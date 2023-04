Se armó una mesa de candidatos en Las Heras para que Cornejo elija a quién quiere acompañar en las PASO

En ese encuentro hubo también dos legisladores y dos de los dirigentes con más recorrido en la militancia de la UCR lasherina. Fue un cónclave con mucho de cornejismo. De hecho, también se sumaron a esas negociaciones un concejal de bastante llegada con Cornejo y también Andrés “Peti” Lombardi, posible jugador en las elecciones del departamento -de hecho, de los que más fichas tienen-; pero, sobre todo, espada legislativa de mucha importancia para el líder de Cambia Mendoza.

Andrés Lombardi (17).jpeg Andrés Lombardi, uno de los mencionados en esos encuentros. Actualmente preside la Cámara de Diputados. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

La premisa es simple: que Cornejo tome, de esos nombres, al que le parezca mejor, y que sea a quien lleve como figura principal hacia las primarias del 11 de junio. Sobre todo, teniendo en cuenta que al sancarlino no le cerrarían del todo los avances de Tello y de Martín Bustos, el elegido por Daniel Orozco. Incluso, se filtró que los habría descalificado a ambos, pero nadie en el cornejismo pudo ratificarlo ante la consulta de UNO.

“Nos volvimos a juntar el lunes y este miércoles está planeado que ya sea el encuentro decisivo, pero dependerá mucho de si el Alfredo y el Daniel tienen un cara a cara entre ellos, que podría ser este martes”, contaron.. La gama de posibilidades alberga, incluso, que no haya interna, y que el candidato sea sólo uno, al menos en la lista que lleve el ex gobernador dentro de la boleta única.

Tello no se baja y qué pasará con la reunión Cornejo - Orozco

Daniel “Oso” Tello no tiene la misma predisposición a bajar su candidatura. Si bien estuvo invitado al diálogo, afirman que puertas adentro les explicó que está lanzado desde hace tiempo, que tiene a toda una estructura detrás a la que no puede defraudar bajando sus intenciones y, sobre todo, que algunas encuestas lo dan como favorito –incluso cerca de los 30 puntos, como mostraron mediciones de Sociolítica días atrás-. Por lo tanto, es parte, pero no se baja.

El resto sí está más dispuesto. Prefieren que la definición sea orgánica y llegue desde arriba, sobre todo porque eso les permitirá -creen- tener otra ventaja sobre Martín Bustos, el elegido de Orozco. Con la venia de Cornejo, se aseguran ir con un candidato de consenso y al que prácticamente toda la coalición vendría a levantarle la mano. Más allá de eso, afirmaron que tienen otra causa para haber armado esta mesa: no los convence la potencia del candidato orozquista.

Julio Cobos Oso Tello Las Heras.jpg Tello, con el banque de Cobos. El precandidato participó de las charlas, pero a diferencia del resto, no está dispuesto a bajarse.

“Martín Bustos no cosecha adhesiones. Yo no sé si es verdad que Alfredo se mostrara tan enojado con las dos propuestas que hay, como dicen, pero sí sabemos que no es alguien que tenga el mayor nivel de popularidad posible, ni tampoco de llegada con la gente. Hay que mejorar la oferta, ni más ni menos que eso. Y es lo que estamos haciendo”, simplificaron.

Mejorar la oferta, entonces. Pero con dos posibilidades respecto a las que no se han puesto de acuerdo: una es hacerlo bajo un arreglo con Orozco (posiblemente, surgido de esa reunión que mantendría con Cornejo y con resultado más propenso a que haya PASO); y la otra, avanzar sin el visto bueno del intendente: que, le guste o no –afirman que él pide a Bustos como única opción- exista otra alternativa y esta sí tenga la “bendición total” del oriundo de San Carlos y precandidato a gobernador.,

En ese sentido, algunos apuntan a que quien tiene todos los números para obtener el pulgar en alto es Lombardi. Por su tarea en la Legislatura ostenta mayor peso político que otros competidores y es claro que Cornejo lo considera un dirigente valioso. Antes del viernes estará el nombre definido, aseguran. Lo que no se sabe es cuál será la respuesta desde la intendencia.

