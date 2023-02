Ya partió la caravana en contra del reconocimiento de tierras a mapuches en el Sur de Mendoza

La primera se conoció el viernes 27 de enero, cuando se confirmó que se les confería pertenencia a Lof El Sosneado, de San Rafael, y al Lof Suyai Levfv, en Malargüe. La zona delimitada en el primero es de 23.370 hectáreas, y en el segundo, únicamente de 3.500 metros.

caravana-mapuches-ruta 40.jpg La columna del Norte y Valle de Uco de la caravana anti mapuches, se reunió este sábado a media mañana en la ruta 40, en Pareditas.

Una semana después se conoció que también se había reconocido, desde el mismo INAI, a los habitantes del Lof Limay Kurref, en la zona malargüina de Los Molles. Esta vez, se trató de 4.477 hectáreas y fueron para una comunidad que –a diferencia de las dos mencionadas anteriormente- sí tiene personería jurídica. Por las leyes vigentes, esto es clave para una posible petición de que les cedan efectivamente el territorio.

El gobernador Rodolfo Suarez afirmó que se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte con el respaldo de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado.

Las voces de la caravana anti mapuche

El empresario y dirigente Mauricio Badaloni se sumó a la movilización en San Carlos, desde donde partieron más de 50 vehículos, un micro de Andesmar y tres trafics sin banderas ni identificaciones de agrupaciones políticas. "La idea es defender lo nuestro, la propiedad privada. Me parece que hay que despertarse porque ciertos sectores de la política están haciendo estragos. Tenemos que generar cambios asumiendo el compromiso como ciudadanos", afirmó ante la consulta del periodista de Canal 7, Julián Chabert.

La diputada oficialista Josefina Canale también fue de la partida. "Es una manera de reafirmar nuestra soberanía. Es irónico tener que defender nuestras tierras. El Gobierno nacional está entregando las tierras a extranjeros. Estamos acá para proteger a Mendoza y demostrarle a la Nación que no vamos a bajar los brazos", afirmó.

Josefina Canale-Luis Petri.jpg Josefina Canale y Luis Petri, en la fría mañana de este sábado en San Carlos.

El precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, Luis Petri, aseguró que "estas tierras son Mendoza. Estos son seudo mapuches porque ellos no habitaron nuestras tierras. Voy a denunciar penalmente al INAI por incumplimiento del deber de funcionario público ya que esas asociaciones no tienen personería jurídica para tener el reconocimiento de tierras. Son agrupaciones kirchneristas que se disfrazan de mapuches y empiezan a reclamar tierras, lo estamos viendo en la Patagonia. Es un atropello a la propiedad privada", se despachó el ex legislador de la UCR.

Ex veteranos de Malvinas también participaron de la caravana que se reunió en la ruta 40. "Defendemos los derechos soberanos de nuestras tierras, que originariamente no son de los mapuches. Ellos se quieren apropiar de esos terrenos. Hay intereses foráneos detrás de este reclamo".

