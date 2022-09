El jefe comunal malargüino resaltó que "ningún trabajador malargüino ganará menos que el Salario Mínimo Vital y Móvil. Aquí la base será de $54.000".

Juan Manuel Ojeda.jpg El jefe comunal de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, tras el anuncio a los municipales en el Centro de Congresos del departamento.

Los anuncios de Ojeda y las críticas a ATE Malargüe

Ojeda cerró el año salarial con un anuncio impactante ante la escalada de la inflación y con 400.000 personas pobres en Mendoza. "El Gobierno nacional llena de parches la macroeconomía y la inflación -que no supieron contener- está moliendo las expectativas de una buena salida a esta difícil situación. Esto afecta también a los municipios; sobre todo a aquellos que hemos llevado adelante una administración prolija desde la organización de los recursos", dijo.

El funcionario malargüino aseguró que tiene que hacer malabares para llevar adelante la obra pública municipal y para adquirir insumos debido "a la incertidumbre que impide organizar presupuestos, planificar a largo plazo y sobre todo, porque afecta a los trabajadores al tener un salario que no puede seguir el ritmo inflacionario. Entonces no me quedó otro remedio que buscar parámetros como el SMVyMóvil para la organización de los recursos humanos del municipio".

"Nuestra gestión se identifica con la idea de mejorar los salarios más bajos y se esfuerza por reducir la brecha salarial. ¿Cómo hago? Incluyo el aumento paritario al básico y así le aseguro el Salario Mínimo Vital y Móvil a todos los empleados. Esto lo hago con un sistema de estabilización propio porque al fin y al cabo esta inflación descontrolada que el Gobierno nacional no sujeta lo terminan pagando las clases humildes y los trabajadores".

Repasó uno a uno las medidas anunciadas en su campaña y adoptadas por el municipio:

Adquisición de indumentaria al 13 de octubre.

Seis actualizaciones de viáticos luego de muchos años.

Recategorización de más de 960 empleados.

Adquisición sin cargo de planos municipales.

Cero pesos de costo para sacar el carnet de conducir.

Pase a planta de más de 300 trabajadores.

El año cerrará así con los aumentos 10% marzo, 10% mayo, 15% agosto, 15% septiembre, 10% octubre y 10% noviembre.

Incorporación al básico lo que permite estar por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Respecto a la situación gremial con ATE en Malargüe, el intendente sureño aclaró que "cumplí con lo firmado en las paritarias 2022, algo acordado con los trabajadores primero y luego con autoridades de ATE a nivel provincial. Además de la licitación de la indumentaria; esta gestión de gobierno municipal otorga el 20% de aumento de aquí a fin de año y permite que ningún trabajador esté por debajo del SMVM. En cualquier lugar del mundo, este anuncio para los trabajadores tendría el beneplácito del gremio. Pero ATE de Malargüe es una unidad básica que en lugar de defender a sus afiliados a través del diálogo y el acuerdo; pelea por los intereses del peronismo nacional y local".

Fuente: prensa de la Municipalidad de Malargüe