado por el gobernador", volvió a reclamar Ojeda.

