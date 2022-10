CEFIM, el centro que piensa a Mendoza desde una visión "keynesiana y estructuralista"

Y frente a una retórica política que en un momento se convirtió en una incubadora de meros eslóganes, CEFIM se postula como un espacio donde encontrar "información y datos sobre el desempeño económico y financiero" con "énfasis en la inclusión y la justicia social".

Lo que sigue son las respuestas que el equipo de CEFIM envió a este medio a modo de análisis del presente mendocino.

Nicolás Aroma foto.jpg El economista Nicolás Aroma.

-¿Coinciden en el diagnóstico que indica que la matriz productiva de Mendoza se agotó, o sienten que en realidad podría recuperarse la economía local potenciando las actividades que ya existen?

-Creemos que lo que se entiende por matriz productiva en Mendoza se encuentra paralizada y resulta insuficiente para enfrentar la oferta de trabajo de la provincia, e incluso para poder seguir el ritmo del crecimiento nacional, frente a los complejos productivos que se han desarrollado en otras regiones: industria en el cordón bonaerense, soja en la pampa húmeda hasta San Luis, minería en el norte de Cuyo, litio en Jujuy y petróleo en la Patagonia. Claramente Mendoza no puede ser una provincia pujante si solo se centra en el agro y el turismo.

Hemos realizado varios estudios y análisis donde observamos que Mendoza se encuentra rezagada en términos de creación de empleo privado registrado, y que a lo largo del tiempo Mendoza ha ido perdiendo potencial en términos económicos frente a otras provincias.

Mendoza viene perdiendo lugares en el ránking de aporte económico al PBI nacional y eso también se siente en los índices de desempleo, que se están alejando de lo que supo ser la provincia, que históricamente tenía la mitad de desempleo que el promedio nacional. Eso ya no pasa. Con la pobreza ocurre algo similar y no se observa una claridad de la dirigencia política para salir de esta situación.

-¿Cómo proponen salir de ese laberinto?

-En este tema de la matriz productiva, y más allá de la discusión sobre la minería (ver aparte), nosotros estamos alentando el debate sobre la modificación de la matriz financiera provincial, y la idea de creación de un Banco Publico de Mendoza. La provincia hoy no tiene crédito, y eso se hace sentir en términos económicos. Los instrumentos existentes (Fondo de transformación y crecimiento - Mendoza Fiduciaria, etc) no son compatibles con el potencial económico de Mendoza. Mendoza tiene el peor sistema de crédito y financiamiento al sector privado del país, y esto es un problema para el desarrollo de la producción. Eso debe incorporarse también al debate de la discusión de la matriz productiva.

Otro elemento que nos parece interesante incorporar al debate tiene que ver con que en estos tiempos la discusión de como crecemos no sólo pasa por los “fierros”, sino por el conocimiento y el desarrollo del capital humano. La economía del conocimiento está generando mucha demanda de trabajo y la educación no va al ritmo de los movimientos del mundo. Todo lo que se invierta en educación es poco respecto de lo que requieren los nuevos tiempos. El motor del crecimiento viene por ese lado y falta mucho en este sentido.

Estructuralistas y keynesianos

Entre los cuadros de CEFIM hay economistas, licenciados en Ciencias Políticas y abogados. Se posicionan "desde una visión heterodoxa de la economía, afín al keynesianismo y al estructuralismo y alejada de las ideas neoliberales".

Nicolás Aroma Anabel Fernández Sagasti (1).jpg Nicolás Aroma junto a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, durante una de las charlas que dio recientemente Lucas Ilardo.

-¿Cómo imaginan la inserción de la provincia en el contexto presente? (guerra en Ucrania, precios de las commodities, problemas de competitividad, etcétera).

-A pesar de que estemos viviendo un panorama internacional convulsionado, esto podría representar una gran oportunidad para Argentina y Mendoza en particular. El mundo comienza a vivir un contexto inflacionario en donde la suba de sus costos les hace perder a otros países competitividad en el comercio. Los indicadores de precios de las principales potencias del mundo ya están vivenciando como la subida de precios de la energía se ha dispersado al resto de la economía, afectando a todos los sectores económicos.

Es en este sentido en donde Mendoza podría aprovechar esta oportunidad para aumentar sus niveles de exportación de sus productos vitivinícolas (mosto, granel y vinos) beneficiados por la menor competitividad mundial (Francia, España).

Pero, por otro lado, Mendoza también tiene un gran potencial por el lado energético (otro bien preciado a nivel internacional) con lo que podría ser el desarrollo de Vaca Muerta y también por las energías renovables en las que puede hacer punta. Pero volvemos al punto anterior, necesita tener una visión coherente y decidida de donde y cómo quiere insertarse.

Por otro lado, el comercio mundial ha pivoteado hacia Oriente nuevamente. Esto no quiere decir que de golpe Occidente, es decir Europa central y Estados Unidos, no tengan importancia. Pero ahora las grandes oportunidades se dan en Asia.

El estado tiene un rol fundamental en esto y lo único que escuchamos es que el estado debe achicarse y ahorrar, y estamos entrando en un círculo vicioso donde la torta que se reparte es cada vez más chica. Estas no son las discusiones de los países desarrollados.

Minería en Malargüe.jpg El debate sobre la minería divide aguas en Mendoza, incluso entre personas que piensan parecido en otros asuntos.

Minería y dólares

La minería es un tema que abre aguas en las fuerzas políticas mendocinas.

Aunque en su momento sectores antagónicos se pusieron de acuerdo para modificar la ley 7.722 -decisión que dio marcha atrás tras las protestas de 2019-; las diferencias persisten, tanto dentro de Cambia Mendoza como en el Frente de Todos. Incluso en algunos sectores de la izquierda la postura tampoco es unánime.

-¿Y ustedes? ¿A favor de la 7.722? ¿En contra? ¿Por qué?

-Lo primero que vemos es una disociación o incoherencia respecto de lo que se necesita para tener una supuesta “licencia social” para la explotación minera. Y es el hecho de que, desde el mismo Gobierno, se hace todo lo posible tanto desde lo discursivo como desde los hechos para deslegitimar de manera sistemática las funciones esenciales de ese Estado, como las de control, y son justamente las que la sociedad necesita de garantía para validar actividades de riesgo ambiental.

Si la sociedad no logra creer en que el Estado puede realizar de manera eficiente las prestaciones básicas como las de salud, educación y control en sus diversas ramas, muy lejos estamos de poder dar este tipo de debates. Se observan sectores de la dirigencia política y empresaria que a cada momento invalidan y deslegitiman al Estado como tal, pero luego quieren convencer a esa misma sociedad de que justo en las actividades de alto riesgo, ese mismo Estado va a estar fortalecido funcionando de manera eficiente.

Nosotros tenemos otra visión. Creemos que la minería puede desarrollarse en Mendoza, siempre y cuando sea desarrollada en lugares donde haya licencia social y con un fuerte control del Estado en materia ambiental. El desarrollo minero debe generar trabajo y renta minera que pague impuestos y fortalezca las arcas del Estado provincial. Hoy vemos un problema anterior a resolver para lograr esa licencia social, y tiene que ver con resolver la crisis hídrica.

-El otro día escuché al expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica decir que si no explotamos los recursos naturales del continente van a venir dentro de 20 años los chinos o los estadounidenses y se los van a llevar ellos ¿Están de acuerdo? ¿Cuáles son, en todo caso, las principales amenazas a futuro para la economía de Mendoza?

-Coincidimos con Mujica en este sentido: en el mundo capitalista del siglo XXI, debe existir una explotación regulada y con sentido “nacional” de dichos recursos. Es decir, que dicha explotación sea realizada cuando le sea útil al interés de la Nación Argentina (...) Por eso es que no hay lugar para posiciones (...) con origen ideológico en las grandes usinas del pensamiento dominante a nivel global, que solo tienen por objeto obstruir el desarrollo industrial y productivo de países como el nuestro, que poco tienen que ver con la contaminación y la destrucción del planeta que vienen haciendo las potencias promotoras de este pensamiento prohibicionista. Aplican las reglas en todas partes del mundo…menos en sus propios países.

-Ustedes analizan técnicamente las finanzas de la provincia y la matriz productiva. Sin embargo, las finanzas no están separadas de los fenómenos socioculturales ¿Cuáles creen que son los principales obstáculos culturales que hay en nuestras clases dirigentes?

-Basta ver los salarios de los empleados públicos de Mendoza (en su mayoría destinados a educación, salud y seguridad) para observar esos problemas. Creemos que hay un enfoque erróneo que separa lo que sucede en las finanzas con la economía y la situación social de la gente.

Las cuentas ordenadas del Estado no sirven de nada si no se logran brindar de manera eficiente los bienes públicos y se potencia la actividad económica (obra pública). Nosotros proponemos una visión integral. La austeridad fiscal y el endeudamiento ha sido muy caros en términos económicos y sociales para Mendoza.

-¿Qué diagnóstico hacen de las finanzas públicas de la provincia y en qué evidencias se basan? ¿Por dónde creen que habría que comenzar para mejorarlas?

-Las cuentas del “Estado” nada significan si no se contraponen con los efectos que dejan sobre la realidad económica, la de los ciudadanos, las familias y las empresas mendocinas. Por ello es preciso trazar una línea de conexión entre el proceso de sobreendeudamiento y el deterioro de la situación económica generalizada de la provincia.

A través de nuestros trabajos hemos postulado que la economía y las finanzas provinciales encuentran como principal escollo para el desarrollo de su futuro la irresponsable deuda en dólares tomada en el año 2016. Si la deuda se multiplicaba, al mismo tiempo que la capacidad productiva se achica, no solamente nos dirigíamos a una situación de default "financiero” (...) sino que también se avecinaban los dañinos efectos sobre las variables socio-económicas, en una especie de default “económico y social”. Y así sucedió.

vencimientos en dólares para Mendoza.jpg Los vencimientos de la deuda en dólares para Mendoza durante los próximos años, según publicó el CEFIM en base a datos del Ministerio de Hacienda.

(...) La deuda en dólares ya se ha consumido $44.000 millones del 2016 a esta parte, y sólo en intereses. Más del doble de lo invertido en obra pública. Los problemas financieros se transformaron, con la dolarización de Alfredo Cornejo, en un problema económico estructural para la provincia. Y el gobierno sigue poniendo excusas para no reconocer el problema generado por dolarizar sus pasivos de manera imprudente sin garantizar la prestación básica de los servicios públicos.

* La serie de notas "Laboratorio 2023" tiene como objetivo reflejar las propuestas que elaboran las diversas fuerzas políticas de Mendoza de cara a las elecciones 2023. En las próximas semanas llegará el turno de otras instituciones y sus ideas, en un intento por abarcar la diversidad de propuestas técnicas que surgen desde todo el arco ideológico.