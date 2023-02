En medio del armado de frentes electorales, la UCR podría perder también otro socio: Jorge Difonso

"Yo considero que están las condiciones dadas para que haya una competencia y una consolidación de Cambia Mendoza, hay un sistema de primarias que no se ha modificado, y un sistema de boleta única que era un viejo reclamo de muchos dirigentes. Ahora si lo que hay son cuestiones y diferencias personales, es muy difícil de convencer a quienes hoy están en duda sobre su continuidad o no en Cambia Mendoza", analizó Cobos en referencia a De Marchi y Difonso.

El experimentado dirigente entiende que sería más fácil acordar diferencias en cuanto a propuestas de gobierno, "eso es lo que estamos haciendo a nivel nacional, tratando de que el radicalismo acerque sus propuestas y consensuarlas con los demás espacios políticos, aprendiendo de lo que ya se ha hecho", resaltó.

Por si hiciera falta alguna confirmación de que Difonso pone en duda la continuidad de su partido en el frente oficialista, el mismo diputado de Unión Popular retuiteó las declaraciones de Cobos.

Y ante la consulta de Diario UNO se explayó: "La relación con la UCR hoy no existe. Ellos no dieron vuelta la página con el intento de reforma de la 7722, nosotros les votamos las emergencias que necesitaban y el roll over, y ellos nunca avalaron proyectos que entendemos clave como el máster plan para recuperar el tren de pasajeros, ni el proyecto de jubilación docente, que son los peores considerados del país", enumeró el diputado sancarlino.

De hecho, el mismo Difonso se mostró más cerca de algunos referentes del PJ cuando todos celebraron en diciembre pasado la llegada del tren de pasajeros que venía de Retiro y llegó a San Martín.

Jorge Difonso-tren de pasajeros.jpg Jorge Difonso el 7 de diciembre pasado cuando llegó a Mendoza el tren de pasajeros proveniente de Retiro.

Ante la posible estampida de socios de Cambia Mendoza, otra voz del radicalismo se atrevió a admitir que hará falta mucha más negociación y más diálogo en las próximas horas como para asegurarse el menor daño electoral posible. "Este frente no es el del 2015, hay bajas y no se pueden aplicar las mismas recetas de entonces, porque de esa manera sólo cosecharemos más pérdidas", advirtió.

Una fecha clave para la continuidad de Difonso

El próximo sábado 18 será clave para confirmar si Unión Popular continúa o no dentro de Cambia Mendoza. Es que ese día se reunirán los referentes de todos los departamentos y ellos votarán para definir si en las próximas elecciones juegan solos o si en cambio deciden sumarse otra vez al frente oficialista del que son socios fundadores desde el 2015.

Torres Scanio Difonso El intendente Rolando Scanio, junto a los referentes y legisladores provinciales de Unión Popular, Jorge Difonso y Mauricio Torres.

Por lo pronto, el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, ya dio una señal tajante, se desmarcó del mandato provincial y decidió adelantar las elecciones en esa comuna. El jefe comunal que pertenece a Unión Popular desoyó así el pedido del radicalismo para que eligiera al próximo intendente en la misma fecha en que se elegirá gobernador.

Si bien en San Carlos esgrimieron que la decisión de desdoblar elecciones responde a la tradición de esa comuna que votó así varios años durante las gestiones de Difonso, también es cierto que no lo hicieron cuando respaldaron a Rodolfo Suarez en el 2019, ni en las legislativas del 2021, por lo que esta vez podría subyacer cierta distancia con los socios de Cambia Mendoza.

Pero además, también es una reacción a la posible jugada del radicalismo en esas tierras. Es que allí la cúpula de la UCR ungió a Silvia Cornejo como presidenta partidaria y ya hay quienes creen que ella también será la candidata a competir por la intendencia.