Jorge Difonso abrió la puerta a una alianza con De Marchi y dijo que Mendoza necesita una fuerza provincial

En este sentido, dejó abierta la posiblidad de hacer una alianza con el diputado nacional Omar De Marchi (PRO), quien está a punto de romper con esa fuerza. O por lo menos, esa ha sido su amenaza a pesar de las advertencias de las figuras que lideran el partido amarillo, como Patricia Bullrich.

►TE PUEDE INTERESAR: Ya partió la caravana en contra del reconocimiento de tierras a mapuches en el Sur de Mendoza

Jorge Difonso1.jpg Jorge Difonso se quejó porque no es escuchado dentro del Frente Cambia Mendoza.

Difonso puso énfasis en la necesidad de una fuerza de corte provincial, que supere la grieta nacional y se concentre en la agenda de Mendoza.

La posiblidad de una alianza entre Difonso y De Marchi

Con respecto a si podría unirse a De Marchi y enfrentar al oficialismo provincial, Difonso no lo descartó, sino más bien dejó una posiblidad abierta.

A Omar De Marchi lo conozco desde los 18 años, cuando trabajábamos e la juventud del PD. fuimos intendentes juntos, yo en San Carlos y él en Luján, hemos tenido coincidencias y también distintas visiones. Lo que ahora está planteando algo muy natural, que se esuchen distintas voces en un frente donde no todos los integrantes provienen del mismo partido. Tien que haber un espacio para expresar distintos criterios y que se pueda debatir, no un pensamiento obligatorio para todos A Omar De Marchi lo conozco desde los 18 años, cuando trabajábamos e la juventud del PD. fuimos intendentes juntos, yo en San Carlos y él en Luján, hemos tenido coincidencias y también distintas visiones. Lo que ahora está planteando algo muy natural, que se esuchen distintas voces en un frente donde no todos los integrantes provienen del mismo partido. Tien que haber un espacio para expresar distintos criterios y que se pueda debatir, no un pensamiento obligatorio para todos

Inmediatamente, volvió a coincidir con el planteo de De Marchi.

"En Cambia Mendoza el radicalismo ha centralizado todas las decisiones, y no sé si es lo oportuno o lo que Mendoza necesita", consideró el ex intendente de San Carlos.

►TE PUEDE INTERESAR: En medio del armado de frentes electorales, la UCR podría perder también otro socio: Jorge Difonso

También se ubicó como uno de los miembros fundadores de Cambia Mendoza, alianza a la que se unió -tanto él como los integrantes de otras fuerzas políticas- para hacerle frente a la situación difícil que había dejado en la provincia el gobierno de Francisco Pérez. Sin embargo, aseguró que hoy la realidad es otra, y que por eso, probablemente haya que afrontar otro tipo de desafíos.

Oportunidad para una fuerza provincial

Según Difonso, lo que hay que evaluar, después de siete años y medio de gobierno de Cambia Mendoza, es que si lo que precisa la provincia no es una fuerza "más mendocina", con rasgos más locales, que se separe de la situación nacional.

Mendoza tiene situaciones complejas y particulares que podrían abordarse con una fuerza más local. Quizás haga falta tener una identidad política local más fuerte y no una fuerza vinculada desde Mendoza a la Nación Mendoza tiene situaciones complejas y particulares que podrían abordarse con una fuerza más local. Quizás haga falta tener una identidad política local más fuerte y no una fuerza vinculada desde Mendoza a la Nación

Difonso sostuvo que Mendoza está en condiciones de mantener una identidad propia, priorizar su agenda y sea quien sea el Gobierno Nacional, revitalizar la autonomía provincial y no perder espacio con relación a otras provincias como ya ocurrió.

►TE PUEDE INTERESAR: Difonso cruzó al Gobierno por los aumentos del impuesto Inmobiliario para las zonas rurales

Lo que debe hacer la provincia es plantarse en los objetivos, hacer valer los intereses locales por sobre los nacionales, cuando se toman los extremos, por un lado la sumisón total, le dan más a esas provincias, o ponerse totalmente enfrente para no conseguir nada y no querer negociar, también es perjudicial. Mendoza tiene que tener una identidad, una hoja de ruta marcada Lo que debe hacer la provincia es plantarse en los objetivos, hacer valer los intereses locales por sobre los nacionales, cuando se toman los extremos, por un lado la sumisón total, le dan más a esas provincias, o ponerse totalmente enfrente para no conseguir nada y no querer negociar, también es perjudicial. Mendoza tiene que tener una identidad, una hoja de ruta marcada

Su posición distante de Cambia Mendoza

Difonso manifestó que, dentro del Frente Cambia Mendoza, no hay diálogo con la UCR. "Tuvimos una diferencia pública con el Gobierno provincial, cuando se reformó la 7.722. Esa diferencia la hicimos pública y la debatimos abiertamente", manifestó.

Pero hay otros temas que lo mantienen alejado de Cambia Mendoza: el manejo de la sequía, el tren y la problemática docente. "Estas ideas las planteamos en el plano legislativo porque no tenemos funcionarios en el Gobierno provincial", afirmó.

Difonso destacó que su punto de vista dentro del frente no ha sido tenido en cuenta. "El radicalismo ha acumulado mucho poder, ya sea en el Ejecutivo, municipios y organismos autárquicos", sumó.

Según aseguró, esa concentración de poder no se ha visto reflejada en beneficios para Mendoza: "Hay más pobreza, falta de vivienda, la seguridad, hay que animarse a discutir de cara a los mendocinos".

"Nosotros estamos enfocados en Mendoza, para resolver sus problemas y no por el solo hecho de acumular poder, como lo ha hecho últimamente Cambia Mendoza", remarcó.

Consultado acerca de si está rota la relación con Cambia Mendoza, no fue demasiado categórico. Solo dijo que él tiene una postura, pero que todas las voces que componen Unión Popular van a ser escuchadas.

Con respecto a si quiere ser candidato a gobernador, aseguró que por el momento no lo está evaluando. "Hay distintos espacios políticos o personas que no tuvieron la posiblidad de tener una responsabilidad pública y que hoy están dispuestos a asumir esos compromisos, involucrarse en el futuro de Mendoza, no hay que cerrarlo solo en partidos, sino que los electores miran a las personas y los equipos que se puedan armar".

►TE PUEDE INTERESAR: Marcelo Gallardo llegó de visita a Mendoza y causó un gran revuelo