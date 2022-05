En reclamo por Portezuelo, Ojeda y los malargüinos anunciaron un caravanazo a la Casa Rosada  

En diálogo con Diario UNO, desde la entidad agregaron que ya se comprometieron a participar varios vecinos del departamento y que, junto a la cámara, el propio Juan Manuel Ojeda será quien lidere la movilización. “Vamos directamente a la Rosada. Seguramente sea en dos semanas más, porque la que viene está el feriado del censo”, dijo el titular del organismo empresario Gustavo Miras.

La minería también entró en el reclamo y de hecho habrá una segunda caravana que enfilará hacia el Gran Mendoza. Según adelantaron, buscará “concientizar a los vecinos sobre por qué hay que hacer minería en el departamento". Una forma de lograr la tan mentada licencia social, a partir de explicaciones y una buena comunicación sobre qué implicaría ese avance minero.

► TE PUEDE INTERESAR: Ojeda presentó un informe en Casa Rosada con sus argumentos a favor de Portezuelo del Viento

Juan Manuel Ojeda en Casa Rosada.v1.cropped.jpg En su última visita a Ciudad de Buenos Aires, Ojeda llevó un documento confeccionado por la Cámara de Comercio. Nunca hubo una respuesta oficial.

Qué pide Malargüe en torno a Portezuelo: la minería

La solicitud que enviaron tiene un aspecto novedoso: le piden al Presidente que permita adjudicar el proyecto y que, si hiciera falta un estudio complementario (como el propio Alberto Fernández ya anunció en La Pampa), éste pudiera hacerse mientras los trabajos ya estén en marcha –y no antes-.

Esta opción está casi descartada por el gobierno de Suarez, cuyos funcionarios no sólo se jactaron durante días de no haber avanzado en otorgar la obra a las constructoras, sino que, desde 2020, vienen anunciando que no darían un solo paso hasta no tener la seguridad jurídica para poder hacerlo.

Con el apoyo de Ojeda, los empresarios manifestaron que no es “minería o la represa hidroeléctrica”, sino que pretenden la concreción de ambas posibilidades. "Creemos en el desarrollo minero, petrolero, vial, ganadero, agrícola, energético y turístico de Malargüe, pero sin que ello sea moneda de trueque a cambio de no hacer Portezuelo del viento”, afirmaron.

Por último, enviaron un mensaje a quienes ya piensan en cambiar en el futuro de los 1.023 millones de dólares que debe enviar Nación y eran para Portezuelo. Inclusive, dedicaron los párrafos finales a pedir el apoyo de los mendocinos en favor de la obra, y a que no especulen sobre el destino de las divisas, remarcando que provienen de un acuerdo al que consideraron histórico para Mendoza.

►TE PUEDE INTERESAR: "La vi volar por el aire", contó el conductor del VW 1.500 con el que chocó Giuliana Lucoski

Ziliotto Portezuelo Fernández.jpg Ziliotto, feliz. El gobernador pampeano le agradeció al Presidente haber anunciado su laudo contra la adjudicación inmediata de la obra. Aunque no le dio de baja, el Gobierno decidió tomar esa postura como el fin del proyecto.

Van por el proyecto original

Tras el cachetazo que significaron los dichos de Alberto en General Pico, resurgió la idea de hacer una obra más pequeña. Sería aguas arriba, sin modificación de rutas y sin tener que relocalizar a la población de Las Loicas. Un proyecto que no es nuevo y que hasta formó parte de los planes iniciales de regular el río Grande. Sin embargo, no es la idea que los malargüinos manifestaron en el documento.

Concretamente, expusieron que la ejecución pretendida sigue siendo la original, la presupuestada por la UTE en 989 millones de dólares en primera instancia – y luego rebajada por reclamo del Ejecutivo-. De hecho, el escrito especifica que están solicitando todas las obras complementarias que ya fueron licitadas por el Gobierno.

portezuelo-nuevojpg-700x466.jpg La obra prevé el nuevo trazado para dos rutas y la relocalización del pueblo de Las Loicas, ya que todo eso quedaría bajo el agua.

Esto implicaría dos cosas: primero, que las posibilidades y la magnitud de los trabajos no cambiarían demasiado para las constructoras. Segundo, que los reclamos de La Pampa continuarían amenazando las posibilidades de concretarla, porque se mantendrían como están. Tanto los realizados en el propio Coirco, como los llevados a la Corte Suprema de Justicia, que podrían trabarla con igual o mayor fuerza que el comité de provincias.

En el cierre del documento, se enumeró a todas las entidades que confluyeron para confeccionarlo y firmarlo. Ahí trabajaron las cámaras de comercio, industria, ganadería y minería; junto con el Ejecutivo comunal y los consejos asesores de gas y petróleo, además de distintas organizaciones vecinales. Todos ellos cerraron con una expresión de deseo: “Para Malargüe, Portezuelo sí”.

► TE PUEDE INTERESAR: Una historia de violencia salió a la luz en el caso de la bebé de 2 meses que murió en Las Heras