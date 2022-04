Los "tanques de pensamiento político" que trabajan en Mendoza con la mira en las elecciones 2023

Se trata de un intento de esa fuerza por incorporar federalismo, ya que por su origen mantiene un fuerte anclaje en Buenos Aires. Ante la perspectiva de las elecciones presidenciales 2023, extender sus lazos territoriales se ha convertido en una necesidad. Eso explica la presencia, durante el acto inaugural, del jefe de gobierno porteño y eventual candidato Horacio Rodríguez Larreta.

En diálogo con este diario, el presidente del PRO provincial, Álvaro Martínez, subrayó que a mediano plazo la idea es que la Fundación Pensar "llegue a todos los departamentos, de forma que al asumir el gobierno ya contemos con un plan estratégico que tenga en cuenta todas las particularidades locales".

En ese sentido, anticipó que en abril habrá actividades en el Valle de Uco y San Rafael.

Fundación Pensar Mendoza.jpg En una misma casona de calle España funcionan la sede del PRO provincial y la de la Fundación Pensar.

Las fundaciones y los políticos mendocinos

Son instituciones que mantienen una suerte de latido. Antes de los comicios, se suelen "inflar" con un vértigo de actividades y propuestas. Luego, en caso de que la tendencia política resulte ganadora, el derrotero normal es que muchos de los participantes se sumen a los equipos de gestión.

Es cuando este tipo de entidades se "desinfla" para que sus protagonistas apliquen de forma concreta lo que han estado planificando durante meses o años.

Al respecto, Álvarez consideró: "Ya tuvimos una buena experiencia con Omar (De Marchi) como intendente de Luján. Buena parte de su plataforma salió de Pensar".

La metodología de Fundación Pensar está en sintonía con la de otras organizaciones similares de Argentina y el mundo. No oculta, por ejemplo, su cercanía con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que tiene como figura principal al ex presidente de España entre 1996 y 2004 y líder histórico del Partido Popular, José María Aznar.

Pero también hay una mirada "micro". Se acercan ingenieros, arquitectos y abogados de Mendoza a los que les cuesta encontrar en la militancia tradicional un espacio acorde a sus perfiles. En ese sentido, el ingreso a una fundación en lugar de un partido resulta más "amable".

Así, los "think tanks" suelen ser un ámbito para coordinar recursos, desde donaciones hasta voluntariados. Martínez desarrolló: "La idea es no quedarnos en la Ciudad de Mendoza. Si el día de mañana vamos a armar un proyecto, supongamos, para General Alvear, queremos que se involucren los profesionales que viven ahí y conocen ese territorio".

Según aseguran desde la sede vernácula del PRO, en los primeros tres meses de 2022 ya sumaron a más de 50 profesionales que están dispuestos a participar de la elaboración de un plan de gobierno que debería estar listo a fin de año.

El método de los radicales

Estas estrategias del PRO no son las únicas. Desde hace años la UCR sostiene en Godoy Cruz a la Fundación Cívica, destinada justamente a la formación de sus propios cuadros técnicos y la ampliación de sus bases.

Consultado por este medio, Diego Gareca, director de Cultura e Industrias Creativas de ese departamento, repasó la historia de la institución: "Se originó ya en la gestión de César Biffi y se ha sostenido a través de las gestiones de Alfredo (Cornejo) y de Tadeo (García Zalazar)".

"De ahí salieron especialistas en diferentes áreas, funcionando como una referencia para el radicalismo de Mendoza -continuó-. Y así la Fundación Cívica ha abastecido al municipio y en algunos casos también a la gestión provincial".

En definitiva, la Fundación Cívica participa de distintas actividades para acercar a los interesados a la vida política. Entre ellas, un voluntariado legislativo destinado a personas jóvenes que quieren conocer cómo funciona un municipio desde adentro. "Varios militantes importantes llegaron por esa senda", recordó Gareca.

Claro que, a nivel nacional, la UCR cuenta con la Fundación Alem, donde intervienen algunas de sus espadas más conocidas. La propuesta de la Fundación Cívica es más territorial y acaso menos mediática.

Gareca analizó: "Las instituciones que nacen al interior de la Argentina tienen otra mirada. Esta comenzó con un enfoque departamental y se proyectó a lo provincial, en esa dirección".

fundación cívica.jpg Entre otras actividades, la Fundación Cívica impulsa un programa de voluntariado legislativo que les abrió el camino de la militancia a muchos jóvenes de Godoy Cruz. En la foto, junto a Tadeo García Zalazar, el intendente departamental.

El peronismo avanza con sus propios grupos

Con una actitud menos vistosa que el PRO, peronistas de distintos signos han encontrado en los "grupos" una forma de marcar identidades y proyectos de gobierno.

Entre los más conocidos está el Grupo Olascoaga, muy cercano al entorno del ex gobernador Arturo Lafalla. Nació trazando una diferencia respecto a otros sectores justicialistas que están centrados en los mensajes e ideas que llegan desde Buenos Aires: una probable alusión al kirchnerismo.

En contraste, "los Olascoaga" -la agrupación se llama así porque en los inicios sus promotores se reunían en una casa ubicada en esa calle- vienen postulando la perspectiva de un "peronismo mendocinista" que elabore un plan para las próximas dos o tres décadas.

arturo lafalla.jpg El ex gobernador Arturo Lafalla, uno de los fundadores del Grupo Olascoaga.

Martín Lafalla, abogado e hijo del ex gobernador, lo definió así: "Entendemos que la política se está reconfigurando. Y la única manera de que la política se acerque a los ciudadanos es empezar a pensar de forma concreta las maneras de resolverle los problemas a la gente".

Reconfiguración, entonces. Lafalla coincidió en que las viejas estructuras partidarias están mutando, y eso deriva en la exploración de nuevas modalidades de militancia.

"Hace 30 años, esa militancia era fundamentalmente caminar los barrios. Hoy no alcanza con eso. Existen los comedores, y son necesarios. Sin embargo hay que pensar la forma de que los vecinos ganen independencia, trabajo, más riqueza. Eso requiere una labor muy profunda de diagnóstico y planes de acción", dijo.

De esta forma, en el Olascoaga -que tiene sede en el cuarto piso de calle Sarmiento al 250, de Ciudad- aseguran que el 90% de sus cuadros no tienen cargos políticos y se definen como "mendocinos como cualquiera", mientras tienen la vista centrada en los grandes "relojes" de la provincia, o sea en el estado de la producción, los recursos hídricos y la deuda social, entre otros asuntos.

"Para cada uno de esos temas desarrollamos mesas para sumar ideas", contó Lafalla.

Y sobre los "think tanks", remató: "Bienvenido que haya otros muchos espacios de reflexión para resolver los problemas de los mendocinos. Nadie tiene toda la verdad y no puede ser que se esté hablando de candidaturas con la mitad del país bajo la línea de pobreza. Eso sí: no hay que engañar a la gente. Si invitás a alguien para que se incorpore, esa persona tiene que saber a qué viene, de lo contrario sería engañarla".

Otro de los círculos que germinaron a la vera del justicialismo es el Grupo Aldao, que comenzó a gestarse en charlas de Zoom durante la pandemia y terminó implicando a decenas de interesados que hoy se aglutinan en una fundación.

"Nos vinculamos, en principio, con el pensamiento federal mendocino desde una perspectiva nacional y popular", recalcó Emilio Caram, ex subsecretario de Seguridad durante la última gestión justicialista y uno de los coordinadores del equipo.

"De ahí el rescate de José Félix Aldao, un gobernante que fue borrado por la historia liberal y que para nosotros es una guía. En esa búsqueda, no recibimos financiamiento de nadie porque no somos delegación de ninguna fuerza ajena a Mendoza", disparó Caram.

Caram investigó largamente al "fraile" Aldao, caudillo federal que fue demonizado por retratos como el que trazó Domingo Faustino Sarmiento. Para estos peronistas locales, el gesto de atizar su memoria echa luz sobre el presente.

fundación aldao.jpg

En otro tramo de la entrevista, Caram apuntó que el grupo Aldao está compuesto por hombres y mujeres de entre treinta y cincuenta y tantos años. "Con ellos vamos charlando una vez por semana o cada quince días, y nos articulamos con referentes sociales de los departamentos". En sus círculos hay especialistas en minería, derecho, ambiente, recursos hídricos y temas gremiales".

"Son unas 20 o 25 personas de base, más una periferia que va variando. En esa periferia entran organizaciones sociales, dirigentes de clubes, etcétera", especificó.

En relación a otras tendencias del peronismo, como La Cámpora, los Aldao no temen marcar una distancia. "Para nosotros, son indispensables las construcciones locales, regionales y municipales, para que el centro esté en Mendoza y para que nuestros legisladores, cuando van a Buenos Aires, tengan una idea profunda de lo que están representando. Queremos librarnos de una vez del yugo unitario".

Los "Olascoaga" y los "Aldao" aclaran, de paso, que no son independentistas. "Es sencillamente aportar desde acá, sin sentirse por encima de nadie pero tampoco por debajo", coinciden.