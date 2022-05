Jimena Latorre asistió al Congreso en pleno tratamiento contra el cáncer y fue elogiada

El esfuerzo de la legisladora sanrafaelina fue destacado por sus colegas e incluso algunas publicaron fotos junto a Jimena, quien días atrás decidió pelarse para darle visibilidad a la enfermedad.

Las diputadas nacionales Ximena García y Gabriela Lena, ambas de Juntos por el Cambio difundieron la foto de Latorre, con mensajes elogiosos.

"Iniciando la sesión en Diputados con mi amiga y colega Jimena Latorre, ejemplo de compromiso y vocación. Tu fuerza y actitud nos inspiran", señaló la legisladora santafesina García. Rápidamente se sumaron comentarios destacando a la mendocina.

La entrerriana Gabriela Lena expresó por su parte: "Por iniciar la sesión en Diputados, quiero reconocer el gran ejemplo que nos da Jimena Latorre que vino a sesionar el día de hoy. ¡Tu fuerza y valentía es un ejemplo para todos!

También este posteo sumó adhesiones de inmediato.

Jimena Latorre, quien tiene 35 años ya había anticipado a Diario UNO que no pensaba tomarse licencia mientras realice el tratamiento.

Quien también destacó a la dirigente radical fue Hebe Casado, la ex diputada provincial que alcanzó fama en los medios por sus declaraciones y posteos polémicos que alguna vez llevaron a que el gobernador Rodolfo Suarez le bloqueara el teléfono. Ahora Casado, quien es médica, también dedicó una frase elogiosa para Latorre: "Gracias Jime Latorre por estar dando quórum a pesar de las recomendaciones médicas. ¡Te quiero! ", escribió y acompañó con la foto que ilustra esta nota.

Este mensaje sumó adhesiones y comentarios en poco tiempo como puede verse a continuación

Jimena Latorre no planea tomarse licencia

jimena latorre cáncer.jpg Jimena Latorre junto a su hermano Gonzalo, quien también se peló como una forma de acompañarla.

“Siento que tengo que aprender de esta enfermedad y en esto una no se puede poner en el lugar del otro hasta que está ahí, por eso le pedí a mi equipo que rastreen todas los proyectos que hayan pedido estado parlamentario y que tengan que ver con el acceso a tratamientos contra el cáncer y cuidados paliativos, para reactivarlos. Lamentablemente no en todas las provincias hay el mismo nivel de cobertura, y no todos tienen la misma posibilidades de cura. No es que me vaya a dedicar a eso exclusivamente, pero me lo puse como meta”, adelantó Latorre días atrás.

Hace apenas una semana se hizo la segunda de seis aplicaciones de quimioterapia, y con la muestra de las consecuencias de la primera dosis, entendió que tendrá días más buenos y productivos que otros, pero no piensa entregarse dócilmente a esos efectos colaterales.

“Ya entendí que tengo que respetar el ritmo de mi cuerpo y hay momentos en que tengo que descansar y hacer una siesta obligada, pero también sé que gran parte de la recuperación está en la voluntad de curarse y es clave la convicción con la que enfrentás la enfermedad. No creo en eso de caer en la autocompasión, porque entonces magnificás el problema. Mi vocación es la política, amo lo que hago y me nutro de mi trabajo, por eso apenas se reactive el Congreso trataré de volver a hacer lo que me gusta, que es trabajar en política”, concluyó.

