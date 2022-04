Jimena Latorre reveló cómo es AcompañarT, la app con la que quiere luchar contra el cáncer

Pero ella no se quiere quedar en eso. "La idea con la app es contactar, a través de una red de contención, a los pacientes en tratamiento y a los curados mediante testimonios", contó Latorre en diálogo con UNO.

La aplicación se presenta de este modo: "¡Hola, bienvenida a AcompañarT! Posiblemente la primera app de acompañamiento terapéutico ¿Que hacemos? Contarte la historia de gente que pasó por lo mismo que vos ¡Te esperamos para que cuentes TU historia!".

A continuación, una muestra de lo que propone Jimena a partir de un video que le entregó su hermano después de la primera sesión de quimioterapia:

"Quiero trabajarlo con el sector público y privado de salud -agregó Latorre-. Porque también sería bueno que el personal médico participe. Los testimonios siempre son desde la buena fe y buena voluntad, pero el criterio médico a la hora de ordenar la información es muy importante".

Gente solidaria se contactó con Jimena Latorre para desarrollar la app

La legisladora radical reveló que desde que se difundió su caso y el proyecto de AcompañarT, se comunicaron con ella voluntarios que se han ofrecido a ayudarla.

"Es genial el compromiso desinteresado que ha mostrado mucha gente. Una diseñadora me contactó anoche y espero que otros compromisos surjan la semana que viene a partir de charlas que tengo pendientes, una vez que me recupere de la quimio de mañana (por el jueves)".

La idea tiene algunas complejidades que habrá que resolver. "Hay que trabajar sobre los datos, por la confidencialidad de esos datos las instituciones no pueden darlos sin el consentimiento de los pacientes", aclaró Jimena.

jimena latorre diputada nacional.jpg Jimena Latorre ya adelantó que no se pedirá lincencia en la Cámara de Diputados de la Nación y que seguirá trabajando mientras el cuerpo se lo permita.

Cómo descubrió que tenía cáncer de mama

El martes, la diputada conversó con el programa Hora Libre, de Radio Nihuil, y repasó las distintas instancias de su tratamiento.

"Lo que me pasó demuestra la importancia de la detección temprana, porque en estas situaciones un año es un montón y un mes es mucho. Yo me palpé un bultito en una de mis mamas en la misma época en que me estaba haciendo algunos chequeos. Eso hizo que apurara mi ecografía mamaria y así obtuve el diagnóstico", relató.

La detección temprana, obviamente, aumenta las chances de recuperación.

"Después de mi primera sesión de quimio -ya han pasado más de 20 días- se me empezó a caer el pelo. Vino mi hermano, me peló y se peló el también, como una demostración de afecto. Y porque lo que tenemos que hacer con estas situaciones es naturalizarlas. No debe haber vergüenza ni culpa".

Hoy la joven política continúa normalmente con su vida y cree que no tendrá que tomarse licencia. "Hay días con más cansancio que otros, pero se lleva. Por ahora, no ha sido nada que no se solucione con una siesta e Ibuprofeno", describió Latorre.

Y consideró: "Como legisladora, ocupo un lugar en el que tengo cierta exposición. Y mi visibilidad tiene que serrvir para que otras personas que quizá no están en mi situación puedan también acceder a la salud".

Mensajes de apoyo

Jimena conoció el diagnóstico unos días antes de la Vendimia 2022. Pero fue recién este martes que la noticia trascendió en los medios. A partir de entonces, se multiplicaron los mensajes de apoyo desde distintos sectores.

Tadeo García Zalazar Jimena Latorre.jpeg El intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR local, Tadeo García Zalazar, se solidarizó con Jimena.

El miércoles, los mensajes ya se contaban por decenas:

Eisenchlas Jimena Latorre.jpeg La senadora provincial Natacha Eisenchlas envió palabras de aliento para Latorre.

Marcelo Rubio Jimena Latorre.jpeg El senador provincial Marcelo Rubio mandó "fuerza" para Jimena Latorre.

