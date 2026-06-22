Gabriel Fidel y Adriana García, a todo o nada por la conducción del UNCuyo

Desde el kirchnerismo salieron a apoyar a Adriana García.

Dos de las fórmulas opositoras, integradas mayoritariamente por vertientes afines al peronismo, cuajaron rápidamente luego de que se realizara la primera elección, donde nadie obtuvo la mayoría absoluta de los votos. Adriana García y Ana Sisti, que quedaron en el segundo lugar, obtuvieron 29,02% y, previsiblemente, consiguieron el apoyo del sector encabezado por Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, quienes sumaron 18,45%.

Uno de los planteos salientes de la oposición es el de la autonomía universitaria que consiste en que la casa de estudios, además de elegir sus propias autoridades, diseña sus políticas sin injerencias externas. Palo del peronismo hacia el cornejismo y para el candidato Gabriel Fidel, por su reconocida trayectoria en el radicalismo. No obstante, el actual vicerrector, manteniendo su extensa actividad docente, también ha alternado su proyección en la función pública con el ámbito privado, lo que exhibe como credenciales para proponer programas de vinculación y de articulación de la UNCuyo con el medio mendocino.

El punto de partida luce como ventajoso, en la previa, para Gabriel Fidel y María Flavia Filippini al haber alcanzado la mayoría simple en la elección del 9 de junio con 37,06% pero, sobre todo, al consolidar el apoyo de las autoridades de ocho facultades y al haber logrado un acuerdo programático con la fórmula que integraron Ismael Farrando y Jimena Estrella, quienes obtuvieron 15,47% de los votos.

Los espacios conformados que dirimirán la elección de este martes, mediante el voto directo y ponderado por claustro, son conscientes de que no sólo la convicción en pos de cada proyecto, sino también la capacidad de convocatoria de los dos sectores en pugna, tendrá un peso específico en la consecución de votos.

La sociedad y el mundillo político también estarán expectantes del resultado, ya sea por el impacto inevitable en la cuestión política, como por la incidencia que la UNCuyo tiene en la vida de Mendoza. De su ámbito, fuente de generación de conocimiento, surgen buena parte de los profesionales del medio, y dirigentes del sector público y del privado.

El sector de Ismael Farrando salió a apoyar a Gabriel Fidel.

Uno de los factores del sostén de la Provincia se explica por la presencia de la Universidad Nacional de Cuyo que, ante un mundo complejo y vertiginoso, enfrenta fuertes desafíos. Con presupuestos afectados al extremo, las nuevas autoridades deberán seguir administrando en forma eficiente sus recursos y, simultáneamente, militando ante el gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, sin ceder un tranco.

La excelencia académica es uno de los pilares de la educación de grado y de posgrado, la investigación un reaseguro del progreso en el conocimiento, y la vinculación con diversos organismos, sectores productivos y con toda la población, la garantía del ensamble con la realidad.

Las carreras, planes de estudio, prácticas educativas y diversos programas adecuados a la situación del estudiantado no podrán subestimar la necesidad de ser dinámicos y flexibles en función de los requerimientos que imponen los tiempos presentes y futuros, atento a la misión que tiene la universidad de posicionarse a la vanguardia de las innovaciones.