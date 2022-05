Una historia de violencia salió a la luz en el caso de la bebé de 2 meses que murió en Las Heras

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Lobos quiere terminar la secundaria en la cárcel, donde lleva 3 semanas preso

Renzo Maturano, el abogado que la defiende, contó este jueves en Radio Nihuil lo que decribió como el calvario en el que vivía Solange, blanco de abusos y agresiones por parte de Leonel Peralta, quien como ella, tiene 22 años. El letrado contó algunos detalles por lo menos estremecedores y que incluso este diario prefiere no repetir ni transcribir.

Lo que sigue es un resumen textual de lo que Maturano explicó en la nota con Pablo Gamba, Carina Scandura y Marcela Furlano

"La veracidad del testimonio de Solange"

Solange Milagros Tello 3.jpg La pequeña Emma tenía solo dos meses de vida.

"Nosotros habíamos solicitado el sobreseimiento en primera instancia y en su defecto el recupero de la libertad. ¿Por qué?. Primero por la declaración de Solange que fue contundente. Ella fue muy clara y pudimos demostrar la veracidad de lo que decía y el fiscal así lo entendió. En la declaración de Solange sobre los siete días que vivió en el domicilio hasta el fallecimiento de Emma relató el cuadro de tos y mocos de la beba y que la llevó a una clínica privada, a una cuadra del Hospital Gailhac, donde la atendió a una doctora. A esa profesional la citamos a declarar y ratificó que atendió a Emma por un cuadro de tos de la niña, le recetó Paracetamol y le detectó una paspadura en el cuello".

"La otra prueba fundamental es que el día anterior al fallecimiento Solange le escribió a una tía y le mostró fotos del cuello de la bebé. Le contó que le había puesto Adermicina porque se lo dijo la doctora. La tía, que es enfermera, le dijo: 'No, ventilá y mantenelo limpio con jabón blanco'. Estos se condice con las declaraciones de dos médicos y dos enfemeros del Gailhac que expresaron que había una lesión en cuello, una escoriación en proceso de cicatrización, sin humedad".

El manotazo

"Todo esto hace un relato veraz. Pero hay un elemento importante que Solange introdujo en su testimonio. Es que aparte del cuadro de tos y moco, contó que Emma lloraba mucho. Frente a esto el padre se ponía nervioso. Esto lo recalcó el fiscal, que tomó en cuenta que Solange no idenfitica las violencias de género que sufría. Eran violencias físicas, económicas y psicológicas".

"El padre de la niña, nervioso porque lloraba, la apretó hacia su cuerpo con sus brazos y le puso la boca en la boca de la bebita, como queriendo taparle el llanto. Entonces la mamá le sacó a la nena y ahí tuvieron una discusión. En esa discusión le lanzó un manotazo de mano abierta. Solange dijo: 'No sé si era para mí o para la nena, pero le dio en la cabeza a ella'. Esa es la lesión que constató la doctora del Cuerpo Médico Forense".

Se estimatizó mucho a Solange Se estimatizó mucho a Solange

"Nosotros habíamos solicitado la audiencia de esta semana, de control jurisdiccional, y a esta audiencia, el fiscal Torres llegó con un cambio de postura. Él antes había sostenido el pedido de prisión preventiva pero ahora, con los elementos incorporados -uno de ellos por el propio fiscal- se produjo el cambio.Yo quiero ser cuidadoso porque no está la necropsia definitiva, pero si fiscal ya lo expresó.... La doctora Herrera, del Cuerpo Médico Forense, indicó que la lesión en la cabeza le produjo a Emma un deterioro progresivo que no se pudo detener y es compatible con lo que le sucedió: que se ahogó con la leche. Se broncoaspiró.

"La lesión la detectó el Cuerpo Médico Forense, no el Gailhac. Los doctores y los médicos del hospital ratificaron que el expulsó leche, tal como lo dijo Solange".

►TE PUEDE INTERESAR: Peralta aseguró que no golpeó a Emma

El duelo de Solange

"Mi defendida ahora está con tratamiento del Cuerpo Médico Forense, con entrevistas psicológicas. Yo se lo dije a la familia y lo agradecí en la audiencia: que se le permita hacer el duelo con su familia. No se olviden que ella fue detenida al otro día del fallecimiento de Emma. Es importante entonces que pueda hacer el duelo".

"El fiscal no ha dictado un sobreseimiento ni cambio de calificación respecto a ella.Nosotros estamos trabajando en el nuevo pedido de sobreseimiento. Falta una prueba importante que es testimonio de un testigo presencial de 11 años. Va a declarar en cámara gesell. También tenemos el testimonio de la suegra de SolangE, o sea la madre de Peralta, que ratificó todo lo que dijo Solange sobre lo sucedido el día del ahogo".

"Se me murió la guacha"

"Uno de los familiares de Solange, cuando se enteró de la noticia, contó que escuchó que Peralta le dijo 'se me murió la guacha' a un amigo. Todos remarcan que él estaba distante y frío y ella destruida y devastada. El mismo día de la muerte de Emma él se juntó con amigos a tomar alcohol".

"Peralta ya fue condenado por lesiones leves contra Solange el año pasado. Además están testimonios de un amigo y una amiga de Solange que cuentan varios relatos de violencia en fiestas y celo enfermizo. Solange no lo denunció porque no identificaba la violencia de género.Fue víctima de violación y su madre la llevó a hacer la denuncia pero después ella dijo que no, que la había obligado su mamá"

"La familia de Solange no bancó nunca la relación y esto hizo que ella se alejara de su propia familia y se separara de sus amigos y amigas. Hasta estando embarazada él la trató con violencia en el hospital".

►TE PUEDE INTERESAR: Testimonios aseguran que el padre dijo "se me murió la guacha"