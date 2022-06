El intendente Ojeda, de Malargüe, confirmó que prepara un proyecto para cambiar la 7.722

Con la conducción de Julián Imazio, junto a Rosana Villegas y Pablo Gerardi (Agustina Fiadino se incorporará la próxima semana) el malargüino y el sancarlino -quienes son parte del frente Cambia Mendoza- respondieron sin rodeos a cada pregunta y no tuvieron, casi, puntos de coincidencia.

Este primer Séptimo Día del nuevo ciclo abordó un tema caliente, que por estos días ha tenido novedades, como las gestiones del gobernador Rodolfo Suarez en Canadá por Potasio Río Colorado y la compra de la poderosa minera sudafricana Gold Fields de un yacimiento de oro en Malargüe.

La polémica por la minería es considerado por muchos como "el debate de la década". De ahí la trascendencia de conocer la opinión de dos referentes de esta discusión, que tuvo su primer contrapunto en el proyecto que prepara el jefe comunal sureño, denominado de "zonificación", para que el departamento que conduce quede excluida de la ley 7.722.

Aunque el debate fue cordial, ninguno se calló nada.

A continuación un resumen del debate de este miércoles por la noche en Canal 7 y lo que dijeron Ojeda y Difonso

¿Malargüe excluido de la 7.772?

Ojeda: "Por respeto a todos los que participan en el proyecto mantenemos en reserva los detalles. Tenemos expertos y especialistas trabajando y queremos llevar el mejor proyecto a la Legislatura. Queremos que se abra el debate cuando corresponda y convocar a científicos, universitarios, investigadores... Nosotros solo somos dirigentes, administradores y tenemos que escuchar a los que saben".

Difonso: "La ley 7.722 fue aprobada en 2007 y sufrió embates, primero por vía judicial y luego por vía legislativa. En el primer caso la Suprema Corte de Justicia falló en pleno a favor de la constitucionalidad y en el segundo la expresión popular hizo que se volviera para atrás con las modificaciones a ley. Ahora intentan descuartizar la ley con esta zonificación. Entonces tememos que hoy digan Malargüe, mañana Las Heras y después Tupungato. Cuando salió la 7.722 trajimos ejemplos del mundo. Ahora los tenemos cerca. Esta semana se conoció un informe de derrame de cianuro en Jáchal, San Juan".

Ojeda: "De ninguna forma quiero derogar la ley. Yo pido minería para Malargüe. Me comprometo en ser el principal aliado de los vecinos de San Carlos o de General Alvear a luchar con ellos si no quieren minería. Sólo pedimos por Malargüe, que está sufriendo un daño al derecho humano de desarrollarse".

Difonso: "La ley 7.722 no prohíbe, sino que regula y controla. Malargüe tiene proyectos aprobados como Potasio Río Colorado y Hierro Indio y nos los llevan adelante. Están buscando implementar métodos nocivos para el agua, con químicos que generan conflictos como en Jáchal".

Ojeda: "Que me den una sola fuente de información de una persona que haya muerto por cianuro en el tema minería. Hay que romper mitos. No se puede comparar minas que están a 4.000 metros de altura con con las que están a 500 metros, como en San Juan. Lo importante es discutir con gente que sabe. Escuchar y aprender".

Equipo de Séptimo Día.jpg Listos para empezar: el equipo de Séptimo Día. Rosana Villegas, Julián Imazio y Pablo Gerardi. Faltó Agustina Fiadino quien se sumará la próxima semana.

¿Qué pasará con la 7.722?

Difonso: "La quieren bajar desde que fue aprobada. Si lo hacen será una derrota para Mendoza. En San Juan no existe y miren lo que pasó. Lo que sucede es que en el país hay situaciones críticas, como la inflación galopante, el 50% de pobreza, la corrupción en los entes de control y entonces se hacen promesas a las que con el tiempo se les cae el maquillaje. Trabajemos en conjunto para generar empleo con desarrollo sustentable e inclusivo. No comprometamos a generaciones futuras. Podemos trabajar en turismo, innovación y la misma minería que, insisto, no está prohibida por la ley que quieren derogar".

Ojeda: "Reitero que no quiero derogarla. Pido la excepción para Malargüe. No tenemos siquiera un régimen de exploración. Tenemos dos proyectos de factibilidad y 68 de exploración de superficie pero la 7.722 no nos deja avanzar. Por eso no sabemos cuánto tenemos abajo y no podemos cuantificar".

Difonso: "No es así. Las empresas saben lo que van a encontrar: tienen esa información".

Dinfonso y Ojeda en Séptimo Día3.jpg Buena Onda. Difonso y Ojeda se llevaron un presente y no tuvieron problemas para la postal del final del programa con los periodistas de Séptimo Día.

¿Avanzará el proyecto de Ojeda?

Ojeda: "Las chances las tenemos. El clima que se percibe hoy es que la gente pide que se haga minería en Malargüe. Muchos mendocinos empezaron a ver que Malargüe es la alternativa minera. Queremos que los malargüinos podamos hacer lo que sabemos hacer. Tenemos colegios técnicos mineros con ya casi 6 mil egresados".

Difonso: "Si se plantea otra vez la situación, como se lo dije personalmente al gobernador, no la voy a apoyar y voy a militar en contra. Potasio Río Colorado y Hierro Indio son dos claros ejemplos de que la ley no prohíbe, controla".

Ojeda: "¿Si debatiría con el senador del PJ Lucas Ilardo?. Sí, claro, pero no es lo que los mendocinos esperan".

Difonso: "Mi relación con Rodolfo Suarez se dañó. Nos conocemos de jóvenes porque fuimos amigos y vecinos en San Carlos. Lo que pasó no me duele porque tengo una responsabilidad personal con los que me acompañan. ¿Si Suarez me llamara por teléfono?. Calculo que sí, que lo atendería".

Las preguntas picantes

Si Difonso fuera intendente de Malargüe: "Si vienen los 40 mil malargüinos a golpearme la puerta para hacer minería, les diría que hay que hacer todo lo que la ley permite. Y que busquemos otras alternativas".

De Difonso a Ojeda: "¿No te están usando de más arriba para modificar una ley?".

De Ojeda a Difonso: "El que me usa a mí es mi pueblo y hasta que me muera voy a pelear por mi pueblo".

