Irrigación analiza sanciones para un inspector por dudas sobre la rendición de fondos para obras en Guaymallén

Alejandro-Currenti-edit.jpg El inspector de cauce Alejandro Currenti.

Se sabe que de los 5 consejeros, al menos dos -Alejandro Gennari, del río Mendoza; y Eloy Guerrero, del Tunuyán Inferior- se inclinan por "no dejar pasar" las presuntas irregularidades y aplicar sanciones duras, en medio de internas que se dan dentro de ese cuerpo.

Dependiendo del desenlace, la oposición -en el peronismo afirman que hay dudas sobre la utilización de al menos 30 millones de pesos por parte de Currenti- evalúa presentar una denuncia penal.

En las líneas que siguen, el reclamo del peronismo y la voz del ex intendente radical y actual senador provincial Marcelino Iglesias (UCR), que estaba a cargo de la comuna cuando se hicieron las obras en las que participó Currenti.

irrigación correnti.jpg El expediente que se abrió para analizar las presuntas irregularidades en el uso de fondos de obras que se hicieron en Guaymallén.

Acusaciones

Uno de los últimos capítulos de esta historia se dio días atrás, durante una asamblea de regantes en la que estuvo presente el concejal de Guaymallén José Pozzoli (PJ) y donde la cosa estuvo a punto de desmadrarse.

En aquella oportunidad, Currenti hizo un repaso de su gestión y en un momento casi se va a las manos con Pozzoli, como se ve en este video:

En diálogo con Diario UNO, el concejal peronista argumentó: "En septiembre de 2023, la Dirección de Fiscalización de Irrigación arrancó una investigación porque había dinero que no había sido rendido correctamente. El cornejismo más duro está presionando para que se aprueben estas rendiciones de cuenta, pero por la décima parte de esto se ha echado a inspectores en otras oportunidades".

Los justicialistas guaymallinos sostienen una hipótesis que va más allá: dicen que al proteger a Currenti se está cuidando la imagen del ex intendente Marcelino Iglesias, quien estaba al frente de la comuna cuando se hicieron las obras.

Por su parte, el senador provincial Félix González (PJ) hizo un pedido de informes desde la Legislatura para contar con información oficial sobre un tema que seguramente tendrá más repercusiones.

La voz de Marcelino

Iglesias no se quedó callado. Consultado por este medio, dijo que el justicialista Pozzoli siente animosidad contra él y reivindicó las obras de impermeabilización de cauces que se hicieron en Guaymallén durante buena parte de su mandato (2015-2023).

"Me la tienen jurada porque yo fui a fondo contra la corrupción. Y lo de Pozzoli es un milagro de la ciencia: hoy ve cosas que no veía cuando estaba la gestión del (ex intendente justicialista hoy preso) Luis Lobos", ironizó.

Luego recapituló: "A fines de 2019, un inspector de cauce me pide colaboración para hacer una obra pequeña, de unos 200 metros. Solicitó al municipio hierro, hormigón y algunos otros materiales, y entonces la comuna colaboró. Como esa experiencia funcionó, hicimos un plan para 2020 con lo que para nosotros era una meta ambiciosa, de unos 2.000 metros. Terminamos haciendo muchos más, en contraste con lo que venía pasando, que era una ausencia total de este tipo de obras".

Los proyectos siguieron. Fueron más de 8.000 metros en 2021 y unos 12.000 en 2022. "En total se concretaron más de 32.000 metros de obra. Debemos haber sido el único municipio en la historia que encaró un plan de esta magnitud", recalcó.

Marcelino Iglesias hablando.jpg Marcelino: "Hay cosas que lamento no haber podido hacer durante mi gestión, pero hay otras que no me arrepiento de haber hecho".

Según precisó el exjefe comunal, el convenio que se usaba para llevar adelante estas actividades constaba de tres partes: el municipio proveía los materiales, Irrigación la ingeniería y el movimiento del suelo y el regante le pagaba al constructor la mano de obra.

"Nosotros colaborábamos con hormigón, hierro y 6.000 litros de combustible mensuales. Era un aporte muy importante en plata. Calculá que un mate de hormigón de 9 metros cúbicos hoy está cerca del millón de pesos. Mandábamos aproximadamente 20 o 25 por semana, y no le dábamos menos de 700 u 800 metros cúbicos de hormigón a ese programa por mes", dijo.

Pero aclaró: "Entregábamos el material y hacíamos auditorías todos los meses, así que en ese sentido la comuna tiene todo en orden. Por lo tanto, si hay algo que discutir, en todo caso, tendrá que hacerse no en el marco del municipio sino en el de Irrigación".

Metros de obra y rendición de cuentas

Estos son los metros de obra que se hicieron entre 2019-2023 en Guaymallén de acuerdo con la documentación oficial:

irrigación canal vertiente.jpg

Es en ese contexto que el sector Vertientes-Corralitos, que estaba a cargo de Currenti, recibió algunas observaciones del área de fiscalización de Irrigación.

Marcelino reconoció que "se hicieron amigos trabajando" con el inspector de cauce y que el hombre "fue un excelente protagonista" de todo este proceso.

"El problema -aventuró- es que fue un plan de obras demasiado ambicioso, con demasiados frentes abiertos. Pero con nosotros, Currenti fue un notable protagonista e invito a cada vecino a que vaya a verificar cada uno de los metros que estoy mencionando porque son todos trabajos hechos. Si esos 32.000 metros se hubieran concretado mediante una licitación clásica, estimo que no hubieran costado menos de $ 12 o $ 14.000 millones".

Y cerró: "Hay cosas que lamento no haber podido hacer durante mi gestión, pero hay otras que no me arrepiento de haber hecho. Por eso me joroba mucho el manto de dudas que quiere generar Pozzoli; porque con estas cosas haremos que nadie se quiera meter en este tipo de proyectos nuevamente".

