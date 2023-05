Daniel Orozco aseguró que La Unión Mendocina lo cobijó porque Cambia Mendoza le soltó la mano

En diálogo con Primeras Voces de Radio Nihuil, Orozco esbozó algunas de las razones que lo llevaron a irse. "Siempre quise tener igual reconocimiento que el que tuvieron otros intendentes como los de Guaymallén y Godoy Cruz y yo no me sentía parte de ese equipo. Siempre dije que quería estar en el armado, en las tomas de decisiones y en ese sentido me sentí excluido. Me soltaron la mano y el cobijaron aquellos que pensaban en una Mendoza mejor", señaló.

tello orozco bustos.jpg Antes de abandonar el Frente Cambia Mendoza, el intendente Daniel Orozco, tenía a dos integrantes de su equipo como precandidatos a sucederlo, Fabián Oso Tello y Martín Bustos, pero cuando se fue sólo lo llevó a Bustos.

Sin decirlo con todas las letras, Orozco se quejó así del protagonismo que tuvieron Marcelino Iglesias y Tadeo García Zalazar a la hora de elegir a quienes pretendían que los sucedieran como candidatos del radicalismo en las próximas elecciones comunales.

Ambos intendentes lograron impulsar a un solo referente de su equipo y que no hubiesen internas ni otros aspirantes a la candidatura, algo que no sucedió en Las Heras. Allí Orozco pretendió impulsar a Martín Bustos, y esa candidatura no prendió en la cúpula de Cambia Mendoza, algo que admitió el mismo Alfredo Cornejo, en el programa de Séptimo Día del miércoles 26 de abril pasado.

"El precandidato de Orozco es malo. "Yo desafío a que ustedes lo inviten este programa, o a que cualquier otro medio lo haga. Que dé explicaciones de cuál sería su plataforma de gestión y van a ver. Lo conozco desde chico; no es una persona que pueda estar al frente de un proyecto de esta envergadura. Sé que es duro decirlo, pero es así", disparó Cornejo en ese programa.

El pronóstico electoral de lo que puede pasar en Las Heras

Orozco, que ya no podrá buscar otra reelección, se ve obligado a ungir a un posible sucesor y para esa precandidatura ya eligió al presidente del Concejo Deliberante de Las Heras, Martín Bustos.

Pero lejos de lo que esperaba, su alfil no será el único candidato tampoco en La Unión Mendocina, ya que le hará la interna el ex ministro de Transporte de Paco Pérez, el peronista Diego Martínez Palau, que también se sumó a ese frente.

Además, en esa pelea se anotarán también dos ex funcionarios de Orozco, Fabián "Oso" Tello y Francisco "Pancho" Lo Presti, que competirán dentro de Cambia Mendoza.

Y por el lado del peronismo vuelve a la carga, un ex intendente de peso, Rubén Miranda, que se inscribió en la lista de Omar Parisi.

Sin embargo, el intendente dijo no estar preocupado por el resultado electoral: "No temo perder el departamento bajo ningún punto de vista porque yo sé lo que quieren los mendocinos y los lasherinos".

Y sin nombrarlo retrucó aquella valoración de Cornejo sobre su candidato: "Quién, si no vive en Las Heras, puede decir con el dedo este no me gusta y este me gusta. Eso lo deciden los lasherinos y lasherinas. Yo puse a una persona que ha sido concejal, que está en el partido desde los 17 años y es presidente del Concejo Deliberante, eso es menospreciar a una persona", dijo defendiendo a su alfil.

En este pasaje, el jefe comunal negó que hubiese querido impulsar la candidatura a intendenta de su pareja y secretaria de Gobierno, Janina Ortíz.

Daniel Orozco Janina Ortiz.jpg Daniel Orozco y su pareja y secretaria de Gobierno, Janina Ortíz, quien ahora es precandidata a diputada provincial en el frente de La Unión Mendocina.

" Yo nunca pedí para mi señora la candidatura, no quiero fomentar una discusión sobre esto. Yo nunca le pedí al senador un cargo para mi, no van a encontrar ni una noticia con eso", remarcó e insistió varias veces, y aseguró que no confrontó con Alfredo Cornejo, porque "yo dejo correr el agua bajo el puente, yo soy profesional, he sido médico 30 años, yo no confronto, mi estilo es el de una persona que piensa y que busca una esperanza para el vecino".

Cómo ordenó la municipalidad tras la ola de renuncias y despidos

Luego del portazo de Orozco al frente oficialista, en la Municipalidad de Las Heras se generó una ola de renuncias y despidos por el que dejaron sus cargos unos 22 funcionarios en menos de una semana.

Eso provocó grandes complicaciones en la gestión porque incluso hubo problemas para que funcionara el sistema informático municipal, lo que ocasionó incluso una denuncia penal por quienes manejaban las contraseñas y claves de ese sistema.

"No todos fueron echados, muchos renunciaron porque pertenecían a las listas de concejales de otros partidos. Imaginate que por una cuestión de ética y moral presentaron ellos sus renuncias. Cada uno tomó su destino", aseguró el intendente.

Sin embargo, sí reconoció que hubo problemas con el sistema informático. "El servicio se reestableció el martes a las 4 de la mañana y está todo en manos de la Justicia y yo hice la denuncia porque consideré que es un hecho que debe tomar parte la Justicia", adelantó.