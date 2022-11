Grupo Aldao, la rama del peronismo mendocino que quiere salirse de la agenda porteña

Es un abanico amplio de militantes que está por afuera del núcleo de poder del PJ actual, y que invita a diferenciarse poniendo el énfasis en recuperar las identidades locales, en la convicción de que durante los últimos tiempos se posa demasiado la mirada en "lo que nos digan desde Buenos Aires".

Justicialistas que no descartan alianzas

Uno de sus referentes es Emilio Caram, un abogado que empezó militando en la UNCuyo hace dos décadas, apoyó a Néstor Kirchner, fue funcionario municipal y luego tuvo a cargo la Subsecretaría de Seguridad de la provincia durante el gobierno de Paco Pérez.

En medio de todo eso, Caram escribió el libro General José Félix Aldao, el Patriota Mendocino, que reivindica la figura de aquel fraile dominico que dejó los hábitos y fue anatema para la visión sarmientista y mitrista, que lo retrató como un monstruo.

Sobre ese filamento que une al pasado con el futuro hace equilibrio este grupo. Caram se explaya: "Buscamos una concepción federal, mendocina y con una visión revolucionaria de las instituciones; ni coyuntural ni reaccionaria. La meta es reformar el Estado para garantizarle a la sociedad un mejor vivir".

Y mientras Caram habla, van llegando a la mesa del café unos quince "compañeros": hay de todas las edades y de los más diversos orígenes. Caram retoma: "Nos identificamos dentro del movimiento justicialista, pero no desechamos la posibilidad de construir políticas de Estado con otras fuerzas. No necesariamente para derivar eso en un frente electoral, pero sí en pos de tener una agenda propia, provincial, que no sea mero reflejo de lo que se habla en Buenos Aires".

Grupo Aldao.jpg

La inspiración de "El equipo de los mendocinos"

Otra de las inspiraciones de los Aldao es "El equipo de los mendocinos", el team que armaron en su momento los justicialistas José Octavio Bordón, Arturo Lafalla y Rodolfo Gabrielli, quienes bajo ese mote consiguieron algo que hoy parece ciencia ficción: ganar cinco elecciones consecutivas en Mendoza.

"Los mendocinos" articularon una versión local y novedosa del justicialismo. Vencieron en 1987 -con el triunfo de Bordón-, en las legislativas del' 89, en la del '91 -con Gabrielli gobernador-, en las legislativas del '93 y en la del '95, que consagró a Lafalla en el sillón de San Martín.

Por encima de la seguidilla de derrotas que registra el PJ en tiempos recientes, el grupo recupera aquella experiencia, acaso como prueba indirecta de que hoy se le podría ganar al poderoso armado cornejista.

Los Aldao postulan algunos ejes importantes: la reforma de la Constitución -potenciando las autonomías municipales e incorporando nuevos derechos-, el apoyo a las pymes mendocinas, la misión de sostener el cuidado del agua y el ambiente, la reforma del Estado y especialmente un cambio en la Justicia, que consideran cooptada por el oficialismo local.

"Nos reunimos periódicamente para discutir. Incluso en épocas de pandemia hemos sostenido conversatorios virtuales sobre temas de salud, la situación ambiental, etcétera. Es más: hay compañeros que participan desde otros lugares, como España", cuentan.

La imagen que comparten, más allá del carácter variopinto de sus miembros, es la de los "cuadros integrales": militantes que sean capaces de unir en sus intervenciones políticas la acción con la teoría.

José Félix Aldao.jpg José Félix Aldao, un "maldito" para la historia oficial y una inspiración para este grupo justicialista.

Los herederos de Aldao

José Félix Aldao (1785-1845) es probablemente el hombre más discutido de la historia mendocina. Sus detractores siguen las críticas que le hicieron los unitarios: lo califican de salvaje y de irracional. Sus defensores, en cambio, advierten que la biografía del fraile que dejó sus hábitos y fue gobernador de Mendoza mientras engendraba al menos 12 hijos se contó de forma caprichosa y que hay otras formas de entenderla.

Entre estos últimos se ubican los miembros del Grupo Aldao, que siguen llegando al bar. Están, por ejemplo, Federico Prado y Jésica Galdame, de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN). O Luis Dresan, presidente del club Villa del Parque, que viene trabajando la inclusión a través del deporte.

También hay cuadros más técnicos, como Julio Delgado, que trabaja en el área de Financiamiento Internacional del Ministerio de Hacienda provincial. Hay más: José Raúl Burela, abogado penalista, ex vicepresidente de Huracán Las Heras y hermano del conocido médico Mingo Burela.

La lista sigue: Julio Bellido es abogado y secretario adjunto de Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados Mendoza (SITEA), Eduardo Pinto es procurador, Gonzalo Fernández es otro abogado que además tiene una pyme y confiesa estar obsesionado con la recuperación de una banca provincial que apoye a la producción.,,

Otros se centran en temas productivos o ambientales, como el ingeniero agrónomo Sebastián Barón o la abogada ambientalista Vanessa Szczurowski, quien recalca que en Mendoza puede hacerse minería pero el problema es que falta voluntad para cumplir con la ley 7.722 "porque es un poco más costoso y eso no se quiere aceptar".

Entre la juventud está Roy Becerra, integrante del consejo partidario del PJ de Godoy Cruz y orientado a la democratización en el uso de las nuevas tecnologías.

Antes del final de la charla, Caram sintetiza: "Nos planteamos como meta crear musculatura política por parte de personas que no ostentan cargos, para que desde ahí se genere una plataforma que pretendemos proponerle al vecino común en las elecciones 2023. No tiene sentido pelearse con Cambia Mendoza por lo que ellos dicen o dejan de decir. Hay que mostrarle a la gente que hay una salida institucional para esta provincia".

