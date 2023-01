Humberto Mingorance, secretario de Ambiente de la Provincia, fue requerido sobre si hubo alguna consulta previa a su cartera antes de la decisión nacional. "En realidad, sobre el origen de estas comunidades, o puesteros, no. Yo los llamaría puesteros nada más. No tienen la personería jurídica como pueblo originario, y por ello digo que sólo son puesteros", explicó separando identidades.

Humberto Mingorance, secretario de Ambiente de Mendoza.

La postura del gobierno provincial según Mingorance

Respecto a las tierras en sí, el funcionario del gobierno radical explicó que "son dos áreas. Una compuesta por tres polígonos de un poco más de 21.000 ha, y el otro es un lote de 3.500 metros, que es el que está en Los Molles. En ambos casos, en años anteriores, como puesteros fueron a la Justicia para reclamar sus derechos sobre las tierras, pero la Justicia falló a favor de los propietarios originales. Entonces ya hay jurisprudencia, un antecedente jurídico de estos dos casos, y obviamente, al ver que no les fue favorable la sentencia, acudieron a la figura de pueblo originario".

Luego completó: "Ahora está todo en manos de la Nación. Nosotros estamos estudiando en profundidad el tema, porque obviamente somos muy respetuosos de la propiedad privada. Algo que tiene que regir, y rige en Argentina, entonces hay que observar muy bien todo el procedimiento para que se haga dentro de la norma".

"Nosotros tenemos buen diálogo con los pueblos originarios de Mendoza, pero en este tema en particular, de los mapuches, por lo que han generado en Chile y en nuestra Patagonia, obviamente nos hace poner el foco con muchísima más precisión que con los casos habituales que tenemos habitualmente con pueblos originales. Tenemos que evitar que se genere una ocupación" Humberto Mingorance, secretario de Ambiente de Mendoza

Consultado sobre si el ministro Ibáñez plantearía inconstitucionalidad de la medida, dijo: “Sí, está en estudio. También está en estudio el tema de los polígonos, viendo exactamente qué área afecta".

"Obviamente que son dos propiedades privadas, pero no sabemos con exactitud, porque no tenemos la información completa –catastral- de si está afectando algún otro derecho. Porque, sobre tierras privadas, hay que recordar que la Provincia otorga derechos de explotación: petrolera, minera, o hay áreas naturales protegidas, bajo una ley. Esto es importante, porque no puede haber derecho sobre derecho sobre derecho", explicó el secretario de Ambiente, sobre lo que le compete a la Provincia en este conflicto.

Al preguntarle la mesa del programa de Nihuil, si con la medida nacional se avasallan derechos, detalló: “En principio, estas resoluciones les reconocen la posesión, pero es un precedente –en términos jurídicos- que pude llegar a derivar en que terminen siendo propietarios".

Antes de finalizar la entrevista vía telefónica, identificó quienes son los propietarios anteriores de los terrenos reconocidos. "Un propietario es la empresa Somilar, es una minera, pero que hace una explotación turística y ganadera, que está en San Rafael. Para la gente que viaja al Sur, (la empresa) está sobre la ruta nueva, lo que da hacia el Oeste es propiedad de esta empresa, que, ante todo esto, se pusieron inmediatamente en contacto con nosotros para ver actuar ellos".

Y agregó: "Por otro lado, la de Los Molles, es propiedad de la familia Lucchesi, pero que también tienen propiedades ahí los Bombal –al lado-, que son dueños de tierras en San Rafael también".

tierras mapuches san rafael malargüe 3.jpg Vista de un edificio de una de las comunidades mapuches en el Sur de Mendoza.

La postura jurídica y social de las comunidades de Malargüe

Por el lado de los beneficiados, quien participó de la nota sobre el tema en Radio Nihuil, dialogaron con Gabriel Jofré, quien se identificó como huerquen (joven emisario) de la comunidad Malalhue Che.

"Soy el huerquen, encargado de llevar la vocería de la organización e identidad territorial MalalHue Che, que reúne a 25 comunidades acá en la zona Sur de Mendoza".

Respecto a los dichos que minutos antes había volcado el secretario de Ambiente, que puso en duda la identidad aborigen de las comunidades beneficiadas, Jofré dijo: "Lo conozco a Humberto (Mingorance), hemos tenido muchas reuniones y hemos estado en las comunidades e intercambiando ideas. Me extraña si ha dicho algo así, espero tener sus declaraciones para poder responder si es necesario", explicó.

El proceso de reclamo mapuche

Gabriel Jofre se explayó ampliamente sobre los argumentos que justifican la medida del Gobierno nacional: "Lo que puedo comentar es que llevamos un proceso de 13 años, en este caso en el Sur de la provincia, donde iniciamos un proceso de institucionalización para poder empezar a reclamar, en este caso al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), porque la provincia de Mendoza no tiene un organismo. Durante estos años lo hemos estado pidiendo un organismo específico para el tema indígena, y lo venimos reclamando", se quejó el vocero.

"El INAI tiene un área que se llama RENACI –Registro Nacional de Comunidades Indígenas-, y un área de RETECI –Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas- donde las dos entidades están en la Dirección de Tierras", enunció.

Luego explicó: "Lo que hacen, en el caso del RENACI, es aplicar lo que dice la Constitución (Nacional), constatar que las familias se encuentren en el lugar, y se auto reconocen como un pueblo indígena, y desarrollan una serie de visitas y acciones para acompañar todo lo que es la solicitud de la personería jurídica. Si hubiera un área de asuntos indígenas en Mendoza sería mejor, porque se demoraría menos tiempo en trámites”, sumó Jofré.

tierras mapuches san rafael malargüe 2.jpg

La personería jurídica

En particular, sobre los aborígenes mapuches malargüinos detalló y su reconocimiento legal, Jofré dijo: "En este caso, en Malargüe hay ocho comunidades que ya tienen su personería jurídica, y hay una cantidad mayor, de cerca de 17 o 18, y algunas más, que están en proceso de solicitud, porque han tenido sus visitas, algunas están en el escritorio, ya que estos técnicos vienen de Buenos Aires, y se van haciendo distintas acciones que lo que hacen es acompañar a otorgar este derecho, porque no es que el Estado o una entidad dice si somos o no mapuches, porque el derecho a la identidad es de las personas y las familias; es individual y colectivo".

"El Estado lo que hace es garantizar lo que dice la Constitución, algo que no está haciendo la Provincia desde hace muchos años. Está en falta, y obviamente violando este derecho, y lo hemos dicho en muchas oportunidades", reivindicó.

Sobre el tema legal de la posesión de tierras y los antiguos propietarios, argumentó: "La Constitución dice: “Reconócese la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas en Argentina”. Este es uno de los puntos que establece el inciso 17 del artículo 75", destacó.

Sobre el mecanismo de certificación aclaró: "La Ley de Emergencia de Tierras viene, hace el relevamiento, identifica la ocupación tradicional actual y pública y garantiza la posesión".

Sobre lo que se espera por parte de los mapuches, el huerquen señaló con amplio conocimiento sobre el tema: "Ahora el trámite posterior es que el Estado Nacional, y el provincial, en común acuerdo, o como quieran llevarlo adelante, realice las medidas necesarias para entregar la propiedad definitiva de esas tierras, en garantía de lo que hoy conocemos como propiedad comunitaria indígena, que es un grado de propiedad. Existe la propiedad privada, grados de propiedad colectiva, para cooperativas, por ejemplo; y existe la propiedad comunitaria e indígena. Eso está establecido en la Constitución".

"Lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia, cuando se constata y se lleva adelante el relevamiento, como los que ya hay, y los que van a venir, es empezar a hacer los procedimientos administrativos para entregar definitivamente los territorios", agregó el malargüno.

Siguiendo el consejo huarpe

Jofré mencionó que el reclamo de su pueblo lleva años, y a requerimiento de los periodistas de Radio Nihuil, habló sobre los tramites iniciales: "Nosotros nos enteramos hace varios años, pero las comunidades huarpes, se enteraron antes también, y lograron cosas en su tiempo. Nosotros hicimos esto porque gente de las comunidades huarpes nos dijeron. Después encontramos formularios en el municipio de Malargüe que nunca habían sido llevados adelante, en el marco de la Ley de Arraigo, y nunca habían podido cumplimentarse".

Para remarcar su conocimiento jurídico, el mapuche detalló: "Yo soy profesor de Historia, investigador también, he sido docente en escuelas rurales, con mi formación académica. He estado estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de Mendoza, y tengo mi formación como para ir y ajustarme a decir “este formulario se llena y se empieza a cumplimentar”.

tierras mapuches san rafael malargüe.jpg

"Desde el año 2007 iniciamos una serie de acciones tenientes a que las familias se fueran organizando, hasta el momento hemos seguido con eso, y el INAI recepta esto, es una formalidad más que pasa en todo el país", completó.

Ante la pregunta de cómo se determinaron los "polígonos" cedidos, Gabriel Jofré informó: "En cuanto a la garantía de la tierra, la Ley de Emergencia de Tierras, conocida como Ley 26.160, establece un relevamiento técnico, jurídico y catastral, que se realiza con un sistema de georreferenciación o SIG (Sistema Integral Geográfico), que son desarrollos de estos últimos tiempos, de la Geografía social y política, que lo que permite es que con GPS y otros elementos tecnológicos, no sólo se hace una demarcación de polígonos, porque no hay polígonos", analizó. Luego expresó sobre esto último: "La ocupación de un territorio no tiene líneas rectas, eso es de la propiedad privada".

En lo que respecta a la mencionada propiedad comunitaria, expuso: "Lo que es de la propiedad comunitaria, se identifica por cañadones, un cerro, un río, una zona que se pasa o no se pasa por los sitios sagrados, donde u de que tipo hay plantas para sus animales, los animales silvestres. O sea, una serie de pautas de desarrollo del territorio que se identifican. Se deben identificar las actividades que se puede realizar en el territorio, eso garantiza la forma identitaria y cultural de ocupación".

Sobre el argumento que utilizan las pueblos originarios, enfatizó: “¡Siempre hemos vivido ahí! Hace años que estamos ahí. Allí nacieron los abuelos, bisabuelos. Son crianceros, puesteros, que hacen su proceso de identidad por haber estado siempre ah. No sabíamos que teníamos estos derechos, y por eso empezamos a reclamar”.

Para finalizar, Gabriel Jofré señaló que "los derechos de los indígenas son muy recientes. La Declaración Universal de los Derechos Indígenas de la ONU es del 2007. La Ley de Emergencia es del 2007 también. En 1989 se empezó a aplicar acá en la Argentina, cuando pone la cuota con el convenio, porque es de 1989, pero se empezó a aplicar desde el 2.000, con una ley nacional denominada 27.041", concluyendo así la charla.