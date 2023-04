Desde la DGE definieron al ChatGPT como "herramienta pedagógica" y ya proyectan usos en las aulas

►TE PUEDE INTERESAR: Google abrió Bard, el chatbot que competirá con ChatGPT

En Europa la vieron venir, porque el chat se lanzó en noviembre de 2022 y por entonces los chicos estaban en plena cursada.

Así, los docentes que no conocían la existencia de la novedad cayeron en la trampa de los trabajos realizados a medida por la Inteligencia Artificial (IA). Los pibes mandaban sus textos, pero quien los había escrito en realidad era el bot. Una versión infinitamente superior a los viejos machetes.

Si uno le solicita a ChatGPT, por ejemplo, que redacte una tesis de grado sobre la literatura de Borges y sus vínculos con la obra de Cortázar, la respuesta que da es una estructura más que aceptable de lo que debería ser esa investigación, incluyendo los textos que habría que analizar y las pistas para relacionarlos.

En otra época, ese plan de tesis lo hacían los estudiantes a lo largo de meses enteros. Frente a esa evidencia, el bot parece hacerse el sota:

"Soy un programa informático que tiene la capacidad de procesar lenguaje natural en varios idiomas, y generar respuestas coherentes y útiles a preguntas y comentarios que recibo de los usuarios. Mi objetivo principal es brindar información y asistencia a las personas de manera eficiente y precisa, utilizando algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de procesamiento de lenguaje natural", se definió a sí mismo el propio ChatGPT cuando este periodista le pregunto quién era.

Probablemente Italia fue el primer país en reaccionar fuerte, cuando a fines de marzo suspendió el uso de ChatGPT hasta que se aclare cómo utiliza los datos de los usuarios. Pero se trató de una reacción airada entre otras miles, incluyendo las de muchos centros de estudios que observan la iniciativa con recelo.

En contraste, Del Pópolo subrayó que en la DGE mendocina consideran al proyecto de OpenAI como una posibilidad de desafíos y oportunidades. "Desde el gobierno escolar entendemos que la inteligencia artificial puede ser una aliada para favorecer la trayectoria escolar de los estudiantes", ratificó.

La funcionaria declaró que, más allá del ChatGPT, desde hace tiempo se adaptan recursos tecnológicos para potenciar el proceso educativo.

"A partir de este ciclo lectivo 2023 -consignó-, Mendoza ha comenzado a aplicar un sistema de alerta temprana basado en IA, que informa a los directores de escuelas secundarias sobre estudiantes cuyas trayectorias están en riesgo de exclusión educativa. Esta alerta habilita a las escuelas a intervenir de manera temprana para prevenir el problemático desgranamiento del nivel".

Lejos de la paranoia de algunos docentes, la funcionaria opinó que ChatGPT, entendido como una herramienta pedagógica, permite "acceder a una arquitectura más compleja de información, a modo de peldaño más alto desde el que iniciar la construcción creativa del conocimiento".

Lo mismo se dice sobre la incorporación del recurso en algunos ámbitos laborales. Están los que sienten miedo de perder el empleo, pero los optimistas anticipan un futuro en el que las personas podrán usar IA para evitar tareas repetitivas y, en todo caso, planificar desde un escalón superior sus tareas.

Otra utilidad que percibe Del Pópolo es que la aplicación de IA a la educación permite "refinar las propuestas con las que desafiamos el saber humano".

"Un modelo de interacción con IA puede ayudarnos a comprender mejor las dificultades de aprendizaje de nuestros estudiantes, así como a planificar clases ajustadas a sus necesidades", señaló.

Y reveló que uno de los objetivos inmediatos es "formar ciudadanos familiarizados y críticos de los sistemas artificiales que comienzan a integrarse a nuestra cotidianidad".

