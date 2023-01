Fayad defendió la suba del Inmobiliario rural: "Los que sufrieron aumentos tenían propiedades no declaradas"

Para Fayad, los casos en que se ha dado esta situación se dieron porque los propietarios "tenían propiedades no declaradas".

"Se hizo un relevamiento sobre 96.000 parcelas rurales, de las cuales 25.000 presentaron irregularidades", defendió. Así, al ser detectados diferentes componentes como superficies cubiertas o espejos de agua, entre otros, los valores de sus avalúos fiscales crecieron notablemente y, por tanto, el impuesto a pagar.

Cosecha de Duraznos finca Las Heras (3).jpg Foto: Gentileza

Que paguen lo que corresponda

El ministro Fayad señaló en diálogo con Diario UNO que "desde la firma del Consenso Fiscal de 2017 comenzó a buscarse pasar de impuestos distorsivos a no distorsivos y eso fue lo que hicimos en Mendoza, bajando Ingresos Brutos y Sellos y centrándonos en el Inmobiliario".

"La experiencia y la academia son las que indican esa tendencia, a la que todas las provincias suscribieron e incluso la Legislatura provincial aprobó", recordó Fayad.

Esta política implica, conforme explicó el ministro, que "más gente pague los impuestos que debe, atacando la mora por ejemplo; y que lo que pague sea lo que corresponda".

Con esa finalidad se llevó a cabo este relevamiento para el que se contrató una auditoría en dólares que contó con financiamiento del BID.

"Un relevamiento y actualización de datos como ésta no se hizo nunca en la historia", advirtió Fayad ante las críticas que llegaron desde el peronismo, en cabeza del legislador Gerardo Vaquer, y desde dentro de Cambia Mendoza, con los cuestionamientos de Jorge Difonso.

reservorio de agua propiedades rurales.jpg

"En algún momento tenía que hacerse para ser justos con los que pagan y tienen sus propiedades declaradas en condiciones", justificó.

Las críticas, más allá de las irregularidades encontradas, se dieron porque al parecer se produjeron errores en el relevamiento. Según denunciaron los legisladores y los propios productores, todas las propiedades fueron actualizadas al 2022 y calificadas con una puntuación de 80.

"Qué si puede haber errores, por supuesto. En Mendoza hay más de 800.000 parcelas, de las cuales casi 100.000 son rurales, pero elegimos para hacer el relevamiento una tecnología que ayuda a equivocarse menos", admitió Fayad.

Pero defendió el incremento del avalúo y por tanto del impuesto: "Los que sufrieron aumentos elevados es porque tenían propiedades no declaradas. Se detectaron diferentes componentes: superficie de terreno, superficie construida, espejos de agua, entre otros elementos".

"Y del total, se encontraron 25.000 con irregularidades", es decir que en su momento no fueron declarando las mejoras que le hicieron a su propiedad.

Ahora bien, en cualquiera de los casos, dijo Fayad, "si el contribuyente encuentra un error, lo tiene que reportar para que sea corregido".

"Pero si la propiedad vale plata, entonces hay que pagarla", remarcó.

La respuesta de Fayad ante los posibles errores del relevamiento rural

Uno de los errores que se marcaron tanto desde el sector productivo como desde el peronismo y el massismo fue que se consideraron todas las propiedades actualizadas al 2022.

El ministro Fayad desmintió que esto fuere así y aseguró que se les colocó año 2022 solo a los nuevos metros detectados (aunque fueran de años anteriores) porque al no estar declarados no se puede saber de qué año datan.

Respecto de la puntuación que recibieron las propiedades, Fayad indicó que se "usó la más representativa de las propiedades rurales". La crítica pasa porque un puntaje de 80 o más es considerado medio-alto y repercute a la hora de las transacciones inmobiliarias.

Según dijo el ministro, todas las provincias adoptaron estos sistemas para valuar las propiedades rurales.

Por otra parte, Fayad quiso dejar en claro que el impuesto Inmobiliario no se trata de un impuesto con fines recaudatorios sino que es "justicia tributaria": "No representa más del 1% de lo que recauda la Provincia y dentro de eso, el rural no llega al 10%".

En tanto sobre si es posible concretar alguna reunión con productores alcanzados por las subas, Fayad reconoció que los boletos ya fueron emitidos y defendió la actualización de los avalúos: "Hicimos lo que manda la ley por lo que si quieren una reunión para que se les explique o para corregir errores, no hay problema".