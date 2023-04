Antes de renunciar a su cargo, Jorge Giménez ratificó que el tren llegará a Mendoza en los próximos días

Esa demora fue resaltada por la senadora nacional Mariana Juri, quien en las redes advirtió sobre la "mentira" del gobierno nacional: "Hoy (por el sábado 22) debería haber llegado el anunciado tren Mendoza-Buenos Aires. La formación salió el viernes desde Retiro hacia otros destinos. No hay explicación oficial sobre la cancelación del viaje a nuestra provincia".

Para Giménez, la fecha en sí misma no es relevante: "Lo importante es que la gente de Mendoza pueda viajar nuevamente en tren. Que sea en semanas más o semanas menos es lo de menos".

Su renuncia al gobierno de Alberto Fernández para hacer campaña con Omar De Marchi

Jorge Omar Giménez irá nuevamente por la intendencia de San Martín, aquella que supo ostentar por 12 años y que perdió en 2019 ante el médico Raúl Rufeil, candidato de Cambia Mendoza.

Esta vez no lo hará desde una lista peronista sino de la mano del precandidato a gobernador Omar De Marchi, referente del PRO en Mendoza y hoy líder del nuevo frente La Unión Mendocina.

Esta dicotomía lo llevó a tomar la decisión de renunciar a su cargo nacional como delegado de la Regional Cuyo de Trenes Argentinos.

"Me siento plenamente satisfecho y corresponde que no siga en ese lugar para abocarme de lleno al proyecto del municipio de San Martín, porque puede ser muy buena la propuesta para los vecinos", dijo en diálogo con Radio Nihuil este lunes, post cierre de listas electorales para las PASO del 11 de junio.

jorge gimenez omar de marchi.jpg Apretón de manos. Jorge Giménez y Omar De Marchi sellaron su acuerdo con la firma de la lista de La Unión Mendocina. Foto: Twitter Omar de Marchi

Antes de presentar formalmente su renuncia, "porque es muy temprano en Buenos Aires", prefirió no hablar demasiado de la llegada del tren a Mendoza, que se esperaba para el 22 de abril. "Es un tema del que no tengo que hablar demasiado. La única confirmación que me dieron fue la fecha (28 de abril)", dijo y advirtió que no sabe quién lo reemplazará en el cargo.

Sobre su vuelta al barro en la pelea por la intendencia, Giménez afirmó que sale de la "zona de confort con este proyecto", no tanto por ir de nuevo por San Martín, un terreno que conoce como nadie, sino por hacerlo por fuera del PJ.

"Omar De Marchi me ha contagiado con lo mismo (salir de la comodidad) porque él podía haberse quedado en una posición mucho más tranquila", explicó. "Veo en De Marchi la apertura de convocar a todos y dejar de tirar piedras para un lado y para el otro, que es de lo que la gente está cansada", dijo sobre aparición de La Unión Mendocina, una fuerza que ha sumado a dirigentes de varios partidos (radicales, peronistas, PRO) y que busca llegar a ser gobierno.