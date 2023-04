Alfredo Cornejo criticó a Orozco y De Marchi: "Esa propuesta no puede prender en Mendoza"

"Nadie tiene la elección ganada; eso es cierto. Pero sí puedo decir que nuestra propuesta es infinitamente superadora a cualquier otra de las que hay dando vueltas", respondió Cornejo cuando le consultaron si De Marchi podría vencerlo en las urnas.

Dio a entender que, a pesar de "no tener la vaca atada", cree que la victoria es un escenario muy posible. Además, criticó el hecho de que, según él, todos los frentes tienen un discurso anticornejo, pero no están juntos, sino atomizados.

El sancarlino dijo que La Unión Mendocina no cosechará una adhesión popular suficiente y que basta con ir a las encuestas "serias" -dejando en claro que piensa que otras no lo son- para darse cuenta de ello.

"El mendocino sabe votar. Por esa y por muchas razones, ese frente no puede prender", vaticinó. Sin embargo, dejó en claro que no se cree capacitado para dar un veredicto acerca de qué ocurrirá en las PASO ni tampoco en las generales, cuando muy probablemente se enfrente en la batalla decisiva con la nueva coalición.

orozco y Cornejo.jpg Cornejo y Orozco, cuando todavía eran aliados. Hace tres semanas.

Además de eso, el senador respondió a una de las críticas más puntuales que le hicieron desde ese espacio: el supuesto manejo de las instituciones a través de haber impulsado a las figuras que las lideran.

Cuando sus críticos hablan de eso, señalan que hay radicales -o ex dirigentes del partido- en el Tribunal de Cuentas (Néstor Parés) y en la Oficina de Ética (Gabriel Balsells - Miró). También señalan que hay tres jueces supremos puestos por los últimos dos gobiernos de la UCR: Teresa Day; José Valerio y Dalmiro Garay -que fue su ministro de Gobierno-. Y lo acusan de manejar el Jury de Enjuiciamiento.

"Primero, que es mentira. Literalmente mentira. Todas esas designaciones han sido en el marco de la Constitución y de la ley. El avasallamiento institucional es cuando se violan esas normas. ¿Qué ley y qué cláusula constitucional se ha violado acá? Y además mezclan todas las cosas y varias de ellas son inexactas: si el tema es a quién designan como juez, acá se debería invalidar entonces a Palermo y a Adaro, porque lo designó un gobierno peronista. O a Gómez", comparó.

Y reforzó: "Ese argumento es ridículo por donde se lo vea. El presidente de la Corte nacional, Horacio Rosatti, que ha demostrado ser un freno institucional al avasallamiento del Presidente, fue designado, por Kirchner, ministro de Justicia, y por Macri, Ministro de la Corte. Claro: han estado aliados 8 años con el que manipula las instituciones, pero lo han descubierto ahora".

Nunca quiso a Orozco de vice y Martín Bustos "es un mal candidato a intendente"

Le preguntaron si en algún momento pensó a Daniel Orozco como candidato a vicegobernador. El intendente se ofreció varias veces para ocupar ese cargo junto a Cornejo, y de hecho había dicho que, probablemente, era "ese puesto o nada" en su futuro político.

Francisco Lo Presti Fabian tello.jpg Finalmente, la interna de Las Heras en Cambia Mendoza será entre Francisco Lo Presti y Fabián Tello.

"Categóricamente, no. Jamás lo pensé. Tampoco me lo planteó en persona. Él, lo que quería era poner a una persona de su confianza en la comuna, y que no tuviera que ir a las PASO, no sé por qué", respondió Cornejo.

Cuando le consultaron si no era exactamente lo mismo que pidió el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias -quien logró que Nicolás González bajara su candidatura para allanarle el camino a Marcos Calvente-, dijo que las situaciones eran distintas.

¿Por qué? Porque el precandidato de Orozco es "malo", según el sancarlino. De hecho, le pegó duro a Martín Bustos, el hombre puesto por Orozco para la interna lasherina en LUM.

"Yo desafío a que ustedes lo inviten este programa, o a que cualquier otro medio lo haga. Que dé explicaciones de cuál sería su plataforma de gestión y van a ver. Lo conozco desde chico; no es una persona que pueda estar al frente de un proyecto de esta envergadura. Sé que es duro decirlo, pero es así", lanzó Cornejo, para rápidamente volver a direccionar sus cañones hacia el jefe comunal lasherino.

"Si tenía buena gestión y buena performance, ¿por qué no va de candidato a gobernador? No se entiende. Hay una confusión con esa estrategia rupturista que tuvieron. Cambiarse de partido, irse a la oposición, es una cosa. Pero ¿cuál es la propuesta? En Orozco, fue sospechosa toda su actitud en este tiempo. Ahora hizo esta denuncia penal, que es de lo más ridículo que yo haya visto, contra dos informáticos que renunciaron por el tema de las contraseñas. A los que eran idóneos de su equipo, o los echó o le renunciaron. Es todo un desorden. O pone un candidato y después lo cambia, después dice que lo manda a las PASO, después que no, y después se va del frente", resumió.

Horacio Rodríguez Larreta Daniel Orozco Martín Bustos Alfredo Cornejo.jpg Cornejo, en la que fue su última foto con Bustos, que posa a su derecha. "Mal candidato", le dijo.

Bullrich, Larreta y el balotaje contra Javier Milei

Cornejo contó púbicamente cómo fue el proceso de selección de Hebe Casado como su candidata a vicegobernador. Destacó su experiencia fuera de la política y su representación de mucha gente, según él, que no está asociada a ningún partido.

Además, volvió a decir que fue un guiño hacia el PRO, pero a pesar de que la sanrafaelina es mujer de Patricia Bullrich, el ex gobernador no quiso inclinarse decididamente por ella en la carrera presidencial. De hecho destacó sus buenos vínculos con Horacio Rodríguez Larreta.

"Para elegir a Hebe, antes hice consultas con un montón de gente. Y surgieron varias cosas: que no tenía que encerrarme en una figura de la UCR, que tenía que poner gente genuina y fresca, que proviniera un poco de afuera; y también aparecieron cosas interesantes de sus convicciones: no vive del Estado, sino de la actividad privada, y su recorrido ha sido concreto: vino en 2016 y se afilió al PRO y ahí está. Me hicieron propuestas de mujeres y de intendentes, pero nadie me dijo que no me inclinara por ella. Nadie cuestionó su idoneidad. Es una mujer inteligentísima", concedió.

Cornejo habló de un aspecto que para muchos puede ser inquietante: el diálogo con esa vice. Varios recuerdan que su relación con Laura Montero, su ex compañera de fórmula, terminó mal. De alguna manera, admitió que es algo que intentará mejorar si vuelve a la Casa de Gobierno: "Yo creo que eso es un desafío de diálogo, de consenso con un vicegobernador, que lo entiendo como un desafío mío", propio, dio a entender.

Alfredo Cornejo Hebe Casado.jpg Ponderó que Casado no venga de la política tradicional, o que al menos se haya sumado a ella hace no tanto tiempo.

Por último, no quiso jugársela por Bullrich ni por ningún otro precandidato a la presidencia. Dijo que las aspiraciones que ya están lanzadas se mantendrán hasta casi finales de marzo y que no va a cambiar nada antes de eso. Incluso hubo flores para Larreta, de quien se lo ha visto más cerca en el último tiempo; sobre todo con su venida en la Vendimia y con el intempestivo acto que hizo el jefe de Gobierno porteño en Mendoza dos semanas atrás.

"Con Horacio tampoco tengo una mala relación. Él mismo salió a apoyarla a Hebe. María Eugenia Vidal también; Mauricio Macri también", contó.

Antes de despedirse, dejó las chances abiertas también para una victoria radical, que en el esquema de encuestas aparece como un escenario menos probable. Mencionó a Facundo Manes y a Gerardo Morales, que son quienes van por su partido.

Pero también reconoció que, como es vox populi, tiene más afinidad con algunos (ahí se pone a Bullrich) que con otros. Para despedirse, dijo que le gustaría que, si hay balotaje, sea entre una figura de Juntos por el Cambio y Javier Milei.

"Implicaría que ganaron los pensamientos más racionales en la Argentina. Por encima de la lógica populista", opinó.

