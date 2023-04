Multaron a una diputada provincial tras un test de alcoholemia positivo y le retuvieron el auto

El testeo se realizó en Ruta 82 y Delgado (Tunuyán), durante la madrugada del jueves. Y al comprobarse que Dalmau no debía seguir al volante, se le secuestró el Ford Focus que iba manejando y su licencia.

Además, deberá pagar una multa superior a los $160.000.

policias policia de mendoza control policial (17).jpeg Cuando Dalmau salía del asado, un control policial le hizo el test de alcoholemia a la legisladora. Foto: Martín Pravata

La respuesta de la legisladora

En diálogo con UNO, Dalmau confirmó la noticia.

"Venía de toda la semana trabajando a full con la campaña y el miércoles por la noche sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio. Éramos 5 y teníamos una botella de vino para el asado, y además una de nosotros no tomó alcohol. O sea que bebimos la botella entre cuatro personas", recordó.

"Jamás pensé que hubiera tomado de más. Y cuando salimos en nuestros autos en fila, porque ya nos volvíamos cada uno a su casa, me frenaron en el control y me encontré con que daba positivo", recapituló.

Luego, una de las amigas de Dalmau esperó que le labraran la multa y condujo a la legisladora hasta su casa.

"La conclusión que saco es que ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela, me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado", sintetizó la legisladora, que a diferencia de otros referentes de la política mendocina que pasaron por la misma situación decidió responder todas las consultas de la prensa.

►TE PUEDE INTERESAR: El interventor del PRO llega a la provincia para inscribir al partido dentro de Cambia Mendoza