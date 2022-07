Jimena Latorre, la diputada nacional que milita la eutanasia en medio de su lucha contra el cáncer

Latorre y verasay.jpg Jimena Latorre y Pamela Verasay, en medio del debate por boleta única. Latorre decidió raparse para afrontar su tratamiento de quimioterapia. Foto: Twitter

Jimena Latorre dialogó con Diario UNO y explicó la importancia que tiene para ella que se regule este derecho en Argentina.

Militar con el propio cuerpo

El jueves 5 de mayo pasado, Jimena Latorre ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación acompañada por un grupo de mujeres y recibió una ovación generalizada. Por primera vez, iba a sesionar rapada, decisión que tomó cuando se le comenzó a caer el pelo producto del tratamiento de quimioterapia.

Este apoyo de las mujeres se notó en la militancia que realiza para que se legalice la eutanasia en Argentina.

Este es un debate que no puede esperar para llegar al recinto. Lo que hice fue buscar el reglamento del Congreso y valerme de él para acelerar la discusión Este es un debate que no puede esperar para llegar al recinto. Lo que hice fue buscar el reglamento del Congreso y valerme de él para acelerar la discusión

A la disposición que hace referencia Latorre es a la N° 109 del reglamento interno del Congreso, que indica que si 3 o más legisladores o legisladoras piden que se debata un proyecto en comisiones, el tema se tiene que poner en discusión. Ella misma se ocupó de buscar apoyo y lo encontró en siete legisladoras, tanto del oficialismo como de la oposición que firmaron el pedido.

Este es el motivo por el cual cuando los legisladores vuelvan a la Cámara Baja después del receso invernal, la temática se tiene que poner en agenda.

Hay que aclarar que en Diputados, hay dos proyectos para regular la Eutanasia: uno es el de Latorre y Cornejo, y el otro es de la diputada del Frente de Todos Gabriela Estévez. Si bien tienen diferencias en la forma, en el fondo hay acuerdo para lograr su aprobación.

La grieta religiosa de la eutanasia

Según contó Latorre, cuando se realice el debate de los proyectos de eutanasia no habrá postura unificada en los partidos, sino que se dará libertad de conciencia a sus miembros para votar.

Es que "la grieta" en este tipo de temáticas, no tiene nada que ver con lo partidario, sino que más bien responde a cuestiones religiosas, tal y como ocurrió con la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Consultada sobre el posible lobby que las Iglesias realizan para que no se discuta un tema en particular, Latorre manifestó que no ha recibido ningún pedido en particular, pero sí sabe que representantes de cultos han asistido al Congreso para pedir que no se trate el tema.

"Nosotros queremos que se regule un derecho, no en forma irrestricta, sino que pueda ser utilizado cuando una persona padece una enfermedad grave, cuando esta se vuelve irreversible y atenta contra la dignidad humana".

Por otra parte, aclaró que la eutanasia viene a ponerse en discusión cuando no funcionan otros tratamientos y que contempla el arrepentimiento de la persona.

Como en el caso de la IVE, es un derecho que puede utilizarse como no, y si la persona que está gravemente enferma no quiere utilizarlo, nada ni nadie lo va a obligar a hacerlo.

Diferencias entre los proyectos de eutanasia

En cuanto al proyecto presentado por Latorre y Cornejo, lo que busca es desburocratizar el uso del derecho. Es decir, no es necesario ratificar el pedido frente a un escribano o a un juez de paz.

En el caso de los menores de 16 años, tienen que tener la aprobación de los padres para poder pedirlo.

Otra diferencia que no hace al fondo del asunto, según explicó Latorre, es que el proyecto del Frente de Todos crea nuevas estructuras y cargos para poner en práctica el ejercicio de la eutanasia, en cambio el de Juntos por el Cambio no lo contempla.

Además, la iniciativa de Latorre le da entidad y atribuciones a las provincias, para que sean ellas las que decidan cómo ponerlas en práctica, aunque crea un organismo federal -que puede funcionar dentro del COFESA- para que se unifiquen los criterios jurisdiccionales.

El debate podría ser en septiembre

La discusión sobre la eutanasia debe pasar por comisiones y apunta a ser extensa, ya que se le debe dar lugar a todas las voces, tanto a favor como en contra de la iniciativa.

Sin embargo, lo que es importante decir es que hay voluntad política para llevar el tema al recinto. Tentativamente, se puede decir que la iniciativa tiene posibilidades de discutirse en septiembre próximo.