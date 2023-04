El senador nacional se dirigió a los vecinos y advirtió: "Los rivales son el populismo y la demagogia que han deteriorado a la Argentina, la han empobrecido”. Y agregó: "Tiene representantes en todos los partidos políticos, no solo en el kirchnerismo, ese es nuestro enemigo en Las Heras. Que nuestra gente no se siga empobreciendo. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Son los demagogos, los oportunistas, los codiciosos y los ambiciosos”.

Alfredo Cornejo-Oso Tello-Pancho Lo Presti.jpg Fabián Tello, Alfredo Cornejo, Francisco Lo Presti y Tadeo García Zalazar, el presidente de la UCR local.

Alfredo Cornejo y la comparación con la guera de Rusia-Ucrania

"Los dos (Lo Presti y Tello) han contribuido a que Cambia a Mendoza gobierne sin grandes sobresaltos estos ocho años en Las Heras. Por eso, necesitamos continuar y mejorar infinitamente lo hecho hasta aquí. Y estas dos personas lo pueden hacer. Estas dos personas están en condiciones, han reunido equipo, han hecho su experiencia de gobierno casi en la guerra de Rusia contra Ucrania y han salido adelante”, enfatizó Cornejo.

Y sumó con énfasis: "Ellos pueden hacer que Las Heras esté bien administrada y de el salto de calidad que los lasherinos merecen. Ellos han sido leales a su partido y al Frente Cambia Mendoza. Llevan en su sangre la lealtad al departamento y a sus vecinos”.

Tello es un dirigente radical con 40 años de trayectoria que durante los últimos siete años fue secretario de la intendencia municipal. En tanto, "Pancho” ocupó durante el mismo tiempo el cargo de secretario de Gobierno y el de secretario de Obras del municipio. Los dos precandidatos a intendente de Las Heras se someterán al voto popular en las PASO del próximo 11 de junio para que uno de ellos sea el candidato por el oficialismo en las elecciones generales de septiembre.

Ambos dejaron recientemente la gestión de Daniel Orozco en medio de una serie de escándalos internos y enfrentamientos que terminaron en el portazo de Orozco del partido que lo llevó a la intendencia para ser el precandidato a vicegobernador del nuevo frente electoral de De Marchi.

Acto del Frente Cambia Mendoza Las Heras.jpg La hinchada de Huracán Las Heras acompañó la presentación de los dos candidatos de Cambia Mendoza en Las Heras.

"Queremos seguir trabajando para seguir transformando Las Heras y darle el rol protagonista en la provincia que tanto se merece”, declaró el precandidato "Oso” Tello. Y completó: "Quiero agradecer a mi familia que me apoya en tantos años de lucha y dedicación para hoy estar iniciando este camino tan importante en mi carrera. Y gracias, Alfredo (Cornejo), por permitirme competir en estas PASO, dentro de este frente que me representa; buscamos juntos el poder no para enriquecernos o por ambición personal, queremos el poder para que nuestro pueblo crezca”.

Sobre los dos candidatos, Cornejo remarcó que a Tello le sobran ganas y honestidad para ser un gran intendente de Las Heras. A Lo Presti, lo calificó como un hombre "ejemplar” que ha hecho un trabajo técnico impecable que ayudó a "ordenar lo que se desordenaba desde arriba”.

Muchos ministros y funcionarios de Rodolfo Suarez formaron parte de la presentación de precandidatos lasherinos y su grupo de concejales y concejalas. Entre ellos asistieron el ministro de Economía Enrique Vaquié, el ministro de Seguridad Raúl Levrino, la ministra de Salud Ana María Nadal, su par de Turismo y Cultura, Nora Vicario; el ministro Víctor Ibáñez, el subsecretario de Seguridad Néstor Majul; los legisladores Lisandro Nieri, Jimena Latorre, Mariana Juri, el intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias y el Tupungato, Gustavo Soto; y los precandidatos a las intendencias de Guaymallén y Godoy Cruz, Marcos Calvente y Diego Costarelli.

Los precandidatos de Lo Presti a concejales son:

Noelia Delpir

José María Villavicencio

Néstor Fabián García

Flavia Pasqualetti Manzano

Federico Carrascosa

Mirian Sánchez

Facundo Vandemandier

Anabel Vilchez

Franco Canillas

Los precandidatos a concejales de Tello son:

Daiana Gatica

Jorge Tamborini

Iván Schulz

Lorena Vergara

Jesica Minatel

Ignacio Lobos

Mauro Velasquez

Cecilia Lombardo

Sebastián Castro

