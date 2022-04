Federico Norte criticó la suspensión de clases y se quejó que la DGE no consultó a los especialistas

"El caso de suspender las clases de los alumnos en la mañana, muestra un desprecio o ignorancia respecto a la actividad científica local. Me refiero a que en Mendoza hay muchos doctores en meteorología, algunos trabajan en el Conicet y otros en la UNCuyo", agregó el especialista en el fenómeno del Zonda.

Federico-Norte-enojo-por-el-uso-horario.jpg El doctor en meteorología Federico Norte aseguró que le preocupa el ninguneo que hay hacia la actividad científica en Mendoza por parte del Gobierno.

Y siguió: "A ninguno de ellos se les consultó para tomar estas medidas. Llama la atención porque es muy celoso el Gobierno local sobre la actividad de los alumnos, sin embargo, no sé quién decidió dar ese anuncio que el Zonda bajaba en la mañana. Si fuese así ya tendría que haber bajado y sería severo".

"El Zonda va a bajar, hay un 80% de posibilidad que esto ocurra después del mediodía solar, que para quien no lo sepa, no es a las 12 sino a la 13.45. A partir de ahí es cuando hay mayor probabilidad que baje el Zonda y descendería, en este caso, después de las 16", aseguró el especialista.

Federico Norte cuestionó a la DGE

En la noche del lunes, La Dirección General de Escuelas emitió un comunicado en el que informó la suspensión de clases en la mañana de este martes en todos los colegios de la provincia debido a la ocurrencia de viento Zonda desde la mañana.

Ante esto, Federico Norte dijo: "Lo más razonable hubiese sido suspender clases en la tarde, pero no en la mañana y 'vamos a ver qué pasa en la tarde'. Me conecte con mis colegas doctores en meteorología en Mendoza y nadie dijo nada del Zonda en la mañana. Quizás se quedaron impresionados por esa película bizarra que anda dando vueltas", en referencia al film Granizo, protagonizado por Guillermo Francella.

"En Mendoza, y lo digo para ver si alguien de los responsables lo capta, hay dos especialistas en Zonda que son doctores en meteorología. Uno es quien les habla - Federico Norte- y el otro que también se llama Federico que hizo doctorado sobre el Zonda. Además, hay otros colegas especialistas en otros temas, pero que tranquilamente pueden dar una opinión sobre esto", y ejemplificó: "Es como si yo tuviese una dolencia y en vez de ir a un médico vaya a alguien que se asume como tal. Como no tenemos una ley que nos proteja a los meteorólogos, lo que pasó ayer en otro escenario sería un ejercicio ilegal de la profesión".

hay clases mendoza maipu.jpg La DGE suspendió las clases en el turno mañana en toda la provincia por alerta de viento Zonda.

Sostuvo que está bien suspender la actividad escolar por el Zonda, pero cuando esto vaya a ocurrir y no antes. "Para eso hay que preguntar a los especialistas. Después nos equivocaremos nosotros, pero no cualquiera puede dar un pronóstico sin dar la fuente ni nada. Me preocupa el ninguneo que hay a la actividad científica en esta provincia".

El pronóstico del tiempo

"De acuerdo a nuestras observaciones, el Zonda aparecería a la tarde de este martes y la máxima llegaría a los 31 grados. Es probable que haya ráfagas fuertes y que sea en algunos lugares más fuerte que el Zonda del domingo", indicó el meteorólogo.

El miércoles ingresará un frente frío, luego del Zonda. El jueves va a hacer frío con una mínima de 6 grados y la máxima que alcanzará los 16 grados, con viento Sur y cielo despejado.

El viernes seguirá esta tendencia de frío, ya que Norte sostuvo que la mínima será menor de 5 grados y la máxima se espera que sea de 18 grados con cielo despejado.