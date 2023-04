Jimena Latorre y Facundo Manes presentaron un proyecto para legislar el uso de Inteligencia Artificial

La propuesta llega en un año en el que se dio el salto a la masividad de herramientas de IA como ChatGPT y Dall-E, que han permitido al público en general ver un atisbo de los posibles usos que tienen estos desarrollos. Y se da, también, pocos meses después de que cientos de expertos pidieran poner coto a los avances sin control, aduciendo que representan "un riesgo para la humanidad".

El ChatGPT de OpenAI es un proyecto de Inteligencia Artificial que sorprendió a muchos en la primera mitad de 2023.

Rumbo a la Cuarta Revolución Industrial

Latorre, quien trabajó con el neurocientífico Manes en la elaboración de la propuesta, comentó a Diario UNO que "la mejor forma de favorecer a estas herramientas es dándoles seguridad jurídica y pensando cuáles deben ser sus límites".

"Hay muchos mitos que se construyen desde la ignorancia -añadió la mendocina-. Y la verdad es que no podemos dominar lo que no conocemos. En el caso de la IA, es importante no frenarnos ante los posibles riesgos, sino encontrar la manera de resolverlos haciendo que la mayor cantidad de gente pueda disfrutar de los beneficios que traerá lo que ya se ha definido como la Cuarta Revolución Industrial".

La Cuarta Revolución Industrial es un término utilizado para describir la actual revolución tecnológica que está transformando los negocios, la industria y, sobre todo, la forma en que las personas se vinculan entre sí, es decir la vida cotidiana. Se relaciona con la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, tales como la IA, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, la impresión 3D, la realidad virtual y aumentada, entre otras.

La ola ya se ve venir, y Latorre dice que el proyecto que elaboró junto a Manes aspira a que Argentina sea pionera: de aprobarse la normativa, se convertiría en el primer país de Latinoamérica en regular la actividad.

El proyecto podría tratarse pronto en la Cámara de Diputados de la Nación.

"Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que organismos internacionales van a empezar a dar financiamiento para desarrollos relacionados con el uso de la IA en la medicina o en la educación. Uno de los requisitos para acceder a esos fondos será que exista una legislación nacional sobre esa área. Ese es otro motivo importante para impulsar la medida", declaró la entrevistada.

Ya en 2019, la Unesco pidió que los Estados regularan la utilización ética de la IA. En esa corriente del Derecho se enmarcan los diputados que elevaron el proyecto.

En qué consiste el proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial

El texto de Latorre y Manes propone la modificación de 3 artículos que se incorporarían a la Ley 25.467 de "Ciencia Tecnología e Innovación".

El primero dice que "el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, a fin de regular el funcionamiento ético de los sistemas de Inteligencia Artificial", se regirá por los valores de "diversidad, inclusión, paz y justicia".

Con ello se pretende que el avance de la IA asegure "la participación de todas las personas o grupos, con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen étnico o social, condición económica o cualquier otra forma o condición que pudiera alterar el respeto a la diversidad e inclusión social".

Y además se intenta que el progreso de la IA asegure "la paz y la justicia entre naciones", sin menoscabar "la libertad de los seres humanos, ni reducir su autonomía de decisión"; y sin poner en riesgo "la seguridad individual o colectiva, ni dividir o enfrentar a las personas y los grupos, o amenazar la coexistencia entre los seres humanos, los demás seres vivos y el medio ambiente".

El segundo artículo abre un registro de los sistema de IA, que serían regulados por un organismo oficial El segundo artículo abre un registro de los sistema de IA, que serían regulados por un organismo oficial

El segundo artículo que se pretende incluir incorpora la obligación de registrar a los sistemas de IA, que serán monitoreados por un organismo que ya existe, el Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC). Dicha entidad "ordenará detener los avances de la investigación, desarrollo o aplicación cuando considere que se vulneran los principios y valores éticos".

Por último, el tercer artículo en cuestión abre la posibilidad a que "toda persona física o jurídica que se considere amenazada o perjudicada por un sistema de IA" pueda realizar la denuncia "para la revisión del sistema".

"Hay capacidades que seguirán siendo únicamente humanas"

Latorre acaba de atravesar un tratamiento médico a raíz de un cáncer de mama y contó en primera persona que en medicina los beneficios de la IA pueden ser descomunales.

"Hoy con IA se pueden concretar diagnósticos que te evitan procedimientos invasivos, se puede mejorar la telemedicina; hasta se están abordando desafíos como gestionar el cambio climático o planificar usos agrícolas", remarcó.

En las redes, no faltó quien señalara que la agenda inmediata del país pasa por otros temas: el hambre, la inseguridad, la marginalidad de millones. Es una crítica falaz, ya que no se trata de campos aislados. Tecnologías como los algoritmos influyen en el día a día mucho más de lo que la mayoría de las personas están dispuestas a admitir.

Es más: la difusión de los algoritmos hace que lo que la gente lee o ve en las redes sociales esté dictado por la IA. De ahí la necesidad de las democracias de darse algún tipo de regulación en ese sentido. De lo contrario, el funcionamiento de esas herramientas se vuelve opaco y sujeto a posibles manipulaciones.

"La gente -insistió Latorre en otro tramo de la charla- a veces teme que la IA venga a quitarle el trabajo. No tiene por qué ser así. Hay capacidades que son específicamente humanas. Si tomamos el caso de la medicina, un robot podrá hacer buenos diagnósticos, pero las tareas de cuidado, la palabra afectuosa del médico o del enfermero siempre serán insustituibles".

Aquí, el texto completo del proyecto tal como llegó a la Cámara Baja:

