Francisco Lo Presti criticó a Daniel Orozco y dio detalles del entramado electoral en Las Heras

Entrevistado por Julián Imazio, Lo Presti contó que "siendo parte del Gabinete de Las Heras se enteró de la a postulación de Orozco como vicegobernador de Omar De Machi por Twitter. "Fue una decisión personal, individual, que demostraba cuáles eran sus ambiciones y su situación personal. No estuvo integrado a un equipo, no hubo diálogo, no hubo consenso", explicó.

Lo Presti recibió, junto a Fabián "Oso" Tello, la bendición Cornejo y ambos van a la interna del oficialismo. Justo la semana pasada, en un acto el senador nacional resaltó la lealtad de ambos al partido en clara alusión al actual jefe comunal.

Quien fuera secretario de Obras, de Gobierno y jefe de Gabinete en Las Heras brindó detalles del duro momento que atraviesa la comuna en las últimas semanas. Comentó que Orozco lo había promovido como precandidato a intendente y que "por una decisión de la pareja de Orozco, Janina Ortiz, no terminé siendo candidato, ella le planteó que no lo sea".

El precandidato cornejista agregó que Ortiz tenía la ambición personal de ser la intendenta y que "el 31 de enero Daniel Orozco personalmente me pidió que la acompañara como candidata única del frente", lo que desencadenó la ruptura y la decisión de competir.

Sobre la salida de Orozco del frente dijo : "No me puedo sentir representado con una decisión que fue intempestiva, que nos sorprendió. Él venía reiterando que su candidato para gobernar Mendoza era Alfredo Cornejo".

"Esta falta de consenso no le hace bien a Las Heras. Nosotros nos quedamos en el equipo, el que se fue fue él", remarcó.

Ya hablando de propuestas de campaña, Lo Presti adelantó que si gana va a eliminar las fotomultas, "porque el sistema no ha funcionado. En cambio, hay que trabajar en la prevención y la educación vial".

Sobre la posibilidad de que Omar De Marchi les saque votos con sus candidatos deslizó: "Es muy difícil que nuestros vecinos vayan a acompañarlo, quien le quitó 17.000 hectáreas a nuestro territorio, no nos olvidemos de eso".

Ante el peligro por la implosión del frente en la comuna entre las fugas y la oferta de candidatos afirmó que "Cambia Mendoza ha sido el gran protagonista del cambio en Las Heras; Cambia Mendoza sigue existiendo, hay un gobierno provincial, hemos sido (junto al otro candidato cornejista, Fabián Oso Tello) parte de la gestión, y hablar de nombres y apellidos es omnipotente, hay un equipo que se sostuvo durante 7 años de gestión que le dio mucha satisfacción a Las Heras".

Como ejemplo resaltó que durante su gestión en Obras Públicas "se hizo una inversión en 34 obras" y propuso hacer más obra pública y agregarle valor para crear trabajo genuino".