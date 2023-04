El cierre de listas confirmó el avance de Libres del Sur como aliado de Cornejo

Es así que, si gana Cambia Mendoza en el Tercer Distrito, donde Verón va en el tercer espacio, ingresará a la Casa de las Leyes, pero lo hará en lugar de Ernesto Mancinelli, el titular actual de esa fuerza, que abandonará el mismo día - 1 de mayo de 2024- su rol como senador. Ese es un lado de la moneda; el otro es preguntarse qué pasará con el cargo del propio Verón, que hoy en día conduce la Subsecretaría de Desarrollo Social, donde ya han pasado otros dirigentes de Libres, como Silvina Anfuso, ex directora de Género y Diversidad y hoy concejala en Godoy Cruz.

mancinelli y veron libres del sur.jpg Mancinelli y Verón, cuando el titular de Desarrollo Social estampaba su firma.

En las comunas también tendrán peso. En San Martín, por ejemplo, la lista de Raúl Rufeil irá con una precandidata a concejala: Érica Giménez, que actualmente es edil del departamento y buscará la revalidación. Ya tienen allí a otra dirigente, Carolina Gizzi, pero ella no será candidata porque aún le quedan dos años en el cargo, así que mantendrían los dos puestos. En Capital, quien va -y en un lugar también "entrable"- es Francisco Dell'Agnola, un veterinario que, aseguran, se mueve bastante entre los barrios del Oeste.

En Lavalle va en segundo término (o sea que también tiene muchas chances) Carolina Del Castillo. La militante integrará la lista de Lucas Luppo, ungido para ser el único precandidato y no tener que ir a vérselas -como ya pasó en las últimas elecciones- a una PASO con el diputado Jorge López. Del Castillo, que milita para el colectivo Barrios De Pie, es una de las referentes de Cambia en ese departamento. Irán a ver cómo les va este 30 de abril contra los hombres fuertes del peronismo: Edgardo González y el righista Gerardo Vaquer. En otros departamentos les dieron lugares más recónditos. Le pasó a Fernanda Orellano (quinta de Marcos Calvente en Guaymallén) y a Flavia Pascualetti, que va con Francisco Lo Presti en Las Heras.

► TE PUEDE INTERESAR: Cornejo criticó duramente a Orozco: "Estaba empecinado en llevar a su novia como precandidata"

Libres del Sur: comienzo agitado y la mirada al 2024

Los últimos fueron días movidos para Libres del Sur. Primero tuvieron un cortocircuito con un aliado central -y del riñon de Cornejo- como Néstor Majul. A principios de marzo, la policía se llevó detenidos a dos militantes del Polo Obrero por haber hecho reiterados cortes de calles. De la comisaría pasaron a la cárcel, y eso fue demasiado para el senador Mancinelli, que salió a criticar la política de seguridad de sus propios compañeros en el Gobierno. El mensaje llamó la atención y, además, era un golpe a Majul justo en el arranque de su campaña en Maipú.

rodriguez martin.jpg Martín Rodriguez, el militante de izquierda detenido en marzo.

La cosa no se tranquilizó. En los últimos días apuraron dos renuncias intempestivas en la intendencia de Las Heras, adonde habían desembarcado apenas veinte días atrás Pablo Bonada y la mencionada Flavia Pascualetti, Ambos militantes cayeron a esa selva política en que se había tornado el municipio tras la reestructuración orozquista, pero nunca terminaron de desensillar, porque el salto del intendente a las filas de la oposición los hizo tener abandonar el barco de un momento a otro. Diario UNO había anticipado aquella jugada interna en esta nota.

Pasado eso, llegó la firma de Verón en la lista del Tercer Distrito, algo que ya venía acordado desde antes. Aunque no está claro qué pasará con Desarrollo Social si Cornejo vuelve a ser gobernador, para muchos en Libres Del Sur es un secreto a voces que seguirán. De hecho, consultados por este diario, dijeron que el propio senador nacional los ha ponderado y dicho que "el acuerdo" es que continúen. Mencionan "un acto en Lavalle" en donde lo habría dicho -posiblemente el del 2 de enero pasado, al que el ex gobernador acudió con Andrés Lombardi-. Si es así, la cartera ya tiene rumbo definido desde 2024, aunque no necesariamente un nombre preasignado para conducirla.

"Depende, primero, de ganar. Segundo, de lo que decida el Alfredo junto con su equipo para el armado del Gabinete", explicitaron. Allí hay varios nombres de los que podría salir el elegido. Inclusive el del propio Mancinelli, que en teoría vuelve al llano político. Sin embargo, también existe la chance de que el precandidato -en caso de ganar- decida redistribuir Desarrollo Social y pensar en alguien más. O incluso, ante el crecimiento de Libres dentro de la coalición, podría darse que también les ofrezcan otros espacios del eventual Gobierno.

Daniel Orozco-Omar De Marchi.jpg Orozco, al momento de irse con Omar De Marchi.

► TE PUEDE INTERESAR: Estrategia electoral: sólo cinco provincias no desdoblaron sus comicios de los nacionales

Diez años de alianza con los radicales

Libres Del Sur lidia con su mote de kirchneristas y de "zurdos" (dichos ambos en sentido peyorativo). De Marchi los ha elegido como blanco varias veces (ellos también a él) y algunos parecen tomarlos como talón de Aquiles de Cambia Mendoza: los eligen para "pegarle" al oficialismo por una supuesta falta de coherencia que no sería tal, porque están en el frente desde antes de que existiera.

De hecho, el acercamiento a los popes de la coalición empezó en 2013, cuando en las elecciones legislativas, Julio Cobos llevó a Graciela Cousinet en cuarto término de su boleta hacia la Cámara de Diputados del Congreso. Libres, en aquel momento, estaba cerca de lo que había sido el Frente Amplio Progresista, que llevó a Hermes Binner como candidato a presidente en 2011. Más tarde terminarían, acercados por el propio Cobos y por Alfredo Cornejo, como socios centrales del frente que gobierna hace casi ocho años.

Ahora, su crecimiento volvió a consolidarse en un nuevo cierre de presentaciones electorales. Aspiran a mantener su banca legislativa y a ganar músculo en las intendencias, pero no sueltan la chance de tener preponderancia en el virtual gabinete de un tercer gobierno radical.

► TE PUEDE INTERESAR: Antes de renunciar a su cargo, Jorge Giménez ratificó que el tren llegará a Mendoza en los próximos días