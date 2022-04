La diputada Jimena Latorre tiene cáncer de mama y decidió pelarse para visibilizar la enfermedad

Quienes la enfrentaron en alguna discusión técnica desde que comandaba el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), cuando fue candidata al Congreso en el 2019 o en la misma Cámara de Diputados, sabrán que Jimena Latorre es de esas políticas apasionadas que dan pelea hasta final.

Tal vez por eso a ellos no les sorprenda que esa mujer dura, no se haya paralizado cuando recibió la confirmación de que tenía cáncer.

Al poner en palabras lo que ese diagnóstico le generó, la legisladora admitió que sintió angustia, incertidumbre y ansiedad, pero que luego de comenzar el tratamiento, decidió naturalizarlo.

Crudo testimonio

“Soy una mujer más transitando este cáncer, y no me planteé porqué a mi porque no creo que alguien pueda hacer algo para merecer esto. Me pregunté para qué a mi, y desde ahí pensé en qué puedo hacer yo desde mi lugar de legisladora para colaborar con esos enfermos que no tienen la misma suerte que yo de poder hacer un tratamiento para curarme, porque simplemente no tienen acceso a la salud”, contó a Diario UNO la sanrafaelina que esta semana se someterá a la segunda sesión de quimioterapia.

Ese tratamiento que comenzó hace poco más de 20 días hizo que se le comenzara a caer el pelo, "y como no tenía pensado quedarme encerrada en casa 6 meses, decidí pelarme y listo. Me peló mi hermano Gonzalo, y después con la misma máquina que me peló, se peló él para acompañarme, la verdad es que mi familia y todo mi entorno me ha acompañado mucho y sentí que este era el momento de contarlo", relató la joven radical.

Esa imagen, que compartió en una historia de Instagram, es la que reveló que padecía cáncer. Pero además este lunes, la diputada participó de una charla sobre su proyecto de eutanasia que brindó Alfredo Cornejo en la Facultad de Derecho, y en el auditorio, junto a la Presidenta Provisional del Senado, Natacha Eisenchals, se la vio usando turbante.

Jimena Latorre no planea tomarse licencia

“Siento que tengo que aprender de esta enfermedad y en esto uno no se puede poner en el lugar del otro hasta que está ahí, por eso le pedí a mi equipo que rastreen todas los proyectos que hayan pedido estado parlamentario y que tengan que ver con el acceso a tratamientos contra el cáncer y cuidados paliativos, para reactivarlos. Lamentablemente no en todas las provincias hay el mismo nivel de cobertura, y no todos tienen la misma posibilidades de cura. No es que me vaya a dedicar a eso exclusivamente, pero me lo puse como meta”, adelantó Latorre.

Latorre sabe que el próximo jueves deberá hacerse la segunda de seis aplicaciones de quimioterapia, y con la muestra de las consecuencias de la primera dosis, entendió que tendrá días más buenos y productivos que otros, pero no piensa entregarse dócilmente a esos efectos colaterales.

“Ya entendí que tengo que respetar el ritmo de mi cuerpo y hay momentos en que tengo que descansar y hacer una siesta obligada, pero también sé que gran parte de la recuperación está en la voluntad de curarse y es clave la convicción con la que enfrentas la enfermedad, no creo en eso de caer en la autocompasión, porque entonces magnificás el problema. Mi vocación es la política, amo lo que hago y me nutro de mi trabajo, por eso apenas se reactive el Congreso trataré de volver a hacer lo que me gusta, que es trabajar en política”, concluyó.

